Непредсказуемая пара Почему не стоит пытаться поймать удачу за хвост при резком снижении или росте курса валюты

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События в мире последних дней несколько изменили ситуацию на российском финансовом рынке. Напомним, минфин США 6 апреля объявил о санкциях в отношении 24 россиян и 15 связанных с ними компаний. В понедельник, 9 апреля, участники рынка убедились, что в документах Минфина США была фраза о том, что американские инвесторы в принудительном порядке должны избавляться от российских бумаг. С утра 9 апреля на торгах начали снижаться котировки всех российских голубых фишек. К закрытию торгов индекс Мосбиржи опустился на 8,34%, акции Сбербанка по итогам торгов потеряли 17%. Сопоставимого падения индексов не наблюдалось с кризисного декабря 2014 года.

Падение распространилось на валютный рынок и рынок госдолга. По ходу торгов 9 апреля доллар вырос до более чем 60 руб. Официальный курс валют, установленный ЦБ на 10 апреля: 71,88 руб. за евро, 58,57 руб. за доллар; курс на 11 апреля: 76,85 руб. за евро (+6,91%), 62,37 руб. за доллар (+6,49%); курс на 12 апреля: 79,28 руб. за евро (+3,16%), 64,06 руб. за доллар (+2,71%). Таким образом, за два дня рубль относительно доллара потерял 9,2% своей стоимости, и девальвация, о которой говорили и которую ждали некоторые аналитики и экономисты, произошла.

При текущем состоянии внешней конъюнктуры (нефть около 70 USD за баррель), при текущих макроэкономических показателях и уровне санкционного противостояния — 64—65 руб. за доллар — его можно использовать для продажи. При этом не исключается возможность возврата соотношения к уровню 57—58 руб. за доллар, где можно сформировать дополнительные покупки при необходимости. Напомним, это при условии сохранения текущего уровня противостояния всех участников финансовых рынков.

В эти дни читателям новостных лент и зрителям телеканалов предлагались различные комментарии с диапазоном от «обвал и паника» до «всё под контролем ЦБ». Доля правды есть в обоих заявлениях. «Ведомости», 11 апреля: «Потребители запаниковали вслед за рынками — обменники столкнулись с дефицитом валюты». Заявление главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной: «У Центрального банка есть широкий набор инструментов для того, чтобы действовать в разных ситуациях, если возникнут риски финансовой стабильности. На наш взгляд, сейчас таких рисков нет, нет необходимости никакой применять системные меры. Но мы будем отслеживать ситуацию, по мере необходимости какие-то коррекции и вводить».

Заявление главы ЦБ выглядит разумным решением: при необходимости регулятор готов вмешаться, но при текущих макроэкономических показателях и при достаточно комфортных мировых ценах на энергоносители — нефть торгуется около 70 USD за баррель — такой необходимости нет. Заложенные параметры денежно-кредитной политики по таргетированию инфляции в 4% исполняются даже с некоторым перевыполнением: данные инфляции за 2017 год — 2,5%, это минимум в истории буржуазной России. ЦБ иногда обвиняют в излишне жёсткой монетарной политике ради достижения таких целей. И «почти внезапная» девальвация рубля на 10% некритично меняет ситуацию, даже смягчает её: экспортёры получают дополнительные доходы, бюджет — тоже, обвинения ЦБ в излишней жёсткости снимаются. Но повышаются инфляционные ожидания, увеличение ожидается на 1—1,5%, но такие показатели укладываются в таргет 4%.

Видимо, поэтому министр экономического развития Максим Орешкин считает, что в текущей ситуации на российском фондовом рынке есть даже позитивный фактор. «На самом деле произошедшие события — хороший тест для той макроэкономической конструкции, которую правительство, Центральный банк выстраивают в последние несколько лет».

Отдельно хочется сказать о валютных спекуляциях. Непрофессионалам не надо этим заниматься. Никогда. Оставьте это занятие специально подготовленным людям. У которых, кстати, тоже получается не всегда удачно, даже если они используют серьёзные математические модели и программное обеспечение. Людям не дано предсказывать будущее. По-прежнему на новостях о резком снижении или резком росте курса валюты форекс-рынки привлекают громадное количество новых участников, пытающихся поймать в этот момент свою удачу за хвост. Может быть, повезёт?! Может быть. Но не всем.

Остальной набор действий не раз описан в материалах о личных финансах и сбережениях: структура сбережений формируется из структуры поступлений и будущего потребления. Валютная составляющая, безусловно, может быть, доля — в зависимости от предпочтений потребления.