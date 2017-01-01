Искусство балансировать притязания Парламентское телевидение Законодательного собрания Пермского края продолжает свою работу

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Парламентское телевидение Законодательного собрания Пермского края продолжает свою работу. Первый гость студии в 2018 году — доктор политических наук Пермского государственного национального исследовательского университета Пётр Панов — поделился с аудиторией своим мнением о региональном аспекте межнациональных отношений, в том числе на территории Прикамья. Хотя универсальных рецептов балансирования межнациональных интересов не существует, Пермский край является одним из немногих регионов России, которому удаётся справляться с этой задачей. Но политолог призывает не обольщаться: этническая политика — тонкая материя, которая в любой момент может измениться.

Фото: Сергей Федосеев

Открытые лекции на парламентском телевидении — новый формат взаимодействия Законодательного собрания с жителями края. Своей студией парламент обзавёлся осенью 2016 года. В прошлом году в студии побывали профессор ПГНИУ Георгий Чагин, декан исторического факультета ПГНИУ Игорь Кирьянов, заведующая кафедрой политических наук ПГНИУ Любовь Фадеева и другие преподаватели пермских вузов. Минимум сложных дат и профессиональных терминов. Акцент — на живых историях в тесной привязке к региональной специфике. Аудитория — студенты гуманитарных специальностей пермских вузов.

При участии Петра Панова был составлен атлас этнических автономий мира, над которым работали 10 исследователей кафедры политических наук ПГНИУ и отдела по исследованию политических институтов и процессов Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН при поддержке Российского научного фонда.

Тонкая материя для политических манипуляций

Этничность — одна из множества социальных характеристик человека, наряду с полом, возрастом, профессией и так далее, отметил в начале лекции Пётр Панов. С одним важным отличием: процесс отнесения себя к той или иной этнической группе легко политизируется.

Этничность, как правило, ассоциируется с языком. Но это относительно. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, в Пермском крае проживает порядка 2,6 млн человек. Из них русскими себя назвали 2,2 млн (76% от общего числа), а татарами — 115 тыс. (5%). При этом из этих 115 тыс. только 56% отметили, что владеют татарским языком. «И тогда вопрос: на основании чего они определили себя как представителей татарского населения? — подчеркнул лектор. — Вот в этом и сложность. Этничность не имеет зафиксированных признаков. Может быть язык, может быть религия, а может быть их комбинация».

Фото: Сергей Федосеев

Суть этничности, по мнению Панова, сводится к представлению об общем происхождении. Каждый переживает мысль, что «мы все происходим от одного». И это очень тонкая категория, которая остро переживается людьми. Иногда настолько, что люди берутся за оружие и всеми силами пытаются отделиться от остального мира. И здесь уже на первый план выходит этническая политика, когда группы влияния предъявляют центральной власти свои требования. Иногда достаточно радикальные, и поэтому разрешение ситуации зависит от гибкости и последовательности власти.

Формула компромисса

Вопрос, почему в одних случаях этносы требуют особых прав, а в других — нет, до сих пор остаётся загадкой для учёных. Понятно, что на этот процесс оказывает влияние огромное число факторов. Во-первых, численность. Чем больше людей относят себя к этносу, тем больше у него шансов для мобилизации своего потенциала. Во-вторых, локализация. Если люди живут вместе, им проще договориться и выдвинуть требования. В-третьих, история этноса. В-четвёртых, экономика. Доказано, что не только «бедные» группы чувствуют себя ущемлённо, но и богатые. Наконец, решающее значение имеет число людей, которые не владеют языком титульной нации. Они тяжело переживают, что по этой причине им отказывают в трудоустройстве и продвижении по службе.

Но, по словам Панова, нёт четких формул, которые бы описывали, что при соблюдении даже всех условий неминуемо разгорится конфликт. «Можно говорить только в терминологии «чуть более вероятно», — считает лектор.

Фото: Сергей Федосеев

Однако доказано, что из трёх вариантов реагирования на этнические конфликты в регионах — игнорирование, ассимиляция и поиск компромисса — третий способ самый эффективный. Нужно искать баланс. При этом более успешны в реализации своих интересов те группы, которые ведут гибкую политику и готовы поступиться частью своих требований. «Этническая политика — это искусство балансировать притязания», — говорит эксперт.

Этничность всегда исследуется в региональном контексте, поскольку в разных территориях нации локализуются по-своему. В Прикамье есть, к примеру, целые районы (Коми-Пермяцкий округ, Бардымский район) и отдельные национальные поселения (удмуртские деревни в Куединском районе, марийские — в Суксунском).

«Хочу подчеркнуть, что отсутствие проблем не означает, что этничность не приобрела политическое значение для какой-то группы, — продолжил Пётр Панов. — Это может быть следствием грамотной и сбалансированной политики властей в регионе». Нужно работать на опережение, балансируя интересы всех межнациональных групп.

Прикамский мир

Пермский край — в числе таких «отличников». Никаких проблем на этом поприще у края нет и никогда не было. «Известны ли вам какие-либо требования к действующей власти в Прикамье, которые предъявляли бы различные этнические группы в регионе? — задал вопрос аудитории лектор. — Вероятно, нет. Несмотря на то, что Пермский край исторически развивался как многонациональный, каких-либо серьёзных конфликтов у нас не было. Это заслуга местных властей, проводивших спокойную, продуманную и взвешенную этническую политику».

Фото: Сергей Федосеев

Одним из показателей грамотной политики являются национальные школы, рассказал Пётр Панов. В Прикамье ещё с советских времён существуют татарские, марийские, удмуртские школы. Здесь преподавание ведётся на двух языках, есть возможность изучать не только русский, но и родной язык.

Впрочем, этническая политика в разных регионах не может проводиться по одинаковым сценариям. Одни и те же действия властей могут сгладить этнические противоречия, а могут, напротив, накрутить их с новой силой. Нет никаких однозначных рецептов. В прошлом году, к примеру, обострилась дискуссия по поводу изучения родных языков в некоторых субъектах РФ. Некоторые регионы обязали остальные этносы (русских, марийцев, удмуртов) в добровольно-принудительном порядке изучать эти языки. Разумеется, остальным это не понравилось. Проблему решили, но осадок остался.

Фото: Сергей Федосеев

Более того, национальный вопрос не может быть решён раз и навсегда. «Потенциально этничность — такая категория, которая имеет больше шансов и вероятности политизироваться по сравнению с другими, — подчеркнул Пётр Панов. — И об этом нужно помнить».

Полную версию лекции можно найти на официальном сайте Законодательного собрания, на канале YouTube, а также на страницах краевого парламента в социальных сетях ВКонтакте и Facebook.