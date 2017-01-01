Балтика приценилась к пермским реагентам Разработки прикамских производителей противогололёдных материалов заинтересовали законодателей Санкт-Петербурга

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О поиске новых решений для борьбы с традиционной зимней проблемой — гололедицей — депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга заявили на выставке «ЖКХ России», которая прошла 21—23 марта в Северной столице. Пермским производителям реагентов было что им рассказать и показать.

Председатель совета директоров группы компаний «УЗПМ» Рустам Гильфанов

Обходя стенды участников, группа парламентариев остановилась возле стенда Уральского завода противогололёдных материалов, который привёз на выставку линейку продукции. Председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию заксобрания Мария Щербакова попросила рассказать, где уже используются подобные ПГМ.

«Наш материал применяют на территориях, к которым предъявляются повышенные требования безопасности и эффективности. Например, возле Эрмитажа, Кремля и правительства РФ. В этом году стали обрабатывать площади лагеря «Артек», а ранее — площади Олимпийской деревни в Сочи», — рассказал депутатам заместитель коммерческого директора ТД «Уральский завод противогололёдных материалов» Рудольф Пономарев.

Помимо депутатов аналогичный вопрос поднял вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко. Одним из ключевых принципов ведения городского хозяйства города является применение экологичных материалов, уточнил чиновник.

«Материал соответствует четвёртому классу опасности, то есть относится к группе безопасных веществ. Реагент безвреден для человека и природы. Не вредит инфраструктуре. Результат показывает, что мы правильно составили формулу: реагент состоит из биоразлагаемых веществ, а фрикционный материал в его составе — это мраморная крошка. В городах, где его используют, наблюдается тенденция снижения аварийности и травматизма», — рассказали представители УЗПМ.

Они добавили, что коррозионная активность «Бионорда» в 2,5 раза ниже, чем у компонентов, используемых в составе песко-соляной смеси или в чистом виде.

Рудольф Пономарев уточнил, что по итогам встреч в рамках выставки депутаты заксобрания города и производители договорились о необходимости продолжить обсуждение вопроса.

Между тем, по словам председателя совета директоров группы компаний «УЗПМ» Рустама Гильфанова, сейчас рассматривается возможность в том числе выхода на зарубежные рынки.

«За последний месяц у нас было несколько крупных выставок. В конце февраля мы посетили XVth International Winter Road Congress 2018 в Гданьске (Польша), где пообщались с министром инфраструктуры страны Анджеем Адамчиком. Рассказали ему о привезённых образцах наших наработок. Как оказалось, в северных европейских странах проблема уборки городов в зимний период тоже актуальна. И наши технологии заинтересовали зарубежных коллег из-за многокомпонентных составов, которые снижают солевую нагрузку на почвы без потери плавящих свойств. Для Европы вопросы экологии очень значимы, поэтому мы там оказались весьма кстати», — отметил Рустам Гильфанов.

По словам бизнесмена, питерская выставка укрепила мнение пермских производителей относительно планов на экспорт: «На выставке «ЖКХ России» было много гостей из стран Балтии и Скандинавии. И опять нам сказали то же, что и в Польше: Европе нужны эффективные решения против гололедицы. Там же УЗПМ провёл ряд консультаций с потенциальными дистрибьюторами из Северо-Западного федерального округа, Балтии и Скандинавии».

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