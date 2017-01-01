«Человек» по-прежнему звучит

…И, как показал конкурс театральных капустников «Солёные уши», не просто звучит, а звучит гордо


Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон»
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«Над семьёй театров дружной время тучи собирает. Между тучей и театром гордо реет наш капустник! Буря грянет... Иль не грянет?» — такими словами постоянная ведущая Пермского краевого конкурса театральных капустников «Солёные уши» Татьяна Жаркова открыла гала-концерт 12-го по счёту конкурса. Как нетрудно понять из эпиграфа, он был посвящён творчеству Максима Горького, 150-летие которого отмечается в этом году, и в качестве девиза конкурса была использована фраза: «Человек — это звучит!..»

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

Как оказалось, у театральных деятелей Пермского края нет сомнений по поводу того, как звучит «человек»: гордо и только гордо! Многократно за этот вечер довелось зрителям услышать знаменитые слова Сатина из пьесы «На дне»: «Чело-век! Это — великолепно! Это звучит... гордо! Че-ло-век! Надо уважать человека». Капустники этого года были настоящим гимном самоутверждению человека творческого.

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

Знаменитая цитата прозвучала уже в первой миниатюре вечера. Театр кукол, открывший программу гала-концерта, доверил её своему главному герою — Буратино. Действие мини-спектакля происходило в театре Карабаса-Барабаса, где куклы возмущены, что их не держат за людей. Бунтующие марионетки намерены бросить Карабаса и поступить в Театр-Театр, где Буратино хочет сыграть карлика Носа, Пьеро — работать фонтаном-фонтаном (артист, играющий куклу, зарыдал в три ручья), а Артемон — податься в режиссуру и поставить «Собачье сердце».

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

Кудряво-бородатый Карабас к этим перспективам отнёсся скептически: «Да скорее построят новый театр оперы и балета, чем вас возьмут в Театр-Театр. Если возьмут, бороду сбрею под Мильграма и постригусь под Гурфинкеля». Вместо этого Карабас предлагает поставить спектакль с Артемоном в главной роли — «На дне», продолжение «Муму».

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

Особенным успехом Театра кукол стала фраза: «Министерство культуры решило, что лучше счастливый Мильграм в искусстве, чем «Счастливая семья» в камне!»

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

В этом же, самом первом капустнике прозвучала ещё одна главная тема вечера: юбилея-то на сей раз два! Кроме Максима Горького, круглую дату отмечает заместитель председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей России Софья Ляпустина, которая на 80 лет моложе классика. Софья Григорьевна, хоть и заместитель председателя, на самом деле, главный «двигатель прогресса» в Пермском отделении СТД. Это всем известно. Все заметные проекты, в которых участвуют театры края, а не только Перми — это её рук дело: конкурсы «Театральная весна» и «Волшебная кулиса», фестиваль детских театров «Тёплая ладошка», конкурс театральных семей... И «Солёные уши» — тоже. Неудивительно, что участники конкурса старались посвятить Ляпустиной лучшие остроты! Художественный руководитель Театра кукол Дмитрий Вихрецкий признался, что была задумка в этом году официально назвать «Солёные уши» конкурсом «ляпустников», но Софья Григорьевна воспротивилась.

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

Театр оперы и балета в этом году использовал оба своих козыря — и оперу, и балет. Солисты оперной труппы шутили, разумеется, по поводу кадровой политики руководства театра — тема не новая, но по-прежнему вызывающая живой отклик зала. Действие миниатюры происходит на самолёте «Максим Горький», на котором летят Сталин, Ленин, Монсеррат Кабалье, Матильда Кшесинская и сам Горький. Ленина назначили худруком театра: «Вас искать никогда не надо, вы всегда на месте! А то нынешний худрук всё по Европам...» Горького назначили завлитом, и вся труппа тут же дружно «заокала». Артистов стали набирать из местных, «чтобы работали за еду и без выходных». Завершился капустник выходом артистов балета с транспарантом: «Арабеск 2018». Мельдоний разрешён!»

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

С нетерпением зрители ждали выступления камерного театра «Новая драма», и постоянные лауреаты конкурса их не обманули. Прекрасная миниатюра, сочинённая, как всегда, талантливыми и харизматичными Сергеем Толстиковым и Дмитрийем Огородниковым, это настоящая «новая драма» — прекрасный, очень складный текст, живая органика актёров плюс немного эксцентрики: первым на сцене появляется Константин Жижин, практически раздетый, как говорит он сам, «в трусишках», а затем Алексей Корсуков, играющий... старуху Изергиль. Наконец, выходит коронный дуэт всех капустников «Новой драмы» — Сергей Толстиков и Дмитрий Огородников, и начинается стендап-комедия, пересказать которую чрезвычайно трудно, и очень трудно вычленить отдельные остроты, так плотно они цепляются друг за друга в активном диалоге героев.

