Балтика приценилась к пермским реагентам
Разработки прикамских производителей противогололёдных материалов заинтересовали законодателей Санкт-Петербурга
О поиске новых решений для борьбы с традиционной зимней проблемой — гололедицей — депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга заявили на выставке «ЖКХ России», которая прошла 21—23 марта в Северной столице. Пермским производителям реагентов было что им рассказать и показать.
Обходя стенды участников, группа парламентариев остановилась возле стенда Уральского завода противогололёдных материалов, который привёз на выставку линейку продукции. Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию заксобрания Мария Щербакова попросила рассказать, где уже используются подобные ПГМ.
«Наш материал применяют на территориях, к которым предъявляются повышенные требования безопасности и эффективности. Например, возле Эрмитажа, Кремля и правительства РФ. В этом году стали обрабатывать площади лагеря «Артек», а ранее — площади Олимпийской деревни в Сочи», — рассказал депутатам заместитель коммерческого директора ТД «Уральский завод противогололёдных материалов» Рудольф Пономарев.
Помимо депутатов аналогичный вопрос поднял вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко. Одним из ключевых принципов ведения городского хозяйства города является применение экологичных материалов, уточнил чиновник.
«Материал соответствует четвёртому классу опасности, то есть относится к группе безопасных веществ. Реагент безвреден для человека и природы. Не вредит инфраструктуре. Результат показывает, что мы правильно составили формулу: реагент состоит из биоразлагаемых веществ, а фрикционный материал в его составе — это мраморная крошка. В городах, где его используют, наблюдается тенденция снижения аварийности и травматизма», — рассказали представители УЗПМ.
Они добавили, что коррозионная активность «Бионорда» в 2,5 раза ниже, чем у компонентов, используемых в составе песко-соляной смеси или в чистом виде.
Рудольф Пономарев уточнил, что по итогам встреч в рамках выставки депутаты заксобрания города и производители договорились о необходимости продолжить обсуждение вопроса.
Между тем, по словам председателя совета директоров группы компаний «УЗПМ» Рустама Гильфанова, сейчас рассматривается возможность в том числе выхода на зарубежные рынки.
«За последний месяц у нас было несколько крупных выставок. В конце февраля мы посетили XVth International Winter Road Congress 2018 в Гданьске (Польша), где пообщались с министром инфраструктуры страны Анджеем Адамчиком. Рассказали ему о привезённых образцах наших наработок. Как оказалось, в северных европейских странах проблема уборки городов в зимний период тоже актуальна. И наши технологии заинтересовали зарубежных коллег из-за многокомпонентных составов, которые снижают солевую нагрузку на почвы без потери плавящих свойств. Для Европы вопросы экологии очень значимы, поэтому мы там оказались весьма кстати», — отметил Рустам Гильфанов.
По словам бизнесмена, питерская выставка укрепила мнение пермских производителей относительно планов на экспорт: «На выставке «ЖКХ России» было много гостей из стран Балтии и Скандинавии. И опять нам сказали то же, что и в Польше: Европе нужны эффективные решения против гололедицы. Там же УЗПМ провёл ряд консультаций с потенциальными дистрибьюторами из Северо-Западного федерального округа, Балтии и Скандинавии».
Продам земельные участки (15 км. от Закамска — 25 минут от центра города)
Деревня Хухрята, Краснокамского района (рядом с коттеджным поселком «Изумруд»).
2 отмежеванных земельных участка под дачное строительство площадью по 10 соток каждый. Цена 13 т.р. за сотку.
При покупке 2 участков цена 10 т.р. за сотку.
Собственник.