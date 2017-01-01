По реке времени Выставка «Чудо чуди» работает в Центре городской культуры последние дни

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К сожалению, это событие кратковременное — слишком кратковременное для выставки, к которой так тщательно готовились, собирали экспонаты из нескольких регионов, перекрашивали стены, а некоторые даже сносили. Да, собственно, даже если бы этой тщательной подготовки не было, одна неделя работы для прекрасной выставки, посвящённой пермскому звериному стилю, — это несправедливо мало.

Фото: Константин Долгановский

«Посвящённой пермскому звериному стилю»... Тут нужна расшифровка. Феномен пермского звериного стиля подан в этом многосоставном арт-проекте во всей своей полноте: и как исторический факт, и как предмет научных исследований, и как туристический бренд, и как источник вдохновения для современных художников. С последним, разумеется, особенно хорошо: недаром главное событие проекта — выставка; но было и много другого — лекции, перформансы, мастерские; в рамках одной из них создали мультфильм «Легенда о Человеке-лосе».

Фото: Константин Долгановский

На протяжении всей работы выставки её идеолог и куратор Наталия Шостина активно водила по ней экскурсии. Это было увлекательно, ведь выставка построена не как собрание артефактов, а как путешествие по трём мирам мироздания народов коми и их исторических предков — Нижнему, Среднему и Верхнему. Предисловием к путешествию является «исторический зал», создающий впечатление о том, что такое звериный стиль вообще и как он осмысляется современным искусством.

Фото: Константин Долгановский

Смысловой центр зала — витрина с копиями известных произведений звериного стиля, выполненными скульпторами Юрием Шикиным, Сергеем Демидовым, Александром Якубенко и Игорем Самохваловым. Конечно, было бы круто выставить подлинники, но в Центре городской культуры нет так называемого музейного контура — охранной сигнализации, климат-контроля, специального освещения, — поэтому объяснять эстетику и символику этого феномена приходится на копиях, но — очень качественных копиях: так, Игорь Самохвалов, изготавливая бляшки, пытался полностью воссоздать древнюю технологию земляной плавки, а Сергей Демидов по рисункам воссоздал предметы из «коллекции Рериха», которую великий художник собрал в Перми и которая частично утрачена, а частично находится в Эрмитаже.

Фото: Константин Долгановский

Обширная подборка в витрине очень показательна: тут и люди-лоси, и трёхъярусные изображения с нижним, средним и верхним миром, и птицы с личиной на груди, и медведи в ритуальной позе, и знаменитые «чердынские богини»... А рядом — карта Пермской губернии конца XIX века, на которой отмечены клады предметов пермского звериного стиля. Тут Наталия Шостина рассказывает всю теорию: предположения о происхождении этих предметов (они есть разные, не все считают, что это явление аутентичное, ибо в сплавах присутствует олово, которое на территории Пермского края не находят), расшифровки их смыслов, современные представления об их функционале.

Фото: Константин Долгановский

Вся остальная выставка посвящена преломлению пермского звериного стиля в современном искусстве. В «историческом» зале есть несколько настоящих раритетов — например, эмалевое панно Елены и Степана Колюпановых в резной деревянной раме их же работы. Ещё одно напоминание о том, что уникальное наследие эмальеров надо беречь... Что же, кстати, всё-таки решили по поводу их панно «Наука»?

Фото: Константин Долгановский

Ещё одна по-настоящему историческая ценность — графика Народного художника России Александра Зырянова, который первым из художников Перми ещё несколько десятилетий назад обратил внимание на изобразительную ценность археологического феномена.

Фото: Константин Долгановский

Здесь же собраны известные работы скульптора Рустама Исмагилова, талантливо совмещающего сюжеты пермского звериного стиля с эстетикой стимпанка, блестящие по исполнению фотопостеры Виктора Мельника, фрагменты из больших живописных серий Вячеслава Смирнова и Дмитрия Козлова, которые подчёркивают загадочность древних смыслов «культового литья эпохи бронзы»: Смирнов — в ярких и геометричных полуабстрактных полотнах, Козлов — превращая героев древних культовых предметов в персонажей детских сказок и снов. Невозможно не упомянуть остроумную инсталляцию Юрия Шикина «чудь» — едва приоткрытый сундук, где скрываются получившие объём персонажи пермского звериного стиля.

Фото: Константин Долгановский

Центральное место в экспозиции первого зала занимает картина Юлии Пермяковой «Камлание», которая очень нравится Наталии Шостиной. Это, если можно так сказать, фантазийный реализм — очень подробное, очень атмосферное изображение древнего обряда.

Фото: Константин Долгановский

Напитавшись всеми этими смыслами, посетитель выставки начинает путешествие по трём мирам. В трёх залах созданы тотальные инсталляции, где свет, цвет и звук — специально написанная Эдуардом Андрияновым музыка — дополняют по-особому расположенные произведения искусства. Нижний мир — тёмная комната, в центре которой находится портал — имитация древнего плавильного горна. Здесь живут драконы, древние ящеры и загадочный идол с серебряной посмертной личиной. Здесь же происходит рождение героя — три ассамбляжных панно показывают, как из почвы, созданной природой и искусством, появляется ребёнок и становится взрослым. Инсталляция «Нижний мир» — творение пермской арт-группы «КУБ».

Фото: Константин Долгановский

Мир людей — средний мир — представлен графикой Вячеслава Коротаева (Пермь) и живописью Павла Микушева (Сыктывкар), по поводу которой Наталья Шостина поясняет: «Тут никакого компьютера, всё руками», и пояснение это очень уместно, поскольку большие картины Микушева состоят из крошечных точек, имитирующих традиционные узоры народов Урала, при этом картины вполне сюжетные, полные смыслов. Так, например, «Проводы невесты» показывают, что в сознании древнего человека женщина, выходя замуж, как бы умирала. В «Среднем мире» тоже есть «портал» — здесь его роль играет родник, источник воды.

Фото: Константин Долгановский

Наконец, в «Верхнем мире», нарисованном не только красками, но и светом, портал — это небесное тело, светило, и в то же время шаманский бубен, на плоскость которого проецируются круглые изображения из графической серии Юрия Лисовского (Сыктывкар) «Кад изки» — «Жернова времени». Лисовский с его чёрно-белой графикой — главный герой «Верхнего мира». Его листы на мифологические темы глубоко архетипичны, в них можно видеть типологическое сходство мифов разных народов, не зря дети-зрители назвали «Боромиром» картину «Проводы отца», на которой павший воин отправляется в последний путь в лодке по реке времени.

Фото: Константин Долгановский

Тотальная инсталляция не была бы полной, если бы в её пространстве не проходили перформансы. Из «Верхнего мира» загадочные люди в белом выходили на связь с космосом, а в «Среднем мире» оживали «чердынские богини» в масках, изготовленных Павлом Микушевым. В других помещениях Центра городской культуры шли лекции, порой весьма полемические, опровергающие научные стереотипы... Понятно, что вокруг каждого бренда много бреда, но без этого не найти истину, которая, как известно, «где-то рядом». Может быть, в параллельном мире.