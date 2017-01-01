Первый серийный ПД-14 испытают в июне В дальнейшем двигатель ждёт серия лётных испытаний на российском самолёте МС-21

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В Москве 4—6 апреля прошёл III Международный форум двигателестроения. Пермский край на форуме представляли АО «ОДК-Пермские моторы», АО «ОДК-Авиадвигатель», АО «ОДК-СТАР». Ряд встреч в рамках форума провёл управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы» Сергей Попов, председатель Пермского регионального отделения Союза машиностроителей России, региональный координатор проекта «Локомотивы роста» партии «Единая Россия» в Пермском крае.

Фото: Нина Падалко

Форум был приурочен к 10-летию Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК). Участники обсудили пути развития двигателестроения и перспективные вопросы создания, производства и послепродажного обслуживания двигателей. Как сообщает пресс-служба партии «Единая Россия», в экспозиции были представлены наиболее значимые разработки отрасли — двигатели, агрегаты, материалы.

В работе форума приняли участие не только предприятия, представляющие моторостроение, но и вузы, отраслевые НИИ, металлургические компании, фирмы, обеспечивающие поставку инновационного оборудования для изготовления и контроля деталей и узлов двигателей.

«Если нет двигателя, то нет не только авиастроения, но и никаких перспектив у высокотехнологичных отраслей в целом. Когда мы говорим о новейших аддитивных технологиях, о композитных материалах, о сложнейших фундаментальных исследованиях газодинамических процессов и физики материалов — всё это, безусловно, воплощается в двигателе», — сказал на открытии форума заместитель министра промышленности и торговли России Олег Бочаров.

Одним из главных экспонатов стенда Объединённой двигателестроительной корпорации стал перспективный двигатель ПД-14, головным производителем которого является АО «ОДК-Пермские моторы».

Сергей Попов, управляющий директор АО «ОДК-Пермские моторы», региональный координатор партийного проекта «Локомотивы роста»:

— Совершенно очевидно, что развитой страны не может быть без сильной промышленности. Проект «Локомотивы роста» как раз призван последовательно и целенаправленно решать эти задачи. В Пермском крае есть всё для этого: ресурсы, кадры, технологии, компетенции. Одна из главных задач для пермских моторостроителей сегодня — это продолжение освоения производства нового двигателя ПД-14. В прошлом году завершена реконструкция универсального адаптерного испытательного стенда на загородной испытательной станции. На нём будут испытываться разные типы авиационных двигателей — и ПС-90А, и ПД-14. Уже в июне этого года на новом стенде предстоит испытать первый серийный ПД-14, который в дальнейшем будет участвовать в серии лётных испытаний в составе российского самолёта МС-21. В планах «ОДК-ПМ» — строительство стендов, логистического и сборочного корпусов для окончательной сборки и испытаний двигателей больших тяг (от 35 до 50 тонн), предназначенных для широкофюзеляжных дальнемагистральных самолётов. Мы уверены, что создадим качественный продукт, сопоставимый с зарубежными аналогами по своим техническим характеристикам и эксплуатационным свойствам.

Справка. Проект «Единой России» «Локомотивы роста» реализуется в период с 2017 по 2022 год. Он направлен на укрепление отечественной экономики и развитие промышленности. Задачи проекта — поддержка малого и среднего бизнеса, ликвидация административных барьеров, продвижение интересов России в странах БРИКС, импортозамещение и выпуск высокотехнологичной продукции.

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