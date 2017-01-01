Игра в классы Рефлексия на тему будущего системы школьного образования

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Образование 2035. Школа больше не нужна?» Дискуссия с таким названием состоялась в рамках выставки «Образование и карьера». Даже с переносом на 17 лет вперёд и лояльным знаком вопроса в конце предложения посыл выглядит провокативно. Меж тем он обозначает один из главных вызовов образованию в стремительно меняющемся современном мире.

Фото: Сергей Федосеев

Не будем томить и сразу раскроем все карты: против школы никто не выступал, к разрушениям никто не призывал. «Систему не надо рушить. «Весь мир — до основания, а затем...» — это тупик, — убеждена модератор дискуссии, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты Елена Гилязова. — Я не случайно сегодня в этой футболке (на футболке рисунок, посвящённый эволюции, — ред.). Я в ней хожу специально. Потому что, с моей точки зрения, это тот путь, по которому мы должны идти. Мы должны эволюционировать».

Участники обсуждения были достаточно единодушны: школа как институция сохранится и в 2035-м, и далее, хотя бы потому, что образование является неким обязательством государства перед гражданами. Как оно выполняется? И как можно сделать это выполнение более качественным? Вот что интересовало собравшихся.

Фото: Сергей Федосеев

Бóльшая часть ответов так или иначе лежала в плоскости дополнительных образовательных услуг. Оно и понятно: школа у нас государственная, и, пока подберёшься к учебному процессу с изменениями, зафиксированными законодательно, ещё много детей вырастет, скажем мягко, с устойчивой нелюбовью к учёбе. «Одна из проблем заключается в том, что детям непонятна цель образования. Не может быть целью поступление в вуз! Но, к сожалению, школа сегодня готовит не к жизни, а именно к поступлению. Цель же в другом! В самореализации. Это можно осуществить в деятельностном подходе», — полагает Гилязова.

Представленные в ходе дискуссии проекты предлагали решение задач «как сделать, чтобы учиться было интересно», «что поможет ребёнку в школе жить, а не наблюдать процесс обучения», «что может мотивировать школьника к получению знаний». Вопросы более чем актуальные, поскольку информация сегодня меняется и устаревает настолько быстро, что каждый должен давать себе отчёт: учиться необходимо пожизненно. Как сделать так, чтобы эта фраза не звучала для детей приговором, а воспринималась хотя бы нейтрально, а ещё лучше — вдохновляюще? Часть выступающих считает, что ответ за компьютерными технологиями.

Фото: Сергей Федосеев

Уроки в виртуальной реальности — то, о чём говорил соорганизатор дискуссии, предприниматель Вячеслав Турпанов. «Наше программное обеспечение позволяет создавать виртуальную реальность. Мы можем организовать в школах кружки дополнительного образования, рассчитанные на разные уровни. Через игру дети учатся. Я считаю, что таким образом мы обучим людей, которые сумеют работать на качественно ином уровне и будут востребованы не только в пределах РФ», — пояснил Турпанов.

Геймификация учебных процессов — направление, безусловно, перспективное. Специалисты указывают на множество плюсов, в частности на то, что дети оказываются дважды на своей территории — территории игры, да ещё и компьютерной. Однако есть мнение, что «сладкое» для школьников направление нужно использовать дозированно. «Нельзя замыкаться только на игровых вещах. Попробуйте научить математике только через игру, и у нас ни один спутник летать не будет», — считает доцент кафедры высшей математики ПГНИУ Александр Иванов.

Фото: Сергей Федосеев

Ещё один возможный подход к обучению — профориентация. Проект по интерактивной профориентации, когда профессию можно «потрогать» на экскурсии или на мастер-классе, предлагает РМЦПК.

Сходный проект представил Турпанов как один из организаторов пермской «Разведки боем». По сути, это предложение детям (если говорить честно, то и их родителям) написать бизнес-проект, защитить его перед потенциальными инвесторами и, в случае удачи, получить финансирование для запуска своего дела. Надо сказать, что вне зависимости от того, дадут деньги или нет, уже само участие в этой по-настоящему взрослой игре принесёт участникам массу бонусов: от создания в семье командного духа до отработки навыков ораторского искусства. Большая игра «в предпринимателей» называется «Разведка боем. Kids».

Фото: Сергей Федосеев

По поводу профориентационного вектора также были высказаны некие сомнения. К примеру, креативное «Сколково» выпустило «Атлас новых профессий». Но надо давать себе отчёт в том, что это лишь прогнозы. Какие специальности будут востребованы в том же 2035 году, достоверно можно будет узнать лишь естественным «дожитием». А учиться им необходимо уже сегодня.

Поэтому возвращаемся к исходному: учёба — занятие пожизненное. Вопрос в том, как не вызывать к ней отвращения. Ответить на него постарались и сотрудники ПГНИУ. Преподаватель педагогического факультета РИНО ПГНИУ Вера Пупырева представила проект «Акселератор талантов: технологии развития метанавыков и soft skills», который предлагает формирование индивидуальных образовательных маршрутов. Оставаться в школе или переходить на домашнее обучение, выбирает семья. «Акселератор» видит свои задачи в том, чтобы обеспечить «возможность учиться быстрее и эффективнее, в удобном для семьи темпе и вариантах; возможность учиться без стрессов и перегрузок, в том числе (вот оно, заветное! — ред.) без домашних заданий».

Фото: Сергей Федосеев

Речь идёт о негосударственных, а значит, платных дополнительных образовательных услугах. Участники дискуссии предположили, что школа в привычном для нас виде сохранится и в 2035 году. Однако вокруг неё появится достаточно обширная система альтернативных форм обучения. И всё в очередной раз «упрётся» в деньги родителей.

Небольшое решение тут же предложила Ольга Димитрашко, директор детской школы программирования Codologia в Перми. Она заявила, что школа готова принимать одарённых детей на бесплатной основе и высказала мнение, что эту альтруистическую инициативу поддержат и другие её коллеги. Понятно, что речь идёт о достаточно небольшом числе детей. Непонятно, что делать с остальными.

«Вы меня выводите на поле глобальных ответов. Сегодня надо менять не только систему образования. По моим представлениям, положение дел должно поменяться так, чтобы деньги шли за ребёнком. Мы ведь не отменили «крепостное право» в образовании. А это надо потихонечку делать. Другой вопрос, что деньги, которые государство готово отдать за обучение ребёнка, невелики. Но если речь пойдёт о реформе системы образования, в связи с тем, что появились новые технологии и может быть не нужно такое число учителей, а также огромные средства на заработную плату, то должна будет поменяться вся финансовая система. Об этом сегодня никто пока не думает. И мы тоже об этом не думаем, поскольку эти изменения должны происходить изнутри. В систему образования должен будет прийти реформатор. Это точно не сегодняшний день», — прокомментировала Елена Гилязова.