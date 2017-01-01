«Ещё не зоопарк» Краевые власти проинспектировали строительную готовность биопарка

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На прошлой неделе Пермь посетил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» по строительному комплексу Олег Тони. В ходе визита замгендиректора компании и губернатор Пермского края Максим Решетников оценили ход строительства нового зоопарка в Перми и провели рабочее совещание. К концу апреля власти Прикамья планируют объявить конкурс на тематизацию нового зверинца.

Фото: Константин Долгановский

В ходе совещания стало известно, что на данный момент отставание от утверждённого графика строительства зоопарка составляет порядка 78 дней. В феврале генеральный подрядчик, ООО «РЖД-Строй», мобилизовал работу на объекте и усилил контроль строительства. Сейчас на строительной площадке пермского зоопарка количество рабочих увеличено до 350 человек, техники — до 50 единиц. Работы ведутся в несколько смен.

Отметим, что строительство зоопарка разделено на две очереди и четыре этапа. Работы первого этапа первой очереди подходят к завершению. Предполагается, что строительная готовность первой очереди будет достигнута к концу лета. В рамках первой очереди строительства зоопарка возведут экспозиции «Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна», административные здания и здания ветеринарной лечебницы. Предполагается, что зоопарк сможет принимать более 500 тыс. человек в год. Одновременно в нём смогут находиться 5000 человек.

После того как строительная готовность объектов будет достигнута, начнётся процедура тематизации зоопарка, создание естественного ландшафта, типичного для среды обитания животных. Потом будут закуплены новые виды животных и организован переезд обитателей старого зоопарка. После этого начнётся период карантина и адаптация всех зверей на новом месте.

Фото: Константин Долгановский

«Благодаря тому, что ОАО «РЖД» мобилизовало подрядчика и дополнительные ресурсы, сокращается отставание от графика строительства зоопарка. Сейчас возводятся стены, идёт внутренняя отделка зданий. Но надо понимать, что строительная готовность — это ещё не зоопарк. В своё время проект был разделён на части. Сейчас мы строим только первую очередь. До конца апреля мы должны объявить конкурс на тематизацию. Это дорогостоящие работы с привлечением дизайнеров: предстоит сделать оформление зоопарка и оснастить его оборудованием», — сообщил глава Прикамья Максим Решетников.

Губернатор также добавил, что совокупная стоимость строительства зоопарка составит около 5 млрд руб. Кроме того, в апреле будут подведены итоги конкурса на проектирование второй очереди.

Фото: Константин Долгановский

Олег Тони выразил уверенность, что после открытия зоопарка место станет востребовано для посещения среди пермяков. Добавим, что проект пермского зоопарка лидирует в голосовании за наиболее важные городские проекты на сайте «Управляем вместе». За него отдали свои голоса порядка 1,5 тыс. жителей региона.

Во время совещания представители власти и ОАО «РЖД» также обсудили варианты строительства Северного обхода Перми. Эксперты предложили три варианта прохождения новой железной дороги и определили, что наиболее оптимальными являются два из них. Отметим, первый вариант предполагает строительство обхода с примыканием по станции Пальники (общая протяжённость — 49,3 км, в том числе новое строительство — 28,9 км). Второй вариант — примыкание на перегоне Пальники — Дивья с открытием разъезда Бобки — предполагает 37,9 км нового строительства при той же общей протяжённости обхода.

Фото: Константин Долгановский

Выбор в пользу одного из обсуждаемых проектов будет сделан в течение месяца с учётом всех экономических составляющих. «Ключевая задача в рассмотрении проектирования Северного обхода сейчас — просчитать экономические варианты», — подчеркнул Максим Решетников.

Олег Тони отметил, что для реализации проекта обхода Перми важно учитывать не только экономику самого строительства, но и эксплуатационные затраты по проекту. «Мы должны производить расчёты на 50 лет вперёд. Это крайне важно, так как деньги на эксплуатацию мы тратим каждый день, эти затраты закладываются при формировании тарифа, который платят и компании Пермского края в том числе», — отметил Олег Тони.