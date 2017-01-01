Послание в будущее Пермский театр оперы и балета заработал пять «Золотых масок»

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В Большом театре 15 апреля состоялась церемония вручения Национальной театральной премии «Золотая маска» по итогам сезона 2016—2017 годов. Церемония, поставленная режиссёром Ниной Чусовой, называлась «Будущее». Ведущим помогали «андроиды», в паузах между номинациями исполнялись футуристические танцы.

Фото: Геннадий Авраменко

Пермь в номинациях премии была представлена тремя спектаклями: «Месяц в деревне» (Театр-Театр), балет «Золушка» и опера Cantos (Пермский театр оперы и балета), которые в сумме претендовали на 19 премий.

Жюри присудило пять премий спектаклям Пермского театра оперы и балета. Главный балетмейстер театра Алексей Мирошниченко стал лауреатом в номинации «Балет/Работа хореографа» за постановку балета Сергея Прокофьева «Золушка». За этот же спектакль художественный руководитель театра Теодор Курентзис получил премию в номинации «Балет/Работа дирижёра». Это восьмая «Золотая маска» у Курентзиса. Ещё одну премию за этот спектакль получила художник по костюмам Татьяна Ногинова.

Сцена из оперы Cantos

Фото: Марина Дмитриева

Опера Cantos, написанная по заказу Пермского театра оперы и балета по мотивам произведений и биографии американского поэта-модерниста Эзры Паунда, принесла «Золотую маску» её автору Алексею Сюмаку в номинации «Работа композитора в музыкальном театре». «Скажу словами официанта: хороший выбор!» — прокомментировал решение жюри вручавший награду Леонид Десятников. Алексей Сюмак посвятил свою премию дочери, которой исполнилось два месяца. Ещё одна награда Cantos — специальный приз жюри «За художественную целостность и создание новаторской формы музыкального спектакля ансамблем авторов и исполнителей». Эту «Золотую маску» смело можно адресовать хору MusicAeterna — главному герою этого спектакля. Как известно, у «Золотой маски» нет хоровых номинаций, но жюри нашло возможность поощрить этот коллектив.

По традиции решение жюри вызвало возмущение среди пермяков — поклонников Театра оперы и балета. По их мнению, жюри несправедливо обошло режиссёра Cantos Семёна Александровского, а также исполнителей главных партий в «Золушке» — Инну Билаш и Никиту Четверикова. Однако эксперты считают иначе.

Лариса Барыкина, эксперт «Золотой маски» (в сезоне 2016—2017 годов в этом качестве не выступала):

— Пермь получила максимум наград, на которые могла рассчитывать. Надо пить шампанское, кидать в воздух чепчики и всех поздравлять! Теодору Курентзису впору давать пожизненную «Золотую маску», он их получает ежегодно. Очень радостно за Алексея Мирошниченко — у него эта награда первая. В «Золушке» он выступил в очень многих ролях, создал этот спектакль от А до Я: от либретто до воспитания труппы и солистов, и качество этой работы не может не произвести впечатление. Для меня награда Мирош­ниченко — торжество справедливости: почему-то на «Золотую маску» не был выдвинут вечер балетов Стравинского, где Мирошниченко в «Жар-птице» предложил очень интересное хореографическое решение. Для меня вечер балетов Стравинского — главное событие в балете России в том сезоне, и то, что Алексея Мирошниченко наградили «Золотой маской», своего рода компенсация несправедливости по отношению к его «Жар-птице».

«Золушка»

Фото: Антон Завьялов

Невозможно не упомянуть ещё три награды.

Солистка Пермского театра оперы и балета Надежда Бабинцева получила «Золотую маску» за работу в спектакле Театра оперы и балета Екатеринбурга — опере «Пассажирка» Моисея Вайнберга, где она исполнила роль Лизы. В своей номинации она переиграла саму Анну Нетребко! Любопытная деталь: Бабинцева уже в четвёртый раз номинирована на главную театральную премию России, но ни разу — от Пермского театра оперы и балета, всегда за иногородние проекты.

Лариса Барыкина:

— Недооценка своих певцов в Пермском театре оперы и балета присутствует. Этого нельзя отрицать. Надежда Бабинцева — это уже российское достояние. Осенью прошлого года она получила премию профессионалов — оперную премию «Онегин» — как лучшая певица года. Она удивительная актриса — на неё всегда интересно смотреть.

Художница Ксения Перетрухина, которая выдвигалась за Cantos в номинации «Работа художника в музыкальном театре», в этой номинации «Золотую маску» не выиграла, зато получила премию в аналогичной номинации в драматическом театре — за спектакль Театра Наций «Дыхание».

Лучшим драматическим спектаклем малой формы стал «Чук и Гек» Александринского театра (Санкт-Петербург). Его режиссёр Михаил Патласов — уроженец Пермской области. В Кунгуре он окончил сельхозтехникум, где получил специальность юриста, затем учился в Пермском институте культуры.

Пермский академический Театр-Театр остался на сей раз без наград: конкуренция в драматических номинациях была, как всегда, очень сильная. Когда в категории «Драма/Работа актрисы» дважды номинирована Алла Демидова, у Анны Сырчиковой из Перми однозначно нет шансов. Ну, а уж если ещё и в спектакле «Гоголь-центра»... Разумеется, Демидова премию и получила. Вообще, спектакли «Гоголь-центра» награждались особо активно — заслуженно, конечно, но и в знак протеста против произвола тоже. Так, Кирилл Серебренников получил «Золотую маску» в категории «Опера/Работа режиссёра» — и это, вы не поверите, первая «Маска» в его яркой творческой биографии.

Почти каждый из лауреатов, выступая на церемонии, призывал освободить Кирилла Серебренникова, Софью Апфельбаум и Алексея Малобродского. «Между нами незримо присутствует Кирилл, хрупкая Соня, стойкий Алексей», — сказал председатель жюри драматического театра Лев Додин, а директор «Золотой маски» Мария Ревякина, открывая церемонию, сказала о Серебренникове и его товарищах: «Мы надеемся, они смогут свободно работать».

По традиции почётные «Золотые маски» за вклад в развитие российского театра были вручены ещё в декабре 2017 года, до начала работы конкурсного жюри. Одну из них получил хореограф Николай Боярчиков. Будучи главным балетмейстером Пермского театра оперы и балета в 1971—1977 годах, он вместе с педагогом хореографического училища Людмилой Сахаровой создал мировую славу пермского балета, которая не меркнет до сих пор.