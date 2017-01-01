Удальёв, эспланада и зарплаты депутатов
Чего ждать от пленарного заседания краевого Законодательного собрания
Очередное заседание парламента Пермского края состоится 19 апреля. Депутатам предстоит рассмотреть сразу несколько знаковых вопросов. Один из самых интригующих — доклад вице-премьера краевого правительства Антона Удальёва. Интерес к его персоне подогревается расследованием, связанным с Региональной службой по тарифам, которую он сейчас возглавляет. Также депутаты рассмотрят вопрос о перераспределении средств в рамках трёхлетнего бюджета. В частности, планируется заложить средства на благоустройство эспланады. Не забыли краевые законодатели и о себе — на повестке дня вопрос об увеличении числа депутатов, работающих на постоянной основе.
Перебросили деньги
В рамках «пленарки» депутаты рассмотрят поправки в бюджет Пермского края на 2018—2020 годы. В соответствии с законопроектом доходы краевого бюджета на 2018 год должны увеличиться на 1,38 млн руб., а в 2019 и 2020 годах — на 192 млн руб. Расходы при этом в 2018 году могут вырасти на 1,35 млн руб., а в 2019—2020 годах — на 251 млн руб.
Грядущее в будущем году увеличение расходов можно объяснить выделением денег на крупные проекты. В частности, на 2019 год планируется заложить 135 млн руб. на благоустройство эспланады. Строительство фонтана на деньги Сбербанка уже началось. После того как край присоединится к реализации проекта со своим финансированием, начнётся благоустройство остальной территории квартала.
Важным предложением, зафиксированным в проекте поправок к бюджету, является перенос строительства второй сцены Пермского театра оперы и балета ещё на один год из-за затянувшегося процесса изъятия земельного участка. На сегодняшний день в краевой инвестиционной программе на 2018 год на разработку проектно-сметной документации для новой сцены заложено 189 млн руб., а на строительно-монтажные работы в 2019—2022 годах — более 6 млрд руб. Согласно внесённым на рассмотрение Законодательного собрания поправкам к бюджету, расходы краевого минстроя, предусмотренные на строительство сцены, в 2018 году собираются уменьшить на 186,5 млн руб., а в 2020 году, наоборот, увеличить на 415 млн руб. При этом в минстрое пояснили, что перенос начала проектных работ не повлияет на общие сроки строительства — новую цену Пермского театра оперы и балета по-прежнему планируется презентовать в 2022 году.
Попытка номер...
Контрольно-счётная палата Пермского края вновь вышла с предложением об изменении своего состава. В пояснительной записке к очередному проекту поправок сказано, что штатную численность должностных лиц требуется увеличить, чтобы справляться с существенно расширенными за семь лет обязанностями надзорного органа.
Последние поправки к региональному закону о КСП вступили в силу в январе этого года. Согласно им надзорный орган должен состоять из председателя, заместителя председателя по аудиту (раньше назывался просто «заместитель председателя» — ред.), семи аудиторов и аппарата Контрольно-счётной палаты. После того как прокуратура вынесла отрицательное заключение относительно утверждения аудитора надзорного органа Ирины Денисовой в качестве зампредседателя по аудиту, в статью о составе КСП потребовалось внести новые изменения. В прокуратуре пояснили, что по федеральному закону у председателя Контрольно-счётной палаты может быть только один заместитель. Сейчас им является Юрий Скорняков, поэтому утверждение второго заместителя противоречит закону.
Чтобы привести свои решения об увеличении числа должностных лиц в соответствие с законодательством, КСП предложила вернуть должность заместителя председателя без приписки «по аудиту» и увеличить количество аудиторов с семи до восьми человек. При этом в законопроекте сказано, что число аудиторов собираются увеличить за счёт должности «второго заместителя председателя КСП». Но по федеральному и региональному законам такой ставки существовать не может. С другой стороны, количество аудиторов в федеральном законе не прописано. Поэтому, вероятно, законопроект примут, а история с реформированием состава краевой КСП наконец-то закончится.
Встаньте в округ
Также депутаты Законодательного собрания примут в двух чтениях законопроекты о создании Оханского и Горнозаводского городских округов. Таким образом, с начала муниципальной реформы будут образованы уже шесть ГО: ранее к процессу создания городских округов подключились Кизел, Краснокамск, Гремячинск и Чайковский.
Кроме того, на этом пленарном заседании рассмотрят проекты законов, требуемых для второго этапа образования городских округов, — о присоединении территории Кизеловского и Гремячинского районов к уже преобразованным в округа городским поселениям.
Кому зарплату?
В качестве дополнительного вопроса в повестке пленарного заседания значилось рассмотрение поправок к закону «О Законодательном собрании Пермского края». В прошлую среду, 11 апреля, фракция «Единая Россия» внесла на рассмотрение краевого парламента законопроект, предусматривающий увеличение числа депутатов, работающих на постоянной основе, с 21 до 24 человек. Предполагается, что в случае принятия поправок одна ставка достанется «Справедливой России» как самой малочисленной фракции. Вторую получит председатель экономического комитета Законодательного собрания Татьяна Миролюбова, покинувшая в феврале пост декана экономического факультета ПГНИУ. Кому достанется третья ставка, пока неизвестно. В «Единой России» не исключают возможности её передачи фракции одной из оппозиционных партий — ЛДПР или КПРФ.
С подобной инициативой «Единая Россия» выходила ещё месяц назад, но перед мартовским пленарным заседанием инициаторы отозвали свой проект. Это можно объяснить тем, что в прошлый раз число депутатов, работающих на постоянной основе, предлагалось увеличить лишь на единицу, чтобы трудоустроить Татьяну Миролюбову. Однако оппозиционные фракции согласились поддержать законопроект только при условии, что получат ставки и для своих депутатов. Таким образом, в этот раз фракции, вероятно, придут к консенсусу и примут законопроект.
Удальёв ответит
В рамках «правительственного часа» с докладом выступит вице-премьер краевого правительства, руководитель Региональной службы по тарифам Антон Удальёв. Он представит депутатам общую характеристику системы ЖКХ в крае. Специалисты РСТ оцифровали отрасль по всем направлениям, сформулировав ключевые проблемы и варианты их решения.
Илья Шулькин, депутат Законодательного собрания Пермского края:
— Я надеюсь, что прозвучат предложения по трём основным моментам. Во-первых, я считаю, что основная проблема, с которой столкнулся край, — это большая изношенность сетей и генерирующих мощностей. Хотелось бы послушать, как избежать аварийных ситуаций, особенно в удалённых населённых пунктах, и какие предложения будут даны правительством по модернизации сети теплоснабжения. Во-вторых, я надеюсь, прозвучат предложения по вопросам отбора регионального оператора и утилизации ТКО в Пермском крае. По федеральному закону оператор должен быть определён до 1 мая. Но очевидно, что мы в эти сроки уже не укладываемся. И третий вопрос, который мне было бы интересно послушать: как правительство видит реализацию программы капитального ремонта в этом году?