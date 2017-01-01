Три дня пермской моды Пермские дизайнеры показали «товар лицом» широкой местной публике

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Шоурум Fashion Perm, прошедший в рамках проекта Пермской торгово-промышленной палаты «Покупай пермское» на территории ТРК «Колизей Атриум», должен был доказать, что у нас есть интересные бренды и достойные дизайнеры.

Фото: Андрей Бескровных

Мода как бизнес высокосоциальный чахнет, когда её не замечают: фестивали закрываются один за другим, те, что ещё не закрылись, выживают на скудном пайке. В воздухе витает идея объединения — а как иначе выживать в кризисные времена? 17 января на круглом столе, проведённом в модной школе «Арт-мастер» в рамках проекта «Стилеобразование», родилась мысль устраивать не фестивали, уровень которых порой оставляет желать лучшего и иногда скорее компрометирует, чем продвигает пермский стиль, а настоящий шоурум.

Фото: Андрей Бескровных

Официальными организаторами события стали Пермская торгово-промышленная палата (ПТПП), Центр поддержки предпринимательства Перми, ПРОО «КАМВА» во главе с Наталией Шостиной, Ассоциация содействия предприятиям лёгкой промышленности Пермского края во главе с Екатериной Тарасовой и, конечно, ТРК «Колизей», предоставивший пространство для шоурума.

Проект отлично вписался в программу «Покупай пермское», и все последующие обсуждения проходили на территории ПТПП.

Елена Гилязова, вице-президент Пермской торгово-промышленной палаты:

— Бессмысленно уповать на государство и решения чиновников бизнесу, который хочет развиваться и чего-то достигать. Тут нужно, прежде всего, рассчитывать на свои силы и возможности; а малому бизнесу, не располагающему большими ресурсами, важно решать какие-то проблемы, объединившись. С этой точки зрения в проекте «Покупай пермское» мы начинаем объединять различные отрасли для решения общих задач, в том числе и бизнеса, работающего в рамках лёгкой промышленности. Когда мы видим, сколько денег люди тратят на продукцию лёгкой промышленности и какова в этом доля того, что производится в Пермском крае, хочется плакать... С этой точки зрения особенно любопытно, что у нас есть дизайнеры, побеждающие на международных подиумах, придумывающие коллекции для западных модных домов. Но что мы знаем об этом здесь, в Перми?

Участниками Fashion Perm стали 10 пермских брендов и дизайнеров: Елена Старикова, Татьяна Бауэр, обувная фабрика TREK, Игнат Выходов с новым брендом «РАКЕТА», марки одежды Elena Fabiani и Unafortuna, школьная форма S-Factor. Был проведён довольно жёсткий отбор коллекций: старые вещи никто на шоуруме видеть не хотел.

Фото: Андрей Бескровных

Львиную долю организационной и административной работы делали Наталия Шостина и Екатерина Тарасова — «простые рабочие сцены», как скромно пошутила Наталия. Вся эта работа была волонтёрской. «Волонтёрили» не только администраторы, но и те участники, от которых зависел уровень акции, хотя никакой прямой выгоды, кроме пиара, не было: модельные агентства «Лик Стар» и Kids Models, визажисты, стилисты, фотографы.

Прошло три дня показов, примерок, живого общения с покупателями. Показы были ежедневными, и участвовали в них не только профессиональные модели, но и приглашённые ВИПы: наряжались, выходили на подиум, участвовали в фотосессиях. На фотографиях с Fashion Perm можно увидеть Гавриила Гордеева и Ларису Рослякову, Анну Водоватову и Анну Букатову... Был замечен художник Михаил Павлюкевич, а солистка Пермского театра оперы и балета Альбина Шакирова пела в платье от Unafortuna.

За три дня шоурум посетила примерно тысяча человек. Вопреки опасениям, публика живо и тепло откликалась на то, что дизайнеров им представляют не приезжих, а пермских. Предубеждение против местной моды, одержимость западными марками постепенно сменяется «потребительским патриотизмом», интересом к собственным производителям. Видеть, например, отличного качества и дизайна пермскую обувь TREK по самой приятной цене как-то, знаете ли, гордо. Это действительно открытие.

Фото: Андрей Бескровных

Новая марка Игната Выходова, уже известного мастера сумок и стильных рюкзаков, называется «РАКЕТА» и выглядит как попытка делать более тиражную, доступную по цене линию аксессуаров. Видимо, попытка удалась: живой интерес был, продажи состоялись.

Много и часто примеряли платья из новой, уже на следующую осень, коллекции Елены Стариковой, пальто от Татьяны Бауэр, яркие пуховики Elena Fabiani, приглядывались к школьной форме S-Factor.

Наталия Шостина, руководитель ПРОО «КАМВА»:

— Мне показалось, что из одёжных брендов никто пока не готов выходить на массовый рынок. Все пермские марки работают в сегменте ателье, индивидуального заказа, с минимальными коллекциями и тиражами, которые шьются несколькими мастерами-портными. Вот почему они не могут добиться конкурентоспособной цены, с которой можно выходить на рынок. Не так просто уговорить человека купить пуховик от местного дизайнера за 28 тысяч, если в том же торговом центре есть пуховики весьма сносного качества в четыре раза дешевле. Поэтому так остро сейчас стоит вопрос, связанный с той производственной базой, где могли бы отшиваться партии одежды. На фоне свалки масс-маркета шанс у пермских производителей есть.

Предполагается, что этот шоурум станет ежеквартальным. Сейчас подводятся итоги акции.

Елена Старикова, дизайнер одежды:

— Огромная благодарность всем, кто помог состояться шоуруму Fashion Perm. Организация, свет, музыка, показы — всё было устроено чётко, на должном уровне. Мне сделали множество заказов, хотя никаких заоблачных продаж я не ждала.

Фото: Андрей Бескровных

Игнат Выходов тоже признаётся, что рассчитывал скорее на пиар-эффект, чем на серьёзные продажи: «Акция «прозвучала» ещё и как культурное событие, знак того, что в городе что-то происходит. Люди нас увидели». У Татьяны Бауэр тоже неплохие впечатления: «Наталия Шостина — великолепный организатор, очень требовательный, иногда жёсткий, но так и нужно. Однако есть обстоятельство, которое мы не можем игнорировать: у людей сейчас просто нет денег».

Пока неизвестно, когда пройдёт следующий шоурум. Наталия Шостина считает, что если пилотный проект такого рода можно сделать силами волонтёров, то следующие события нуждаются в серьёзных вложениях: «Лично моё убеждение: без поддержки государства подобный проект обречён».