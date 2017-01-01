О прелестях и ужасах мира «крипты» Особое мнение Алексея Антонова, директора по финансам и маркетингу ICO SONM

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Алексей Антонов заинтересовался биткоином и цифровыми активами в 2013 году. Он основал первый в России образовательный блокчейн-фонд и инвестиционную компанию Suicide.ventures, занимающуюся инвестициями в криптопроекты, сам инвестировал в 20 различных ICO. Кроме того, Алексей успешно управлял несколькими ICO, включая SONM, где он сегодня является директором по финансам и маркетингу. SONM (Supercomputer Organized by Network Mining), основанный Сергеем Пономарёвым и Андреем Воронковым, занимается разработкой всемирного децентрализованного суперкомпьютера для проведения вычислений любой сложности с помощью технологии туманных вычислений. На прошедшей в январе Perm Winter School — 2018 эксперт дал несколько советов желающим инвестировать на рынке криптовалют.

Фото: Сергей Петровых

Вложения в блокчейн — это не обычные, традиционные инвестиции. Это не способ стандартного венчурного инвестирования. Это не покупка биткоинов или других криптовалютных монет, стоимость которых по непонятным законам растёт или уменьшается. На самом деле это инвестиции в инфраструктурные протоколы, на которых дальше будут строиться очень дорогие проекты.

По сути, на криптовалютном рынке сегодня происходит то же самое, что когда-то мы видели при становлении и развитии интернет-технологий. Это новый способ инвестиций. К нему применяются совершенно иные параметры рисков и доходности, свои правила управления портфелем. Всё работает совершенно по-другому, всё одновременно более надёжно (в некотором смысле), но и более непонятно, рискованно.

Чем отличаются инвестиции в блокчейн от других инвестиций? В первую очередь включённостью в глобальный рынок: всё, что связано с криптовалютой, изначально существует онлайн. При желании ступить на этот путь придётся сразу же начинать войну с самыми сильными оппонентами, поскольку биржи международные (если не считать локальных, вроде корейской и японской).

Фото: Сергей Петровых

К любой бирже в любой момент можно подключиться, покупать, продавать. Но против вас будут вести игру самые совершенные роботы, самые опытные трейдеры. Это абсолютно не похоже на привлечение инвестиций под локальный проект. Кроме того, не похоже на венчур, когда можно с неких богатых людей собрать деньги под какие-то российские проекты, которые впоследствии будут выходить на отечественный рынок.

Это не проект, связанный, к примеру, со службой доставки какого-либо товара, когда можно скопировать идею на Западе и попробовать воплотить её на своей территории.

Если инвестировать в криптопроект, то он должен быть самым лучшим проектом в мире. Соответственно, если есть какие-то технологии трейдинга, надо понимать, что придётся иметь дело с лучшими образцами. И при этом на рынке «крипты» нет перерывов, как на обычных рынках. Эта биржа работает круглые сутки.

Фото: Сергей Петровых

Однажды погрузившись в «крипту», придётся засыпать и просыпаться с телефоном в руках, чтобы понимать, что сколько стоит. И этот процесс не заканчивается никогда. Эта работа круглосуточная и гораздо более основательная, чем на стандартных рынках.

В венчурном мире есть период, отведённый на то, чтобы подобрать компанию, заключить сделки, проверить все юридические формальности. Затем инвестор ждёт полгода, год и более, когда будет выход.

Фото: Сергей Петровых

В мире криптовалюты всё происходит очень быстро. Проект, к примеру, появился неделю назад, и надо быстро принять решение, стоит вкладывать в него деньги или нет. Чем дольше размышлять, тем выше вероятность того, что не будет возможности зайти в проект быстро и по выгодной цене. Впрочем, есть и другая сторона проблемы: успел зайти быстро, а потом оказалось, что зря. В этом вся прелесть и весь ужас мира «крипты».

Пять основных инструментов зарабатывания ны рынке криптовалюты:

1. Стандартная покупка того, что со временем подорожает.

Например, биткоин — хорошая вещь: в нём можно хранить деньги, можно отправлять кому-то деньги. К тому же монета дорожает (биткоин максимально децентрализован, на него потрачены максимальные косвенные инвестиции в виде майнинга и всего остального). Можно купить биткоин, чтобы продать дороже, без какой-либо активной спекуляции, точно так же, как все остальные монеты — различные койны, эфириум. При этом независимо от этапа, когда вы заходите в какую-то монету. Это самый основной путь, которым идут инвестиции в «крипту». В принципе, до 50% инвестиционного портфеля может лежать в биткоине и никак не двигаться. Или, например, вы покупаете что-то на ICO, потом продаёте через три месяца. Это тоже вполне value investing, потому что действует схема «вложились — цена выросла — продали».

