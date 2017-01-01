Быть лучше Пермяки собрались, чтобы потанцевать танго под песни Карлоса Гарделя

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То, что спектакль «Быть Гарделем», премьера которого прошла в частной филармонии «Триумф» 3 апреля, не вполне обычный, понятно было ещё до начала: публика без лишнего стеснения проходила в зал с бокалами вина, зрительницы щеголяли в асимметричных юбках и босоножках на тоненьких каблучках — приготовились к милонге. В зале играли разноцветные огни и клубился туман из дым-машины: «Быть Гарделем» хоть и можно отнести к разряду самодеятельного творчества, но сделан он «по-взрослому», например, художником по свету выступил не кто-нибудь, а лауреат «Золотой маски» Алексей Хорошев.

Фото: Валерий Букирев

Сцена представляла собой гибрид кабаре и зрительного зала: чинными рядами расселись тангеро и тангеры, в глубине сцены устроился ансамбль Tango Jazz Orchestra, тут и там расположились уютные столики с бокалами и свечами. На авансцену к микрофону вышел Олег Есюнин, автор спектакля, актёр и певец, а в повседневности — генеральный директор ОАО «ВерхнекамТИСИЗ». У этого микрофона, практически глаза в глаза с залом, он провёл следующие полтора часа, правда, с небольшим перерывом. Даже для профессионала это серьёзная нагрузка, но, как выяснилось, Есюнин и есть настоящий профессионал. Он и держится органично, и говорит вполне по-актёрски, но главный его козырь — это вокал.

Это блестящий образец эстрадного пения, в котором очевидна не только природная одарённость, но и отличная выучка; не только хороший голос, но и умение владеть им. Песни Карлоса Гарделя как родные легли на этот баритон (у самого Гарделя был, скорее, тенор). Даже если бы это был просто концерт Олега Есюнина и Tango Jazz Orchestra, на него уже стоило бы продавать билеты, но это был настоящий спектакль, синтетическое действие, где достойно соединились музыка, танцы, драматургия и видео.

Поставил спектакль молодой режиссёр Марк Букин. Каждый раз, знакомясь с его новой работой, диву даёшься, насколько эта режиссура взрослая. Марк Букин ни разу не поддался искушению, характерному для многих начинающих — да и не только начинающих — режиссёров: напридумывать всего побольше и пооригинальнее. Чувство меры — его несомненное достоинство. Режиссёр справедливо рассудил, что танго — вещь «самоигральная», и ему удалось выдержать необходимый для подобной постановки хороший темп, когда действие идёт плавно и в то же время энергично, когда текст, видео, пение дополняют друг друга.

Фото: Валерий Букирев

В спектакле два главных героя: Карлос — сам Олег Есюнин и Изабель — Елена Ощепкова, в «мирной жизни» — ресторатор, а здесь — роскошная женщина и знатная тангера. Её роль довольно загадочна: это не столько собирательный образ женщины в жизни Гарделя, сколько его чувственное alter ego. Получился диалог Гарделя с самим собой: Олег Есюнин рассказывает о событиях его жизни, Елена Ощепкова — о том, что происходило у него в душе.

Зритель, не знакомый досконально с историей танго, узнал из спектакля много нового. Хотя Карлоса Гарделя и называют отцом аргентинского танго, не он его изобрёл. Это народное изобретение. Гардель же стал первым, кто превратил танец в песню, и оказалось, что танго отлично поётся... И поётся до сих пор. Песни Гарделя, как и его любимое вино, с возрастом становятся только лучше, а благодарные аргентинцы не забывают при каждом посещении его могилы вложить в руку памятника зажжённую сигарету.

Несмотря на прекрасных Карлоса и Изабель, взгляды зрителей прикованы в первую очередь к танцорам. В постановке участвуют шесть пермских школ танго, и руководители этих школ выступили в качестве хореографов. Любопытно, что эти руководители — мужчины. На первый взгляд странно, но, если вдуматься, глубоко закономерно, ведь танго изначально мужской танец, и это до сих пор заметно. В нём очень много брутального. Это всегда поединок, всегда напряжённое столкновение двух начал, двух сильных людей. Его не танцуют с улыбками, не стреляют глазами по сторонам, ведь танго — дело серьёзное, требует сосредоточенности.

Очень важен стиль. Все эти широкие брюки, надвинутые на лоб шляпы, почти невесомые босоножки на тоненьких каблучках, рискованные разрезы на юбках, немыслимо уложенные причёс­ки, перья, стразы... Нет мелочей в таком важном деле, как создание правильной атмосферы.

Атмосфера получилась. Чувственное напряжение царило на сцене и заражало зал. Пары выделывали немыслимые па, и среди танцоров были по-настоящему блестящие. Когда Олег Есюнин рассказывал о юности Карлоса Гарделя среди портеньо — рабочего класса Буэнос-Айреса, на сцене танцевал самый настоящий портеньо — финалист чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе Дмитрий Баранов, обладатель не только феноменальной техники и несомненного актёрского дара, но и богатой внешней фактуры. Вместе со столь же выразительной парт­нёршей они создали зрительный образ не только обитателей, но и всей жизни аргентинских портовых районов.

Спектакль заканчивается словами: «Быть Гарделем — значит быть лучшим». Звучит очень многозначительно, наводит на размышления. В последние годы всё больше людей выбирают не просто хобби, а хобби социальное; одно дело — вышивать крестиком или коллекционировать редкие издания, совсем другое — играть в интеллектуальные игры или ходить на социальные танцы. Современное хобби всё чаще связано с общением, с возможностью делать что-то вместе, раскрывать свой талант среди единомышленников; быть лучше — не в смысле «лучше всех», как в случае с Гарделем, а просто лучше — лучше себя самого.

Спектакль «Быть Гарделем» достоин ещё многих и многих показов. Его с восторгом приняли не только поклонники танго, хотя последние — особенно. После премьеры началась массовая милонга и продолжалась ещё несколько часов.

Следующий показ спектакля «Быть Гарделем» планируется на 29 мая.