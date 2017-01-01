Вячеслав Торчинский: Здесь должно быть всегда красиво Министр культуры Пермского края подробно рассказал о проекте благоустройства эспланады

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Фото: Сергей Федосеев

— На протяжении многих лет приходилось слышать, что «картофельное поле» в центре города — это позор и нужно с этим бороться. Теперь, когда появился проект благоустройства этой территории, превращения её в парк, тут же возникли протестующие голоса. Парадокс?

— Мне кажется, это от недостатка информации, от несовершенства процесса коммуникации. Когда ты внутри проекта, кажется, что всё понятно, трудно оценить, как это выглядит на внешнем контуре. Мы представили проект на выставке «Моя Пермь — моё будущее», где можно было не только изучить проект, но и проголосовать за него. Обсуждение, конечно, будет продолжено: возможность более детально познакомиться с концепцией и высказать свои пожелания будет у всех желающих — проект будет представлен на портале «Управляем вместе». Профессиональное сообщество будет его обсуждать на градостроительном совете, который состоится в конце апреля.

— Однако уже профессиональными архитекторами были озвучены претензии...

— Я встречался с архитектором Виктором Воженниковым, автором открытого письма, в котором был сформулирован ряд претензий. Мы нашли общий язык: многие моменты, о которых он говорил, учтены в проекте и будут обсуждаться на градостроительном совете. Всеми нами движет общая цель — создать гармоничное пространство, которое станет украшением города. Поэтому встречи для обсуждения проекта так важны — все предложения тщательно анализируются.

Я оцениваю этот проект как заказчик, который заинтересован в удобстве проведения мероприятий на этой территории. Школу, например, строит архитектор, но заказывает система образования, профессионалы, которые знают, где какой кабинет должен располагаться, какое оборудование там установить и так далее. То же самое, например, со стадионом: проектирует архитектор, но условия заказывают спортивные менеджеры. У нас — то же самое.

— Почему исполнителем стала компания «ТехДорГрупп»?

— Мы тщательно прорабатывали подходы к благоустройству эспланады, изучали опыт разных городов, разные проекты, в том числе проект Сбербанка. Летом прошлого года состоялся визит в Пермь председателя правления Сбербанка Германа Грефа, который предложил исполнителя и серьёзное финансовое содействие в реконструкции эспланады. Первый этап — строительство фонтана — делается под ключ, это подарок Сбербанка городу. Грех отказываться от такого подарка! Фонтан — это всегда притягательное место. Вспомните, сколько зрителей собирается у светомузыкального фонтана у Театра-Театра, а этот будет ещё красивее и интереснее. Дальше — больше: Сбербанк выразил готовность профинансировать и проектные работы по благоустройству парка на эспланаде, и это прекрасно, потому что в бюджете муниципалитета всегда недостаточно денег на такие цели. Вообще, с финансированием этого парка всё складывается очень удачно: есть изначальный частный инвестор — Сбербанк, а завершение работ финансируется паритетно городским и краевым бюджетами. И Сбербанк, и местные бюджеты вносят примерно по 130 млн руб. каждый. Повторюсь, сейчас идёт серьёзное обсуждение с экспертами и пермяками, как должна выглядеть эспланада. А наличие частного инвестора на первоначальном этапе подчёркивает важность этой задачи, потому что краевой бюджет редко вкладывается в городское благоустройство — Пермский край большой, в нём есть не только Пермь.

Фото: Сергей Федосеев

— Какие требования вы как заказчик предъявляли к разработчикам?

— Их формулировала целая группа профессионалов с большим опытом проведения массовых мероприятий. Нужна универсальная площадка для строительства ледовых городков и проведения конкурсов снежной и ледовой скульптуры в зимнее время, а в летнее время — для больших фестивалей и концертов под открытым небом. При этом всё остальное время, пока нет никаких фестивалей, это должно быть благоустроенное пространство для прогулок и различных занятий под открытым небом. Здесь должно быть всегда красиво, всё должно быть комфортно и благоустроено.

Мы бесконечно что-то строим на эспланаде, а потом убираем: фестивальные городки, сцены, ярмарочные ряды, уличные кафе и так далее. Наша задача — сделать так, чтобы эспланада всегда была красивым и притягательным местом, как во время проведения фестивалей, так и в перерывах между ними.

Мы по опыту проведения больших мероприятий знаем, как здесь проходит человеческий трафик. В новогоднюю ночь на этом участке собирается до 50 тыс. человек одновременно. Это налагает особую ответственность на архитекторов, и они старались учесть все эти обстоятельства.

— Ваши критики недовольны тем, что фонтан строит компания из Челябинска «ИТК-групп». Как выбирали подрядчика?

— Специализированных компаний по строительству фонтанов в России очень мало — меньше десятка. Сбербанк предложил этого подрядчика, и мы тщательно изучили предложение — внешний вид, технические решения. Челябинцы предложили яркий образ с интересным технологическим решением.

— Много звучит опасений по поводу того, что не учтено наличие под землёй речки Пермянки...

— Генподрядчик под контролем МКУ «Пермблагоустройство» провёл все необходимые геологические исследования. Да, геология здесь сложная, пришлось корректировать планы в соответствии с ней. Предполагалось высадить здесь сосны, но они на этой почве расти не будут — значит, будут другие деревья, более неприхотливые. Будем советоваться с сельхозакадемией, с нашим главным садовником. Пришлось усилить подземные механизмы фонтана, увеличить бункер для воды.

— Когда планируете открыть парк и фонтан?

— Было бы очень хорошо, если бы мы успели к Дню города в 2019 году. Очень хорошо. Не уверен, что это получится, но надо стремиться.