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

Здесь было и предложение выращивать театры из театральной грибницы; и предупреждение, что эспланада — это пермский Бермудский треугольник, где исчезает всё, в первую очередь — деньги; и почти цитата из «Клима Самгина»: «А был ли министр? Может, министра-то и не было?»; и диалог: «Я тебя породил, я тебя и убью! — Это не Горький!!! — Горький, Гоголь, «Гражданская оборона»... Какая разница?»

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

Капустник Лысьвенского театра драмы порадовал постоянных зрителей конкурса прекрасной пародией на Татьяну Жаркову и её в недавнем прошлом постоянного соведущего Александра Калашниченко. Последний уже два года гала-концерт капустников не ведёт, но в зрительской памяти они нераздельны. «Выходя на сцену, знаем твёрдо: актёр — он человек, а человек — звучит гордо!» — завершили свой капустник лысьвенцы.

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

Чайковский театр драмы и комедии оказался единственным, кто предъявил настоящую пародию на спектакль по пьесе Горького: это оказались «Последние» в современной постановке. Софью играет мужчина, Люба — вообще парень по имени Любомир, а Надя — Надир. Это надругательство над классикой быстро надоедает главному герою, который восклицает: «Я — не настоящая Софья! Вот — настоящая Софья!» — и указывает на Софью Ляпустину.

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

Наконец, на сцену вышел Пермский ТЮЗ, который не обманул ожидания — выдал блестящий, стильный и музыкальный перформанс. Действие его происходит в библиотеке им. Горького, а героини — книги, поющие: «Кто нас читает? Кто нас читает? Хотим услышать мы ответ! Нас выбирают, потом бросают — от нас уходят все в интернет!» Каждая из книг рассказала свою грустную личную историю. Так, «Жизнь Клима Самгина» была обманута в лучших ожиданиях, когда читатель бросил её, воскликнув «Толстая!» Повезло лишь «На дне!» — её и читают, и в театрах ставят активно... «Не виноватая я! — оправдывается книга перед товарками. — Я — школьная программа!»

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

За вечер участники и гости конкурса узнали много интересного о жизни Алексея Максимовича Пешкова. Например, что он был женат трижды, а на Нобелевскую премию номинировался пять раз. Интересные факты поведала публике та же Татьяна Жаркова, компанию которой составил... сам Алексей Максимович — длинноволосый, усатый, в широкополой шляпе и пиджаке на одно плечо. Он старательно «окал», но всё время ошибался — говорил «О» там, где должна быть стопроцентная «А». Недаром Жаркова охарактеризовала его говорок как «смесь коми-пермяцкого с нижегородским».

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

Конечно, все с нетерпением ждали выступления театра, который носит имя Горького. Однако многолетний фаворит и многократный победитель конкурса капустников Коми-Пермяцкий драматический театр имени Горького на сей раз в конкурсе не участвовал. Так же поступил и Театр-Театр... Впрочем, не совсем: его представитель весь вечер был на сцене — ведущим гала-концерта «Максимом Горьким» был самый «капустный» и актёров этого театра Дмитрий Васёв.

Театральный капустник 2018
Фото: Сергей Федосеев

Победители XII Пермского краевого конкурса театральных капустников «Солёные уши»:

1 место — Пермский театр кукол;
2 место — Пермский академический театр оперы и балета им. П. Чайковского и Чайковский театр драмы и комедии;
3 место — Камерный театр «Новая драма» и Пермский театр юного зрителя.

Дипломы лауреатов:

Иван Костоусов за исполнение роли Софьи в капустнике Чайковского театра драмы и комедии;
Елена Галеева за исполнение роли Матильды Кшесинской в капустнике Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского;
Татьяна Каминская за исполнение роли Монсеррат Кабалье в капустнике Пермского академического театра оперы и балета им. П. И. Чайковского;
Владимир Пенягин за исполнение роли Карабаса-Барабаса в капустнике Пермского театра кукол;
Наталья Галанина за исполнение роли Мальвины в капустнике Пермского театра кукол;
Александр Ильин за исполнение роли ведущего фестиваля-конкурса капустников Александра Калашниченко в капустнике Лысьвенского театра драмы им. А. А. Савина;
Анатолий Вотинов за исполнение роли Чёрта в капустнике Пермского государственного института культуры;
Дмитрий Огородников и Сергей Толстиков за литературную основу капустника Пермского камерного театра «Новая драма».

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