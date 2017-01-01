Культура как политика К назначению нового министра культуры Пермского края

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Замечали ли вы, как активно и широко обсуждаются в Перми краевые министры культуры? Как справедливо подметила, прогуливаясь среди поклонников таланта Теодора Курентзиса в перерыве недавнего симфонического концерта, директор телекомпании «Рифей» Анна Климова, пермяки могут не знать имена министров здравоохранения и образования, не подозревать, есть ли вообще в краевом правительстве министр, например, промышленности, но министра культуры знают все, и каждый имеет по его поводу собственное, эмоционально отстаиваемое мнение.

Всё потому, что вот уже более 10 лет культура в Пермском крае является псевдонимом политики. Началось всё в 2006—2007 годах, когда появился первый краевой министр культуры — Олег Ощепков, а Пермь стала «культурной столицей Поволжья». Именно тогда вопросы культуры вдруг стали оказывать решающее влияние на инфраструктуру и социум; именно тогда темы, связанные с культурой, перекочевали с последних полос печатных изданий на первые. Культура перестала быть «надстройкой», она превратилась в базис общественной жизни. Именно тогда впервые на региональном уровне заговорили о «культурной политике».

Несмотря на то, что власти в регионе с тех пор неоднократно менялись, общественная и политическая ситуация уже совсем не та, этот пермский феномен остаётся неизменным. Каждая смена министра культуры — это смена, без преувеличения, всей жизни пермяков. Достаточно вспомнить переход от Бориса Мильграма (читай: Марата Гельмана) к Игорю Гладневу, а от него — к Галине Кокоулиной. Как всё резко менялось, а?

И вот — новый поворот. Насколько он будет радикальным? Чего ждать от нового министра — Вячеслава Торчинского? И почему именно он? И, кстати, зачем вообще понадобилось менять министра культуры?

На два последних вопроса — зачем менять министра и почему именно Торчинский — ответить проще всего. Очевидно, что амбиции губернатора Максима Решетникова сегодня сосредоточены вокруг набережной и завода им. Шпагина. Приезд Софьи Троценко и намерение сотрудничать с командой «Винзавода» в создании культурного кластера на территории «Ремпутьмаша» — показатель серьёзности намерений в этой сфере. В такой момент в кресле министра культуры нужен человек, который уже имеет опыт инфраструктурных преобразований, больших культурных проектов и управления учреждениями.

Вячеслав Торчинский — именно такой. В его пользу говорит участие в создании городков на эспланаде и история с преобразованием набережной. С учреждениями вроде бы тоже всё в порядке: достаточно вспомнить, как решительно и в то же время аккуратно Торчинский, бывший в то время главой департамента культуры администрации Перми, «разрулил» острый конфликт в Театре кукол.

С его приходом в краевое правительство вряд ли стоит ждать резких перемен. Думается, для краевых учреждений культуры ничего не изменится — во всяком случае, в худшую сторону. Торчинский, кроме прочего, известен своей дипломатичностью и договороспособностью: он — первый из всех глав городского департамента культуры, кто умудрился поддерживать ровные отношения с худруком театра «У Моста» Сергеем Федотовым. Правда, Федотов, при всех его особенностях, всё же не Курентзис. Последний знает себе цену: в период его противостояния с Игорем Гладневым иногда непонятно было, кто из них больше министр.

Ещё одно новое для Торчинского обстоятельство — большое количество внеинфраструктурных, не связанных с учреждениями проектов, таких, например, как фестиваль «Камва», с которым сложилась непростая ситуация: то он в Хохловке, то не в Хохловке, то опять в Хохловке, а его руководитель Наталия Шостина — персонаж непростой, почти Курентзис.

Но главное испытание, которое предстоит выдержать новому министру, — не амбициозные худруки фестивалей и академических театров, а то, с чего мы начали, — культурная политика. Ему ещё предстоит на своей шкуре испытать, что это такое: определять приоритеты, пренебрегать собственным вкусом, учитывать внешний имидж региона. Определение приоритетов и постоянная оглядка на внешний имидж — вечный крест министра культуры Пермского края. Не все с этим справлялись, прямо скажем.

Будем надеяться, что Вячеславу Марковичу поможет интуиция — она у него есть. Ну, и мы что-нибудь полезное подскажем. Если у министра будет желание слушать…