Надо только выбрать этап, когда можно заходить в биткоин. Сейчас мы этого не рекомендуем делать. А участвовать в ICO не советуем вообще никому, если нет очень хорошей технической команды, чтобы анализировать проекты. Если нет готовности жить в этих проектах, то есть заходить сразу, чтобы взаимодействовать с командой, участвовать в её работе тем или иным образом, защищать свои инвестиции.

Если есть гениальная команда программистов, про которых ещё никто не знает, и можно им помочь идею «прикрутить» к блокчейн-проекту, тогда инвестировать имеет смысл. Потому что есть контроль над процессом, понимание, что критический ресурс в руках, что в маркетинг ещё не вложено ничего. Тогда это будут действительно хорошие инвестиции.

Лучше всего инвестировать в торгуемые монеты, не искать какое-то великое ICO, с невероятными выходами, потому что в большинстве случаев подобные активы можно будет купить на бирже дешевле после того, как проект выйдет в свет.

Инвестировать желательно в монеты не из самых дорогих, не самых капитализированных проектов, лучше смотреть вторую сотню либо ближе к концу топ-100.

Если хотите просто «привязаться» к рынку, купите биткоин, потому что за последний год он отражает здоровье «крипты» гораздо лучше, чем 10 альткоинов.

2. Деривативы на биткоины и на другие монеты из топ-10 и топ-20.

Рынок не всегда растёт, надо что-то с этим делать, если есть намерение обогнать в целом криптовалютный рынок и что-то на нём заработать. Кроме того, чтобы скупать и держать, нужны инструменты для хеджирования риска. Нужно уметь вставать в шорт (короткую позицию), освоить, какие есть фьючерсные контракты на различные монеты. А их довольно много. Это надо для того, чтобы не выходить в фиатные (обычные бумажные) деньги. Если окажется, что завтра биткоин либо ещё какие-то криптовалюты будут падать, выходить в фиатные деньги дорого из-за комиссий, да и просто неудобно. Цифры, которые предлагает биржа, не внушают доверия, потому что они просто нарисованы в браузере. Нужны инструменты, чтобы играть на понижение. И они существуют. Есть много бирж, где можно просто «зашортить» биткоин и таким образом сбалансировать свой портфель, если на рынке всё очень сильно выросло.

3. Оппортунистические инвестиции.

Похожи на первый пункт, но они связаны с какой-то конкретной динамикой или ситуацией. Технический анализ, мне кажется, очень плохо работает на рынке криптовалюты, где всё время что-то происходит. Сколько ни смотри на линию сопротивления и линию поддержки, в итоге получается чушь. «Крипта» на данный момент — рынок манипуляций, рынок инсайдеров, больших движений, крупных «китов». У них совершенно другое мнение по поводу того, куда должна идти цена. И она идёт не туда, куда написано в книжках по техническому анализу.

«Делать лучше по-другому» — этой фразой обобщены все предсказания, вся аналитика на тему, что может произойти с монетой по результатам различных факторов, которые вы оценили (связанных с командой, с продуктом, спотом, с политическими настроениями). Вы будете это делать, как и все трейдеры, — постоянно сидеть в интернете и смотреть, что происходит на рынке. Только так ваши активы превратятся в инвестиции, заработок.

4. Арбитражные технологии.

Например, можно купить токены на одной бирже, продать на другой (если где-то они дороже, а где-то дешевле). Быстро. Например, «заброшку» (так называется токен, не особо поддерживаемый командой разработчиков), стоящую на 35-й позиции. Имея в портфеле не очень ликвидный токен и биткоины на двух разных биржах, можно при разнице в цене — роботом или руками — тут купить, там продать и получить несколько процентов прибыли.

На хороших арбитражных роботах зарабатывается процентов 20 в месяц без особого риска. Это, конечно, фантастичные цифры для реального мира. Арбитраж — дополнительная возможность заставить просто так лежащие деньги немного поработать.

5. Инвестиции в околоблокчейновские проекты.

Помимо токенов инвестировать в криптовалюты можно ещё путём покупки обычной собственности. То есть заходить долей в проекты, которые «завязаны» на «крипте». Это могут быть биржи, какие-то сервисы — что угодно, чей успех и благополучие зависят от криптовалютного мира и блокчейн-технологий. Это может быть и какая-то компания, которая внедряет блокчейн-технологии в стандартный, классический бизнес.

В такие проекты можно инвестировать неплохо, и этот способ более понятный. Для многих это более безопасный способ, к примеру, поучаствовать в стартапе. Если кто-то хочет иметь свой криптокошелёк, при этом вместо того, чтобы сходить с ума и выпускать ICO, к каким-то токенам его привязывая, можно просто выпустить кошелёк, зарегистрировать юрлицо на Кипре и привлекать инвестиции. Это тоже вариант, мы в таких проектах участвуем.