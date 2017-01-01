Быть лучше
Пермяки собрались, чтобы потанцевать танго под песни Карлоса Гарделя
То, что спектакль «Быть Гарделем», премьера которого прошла в частной филармонии «Триумф» 3 апреля, не вполне обычный, понятно было ещё до начала: публика без лишнего стеснения проходила в зал с бокалами вина, зрительницы щеголяли в асимметричных юбках и босоножках на тоненьких каблучках — приготовились к милонге. В зале играли разноцветные огни и клубился туман из дым-машины: «Быть Гарделем» хоть и можно отнести к разряду самодеятельного творчества, но сделан он «по-взрослому», например, художником по свету выступил не кто-нибудь, а лауреат «Золотой маски» Алексей Хорошев.
Сцена представляла собой гибрид кабаре и зрительного зала: чинными рядами расселись тангеро и тангеры, в глубине сцены устроился ансамбль Tango Jazz Orchestra, тут и там расположились уютные столики с бокалами и свечами. На авансцену к микрофону вышел Олег Есюнин, автор спектакля, актёр и певец, а в повседневности — генеральный директор ОАО «ВерхнекамТИСИЗ». У этого микрофона, практически глаза в глаза с залом, он провёл следующие полтора часа, правда, с небольшим перерывом. Даже для профессионала это серьёзная нагрузка, но, как выяснилось, Есюнин и есть настоящий профессионал. Он и держится органично, и говорит вполне по-актёрски, но главный его козырь — это вокал.
Это блестящий образец эстрадного пения, в котором очевидна не только природная одарённость, но и отличная выучка; не только хороший голос, но и умение владеть им. Песни Карлоса Гарделя как родные легли на этот баритон (у самого Гарделя был, скорее, тенор). Даже если бы это был просто концерт Олега Есюнина и Tango Jazz Orchestra, на него уже стоило бы продавать билеты, но это был настоящий спектакль, синтетическое действие, где достойно соединились музыка, танцы, драматургия и видео.
Поставил спектакль молодой режиссёр Марк Букин. Каждый раз, знакомясь с его новой работой, диву даёшься, насколько эта режиссура взрослая. Марк Букин ни разу не поддался искушению, характерному для многих начинающих — да и не только начинающих — режиссёров: напридумывать всего побольше и пооригинальнее. Чувство меры — его несомненное достоинство. Режиссёр справедливо рассудил, что танго — вещь «самоигральная», и ему удалось выдержать необходимый для подобной постановки хороший темп, когда действие идёт плавно и в то же время энергично, когда текст, видео, пение дополняют друг друга.
В спектакле два главных героя: Карлос — сам Олег Есюнин и Изабель — Елена Ощепкова, в «мирной жизни» — ресторатор, а здесь — роскошная женщина и знатная тангера. Её роль довольно загадочна: это не столько собирательный образ женщины в жизни Гарделя, сколько его чувственное alter ego. Получился диалог Гарделя с самим собой: Олег Есюнин рассказывает о событиях его жизни, Елена Ощепкова — о том, что происходило у него в душе.
Зритель, не знакомый досконально с историей танго, узнал из спектакля много нового. Хотя Карлоса Гарделя и называют отцом аргентинского танго, не он его изобрёл. Это народное изобретение. Гардель же стал первым, кто превратил танец в песню, и оказалось, что танго отлично поётся... И поётся до сих пор. Песни Гарделя, как и его любимое вино, с возрастом становятся только лучше, а благодарные аргентинцы не забывают при каждом посещении его могилы вложить в руку памятника зажжённую сигарету.
Несмотря на прекрасных Карлоса и Изабель, взгляды зрителей прикованы в первую очередь к танцорам. В постановке участвуют шесть пермских школ танго, и руководители этих школ выступили в качестве хореографов. Любопытно, что эти руководители — мужчины. На первый взгляд странно, но, если вдуматься, глубоко закономерно, ведь танго изначально мужской танец, и это до сих пор заметно. В нём очень много брутального. Это всегда поединок, всегда напряжённое столкновение двух начал, двух сильных людей. Его не танцуют с улыбками, не стреляют глазами по сторонам, ведь танго — дело серьёзное, требует сосредоточенности.
Очень важен стиль. Все эти широкие брюки, надвинутые на лоб шляпы, почти невесомые босоножки на тоненьких каблучках, рискованные разрезы на юбках, немыслимо уложенные причёски, перья, стразы... Нет мелочей в таком важном деле, как создание правильной атмосферы.
Атмосфера получилась. Чувственное напряжение царило на сцене и заражало зал. Пары выделывали немыслимые па, и среди танцоров были по-настоящему блестящие. Когда Олег Есюнин рассказывал о юности Карлоса Гарделя среди портеньо — рабочего класса Буэнос-Айреса, на сцене танцевал самый настоящий портеньо — финалист чемпионата мира по танго в Буэнос-Айресе Дмитрий Баранов, обладатель не только феноменальной техники и несомненного актёрского дара, но и богатой внешней фактуры. Вместе со столь же выразительной партнёршей они создали зрительный образ не только обитателей, но и всей жизни аргентинских портовых районов.
Спектакль заканчивается словами: «Быть Гарделем — значит быть лучшим». Звучит очень многозначительно, наводит на размышления. В последние годы всё больше людей выбирают не просто хобби, а хобби социальное; одно дело — вышивать крестиком или коллекционировать редкие издания, совсем другое — играть в интеллектуальные игры или ходить на социальные танцы. Современное хобби всё чаще связано с общением, с возможностью делать что-то вместе, раскрывать свой талант среди единомышленников; быть лучше — не в смысле «лучше всех», как в случае с Гарделем, а просто лучше — лучше себя самого.
Спектакль «Быть Гарделем» достоин ещё многих и многих показов. Его с восторгом приняли не только поклонники танго, хотя последние — особенно. После премьеры началась массовая милонга и продолжалась ещё несколько часов.
Следующий показ спектакля «Быть Гарделем» планируется на 29 мая.