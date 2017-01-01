По реке времени
Выставка «Чудо чуди» работает в Центре городской культуры последние дни
К сожалению, это событие кратковременное — слишком кратковременное для выставки, к которой так тщательно готовились, собирали экспонаты из нескольких регионов, перекрашивали стены, а некоторые даже сносили. Да, собственно, даже если бы этой тщательной подготовки не было, одна неделя работы для прекрасной выставки, посвящённой пермскому звериному стилю, — это несправедливо мало.
«Посвящённой пермскому звериному стилю»... Тут нужна расшифровка. Феномен пермского звериного стиля подан в этом многосоставном арт-проекте во всей своей полноте: и как исторический факт, и как предмет научных исследований, и как туристический бренд, и как источник вдохновения для современных художников. С последним, разумеется, особенно хорошо: недаром главное событие проекта — выставка; но было и много другого — лекции, перформансы, мастерские; в рамках одной из них создали мультфильм «Легенда о Человеке-лосе».
На протяжении всей работы выставки её идеолог и куратор Наталия Шостина активно водила по ней экскурсии. Это было увлекательно, ведь выставка построена не как собрание артефактов, а как путешествие по трём мирам мироздания народов коми и их исторических предков — Нижнему, Среднему и Верхнему. Предисловием к путешествию является «исторический зал», создающий впечатление о том, что такое звериный стиль вообще и как он осмысляется современным искусством.
Смысловой центр зала — витрина с копиями известных произведений звериного стиля, выполненными скульпторами Юрием Шикиным, Сергеем Демидовым, Александром Якубенко и Игорем Самохваловым. Конечно, было бы круто выставить подлинники, но в Центре городской культуры нет так называемого музейного контура — охранной сигнализации, климат-контроля, специального освещения, — поэтому объяснять эстетику и символику этого феномена приходится на копиях, но — очень качественных копиях: так, Игорь Самохвалов, изготавливая бляшки, пытался полностью воссоздать древнюю технологию земляной плавки, а Сергей Демидов по рисункам воссоздал предметы из «коллекции Рериха», которую великий художник собрал в Перми и которая частично утрачена, а частично находится в Эрмитаже.
Обширная подборка в витрине очень показательна: тут и люди-лоси, и трёхъярусные изображения с нижним, средним и верхним миром, и птицы с личиной на груди, и медведи в ритуальной позе, и знаменитые «чердынские богини»... А рядом — карта Пермской губернии конца XIX века, на которой отмечены клады предметов пермского звериного стиля. Тут Наталия Шостина рассказывает всю теорию: предположения о происхождении этих предметов (они есть разные, не все считают, что это явление аутентичное, ибо в сплавах присутствует олово, которое на территории Пермского края не находят), расшифровки их смыслов, современные представления об их функционале.
Вся остальная выставка посвящена преломлению пермского звериного стиля в современном искусстве. В «историческом» зале есть несколько настоящих раритетов — например, эмалевое панно Елены и Степана Колюпановых в резной деревянной раме их же работы. Ещё одно напоминание о том, что уникальное наследие эмальеров надо беречь... Что же, кстати, всё-таки решили по поводу их панно «Наука»?
Ещё одна по-настоящему историческая ценность — графика Народного художника России Александра Зырянова, который первым из художников Перми ещё несколько десятилетий назад обратил внимание на изобразительную ценность археологического феномена.
Здесь же собраны известные работы скульптора Рустама Исмагилова, талантливо совмещающего сюжеты пермского звериного стиля с эстетикой стимпанка, блестящие по исполнению фотопостеры Виктора Мельника, фрагменты из больших живописных серий Вячеслава Смирнова и Дмитрия Козлова, которые подчёркивают загадочность древних смыслов «культового литья эпохи бронзы»: Смирнов — в ярких и геометричных полуабстрактных полотнах, Козлов — превращая героев древних культовых предметов в персонажей детских сказок и снов. Невозможно не упомянуть остроумную инсталляцию Юрия Шикина «чудь» — едва приоткрытый сундук, где скрываются получившие объём персонажи пермского звериного стиля.
Центральное место в экспозиции первого зала занимает картина Юлии Пермяковой «Камлание», которая очень нравится Наталии Шостиной. Это, если можно так сказать, фантазийный реализм — очень подробное, очень атмосферное изображение древнего обряда.
Напитавшись всеми этими смыслами, посетитель выставки начинает путешествие по трём мирам. В трёх залах созданы тотальные инсталляции, где свет, цвет и звук — специально написанная Эдуардом Андрияновым музыка — дополняют по-особому расположенные произведения искусства. Нижний мир — тёмная комната, в центре которой находится портал — имитация древнего плавильного горна. Здесь живут драконы, древние ящеры и загадочный идол с серебряной посмертной личиной. Здесь же происходит рождение героя — три ассамбляжных панно показывают, как из почвы, созданной природой и искусством, появляется ребёнок и становится взрослым. Инсталляция «Нижний мир» — творение пермской арт-группы «КУБ».
Мир людей — средний мир — представлен графикой Вячеслава Коротаева (Пермь) и живописью Павла Микушева (Сыктывкар), по поводу которой Наталья Шостина поясняет: «Тут никакого компьютера, всё руками», и пояснение это очень уместно, поскольку большие картины Микушева состоят из крошечных точек, имитирующих традиционные узоры народов Урала, при этом картины вполне сюжетные, полные смыслов. Так, например, «Проводы невесты» показывают, что в сознании древнего человека женщина, выходя замуж, как бы умирала. В «Среднем мире» тоже есть «портал» — здесь его роль играет родник, источник воды.
Наконец, в «Верхнем мире», нарисованном не только красками, но и светом, портал — это небесное тело, светило, и в то же время шаманский бубен, на плоскость которого проецируются круглые изображения из графической серии Юрия Лисовского (Сыктывкар) «Кад изки» — «Жернова времени». Лисовский с его чёрно-белой графикой — главный герой «Верхнего мира». Его листы на мифологические темы глубоко архетипичны, в них можно видеть типологическое сходство мифов разных народов, не зря дети-зрители назвали «Боромиром» картину «Проводы отца», на которой павший воин отправляется в последний путь в лодке по реке времени.
Тотальная инсталляция не была бы полной, если бы в её пространстве не проходили перформансы. Из «Верхнего мира» загадочные люди в белом выходили на связь с космосом, а в «Среднем мире» оживали «чердынские богини» в масках, изготовленных Павлом Микушевым. В других помещениях Центра городской культуры шли лекции, порой весьма полемические, опровергающие научные стереотипы... Понятно, что вокруг каждого бренда много бреда, но без этого не найти истину, которая, как известно, «где-то рядом». Может быть, в параллельном мире.