«Окон» возможностей станет больше В рейтинге Минэкономразвития РФ Пермский край вошёл в число лидеров по развитию сети МФЦ за четвёртый квартал 2017 года

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Ежеквартальный рейтинг представляет собой комплексную оценку деятельности органов исполнительной власти по развитию сети центров «Мои документы» в каждом конкретном регионе. Специалисты Минэкономразвития учитывают такие показатели, как: доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу одного окна (в Пермском крае она составляет 97,73%), соответствие помещений многофункциональных центров фирменному стилю, использование системы мониторинга качества предоставления услуг (средняя оценка работы пермских МФЦ, выставленная гражданами через федеральный сервис «Ваш контроль» в 2017 году, составила 4,9 балла из 5 возможных).

Отмечен по заслугам

Первый в Пермском крае офис МФЦ, рассчитанный всего на 13 окон, открылся шесть лет назад. В настоящий момент в регионе выстроена масштабная сеть многофункциональных центров — 53 филиала, более 200 территориальных подразделений, где можно получить свыше 1 тыс. видов услуг. Краевой МФЦ — активный участник пилотных проектов Минэкономразвития РФ. Например, пермские филиалы одними из первых начали производить замену водительских удостоверений, выдачу российских и загранпаспортов.

В течение всего 2017 года краевой МФЦ сохранял лидирующие позиции, получая высокую оценку Минэкономразвития. Региональные отделения центра оказали более 2,5 млн услуг, что на 30% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Юридические лица получили свыше 350 тыс. услуг. Наиболее востребованными оказались услуги по оформлению прав и постановке на кадастровый учёт объектов недвижимости. У юридических лиц популярностью пользовались госуслуги по регистрации новых хозяйствующих субъектов и лицензированию деятельности по розничной продаже алкогольной продукции (в 2017 году этой услугой воспользовались 1316 заявителей). И перечень подобных возможностей постоянно расширяется.

МФЦ станут ещё ближе к жителям

Особое направление в работе центров сегодня — помощь субъектам малого и среднего бизнеса: как новичкам, так и уже «вставшим на ноги».

На прошедшем 26 марта заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата в Пермском крае было принято решение увеличить число специальных окон в МФЦ для оказания госуслуг представителям бизнеса. Глава Прикамья Максим Решетников заметил, что краевые власти осознают необходимость поддержки предпринимателей: «Понимаем, что и тем, и другим нужна поддержка, поэтому ищем новые формы для оперативного и качественного оказания услуг в формате одного окна. Чтобы экономить время и снижать издержки, связанные с какими-либо административными процедурами, помогать в поиске нужной информации».

В настоящее время рассматривается возможность увеличения количества бизнес-окон в муниципальных образованиях. Особое внимание предлагается уделить предпринимателям, осуществляющим деятельность в монотерриториях.

Напомним, что в прошлом году Пермский край в числе первых регионов России подключился к проекту по организации деятельности МФЦ на площадках кредитно-финансовых организаций. В феврале этого года в Перми в отделении банка «УРАЛСИБ» открылись четыре окна МФЦ для бизнеса. Всего за два месяца за услугами сюда обратились более 4,5 тыс. заявителей. Немногим ранее, в декабре 2017 года, одно окно для бизнеса появилось на площадке банка «Урал ФД». Сейчас в качестве возможных площадок для размещения центров оказания услуг МФЦ рассматриваются не только отделения банков, но и офисы телекоммуникационных компаний, торговые центры.

Сами предприниматели отмечают профессионализм сотрудников многофункциональных центров, но полагают, что эту деятельность можно совершенствовать.

В частности, директор ООО «СП Карсоновское» Олег Гвылев рассказал, что предприниматели часто подают заявки на предоставление краевых субсидий. Для этого каждый раз им приходится отправляться в краевой центр, что влечёт за собой существенные транспортные расходы. Поэтому бизнесмен предложил рассмотреть возможность дополнения функционала МФЦ ещё и приёмом документов на получение господдержки.

Отметим, что на сегодняшний день представители бизнес-структур уже имеют возможность через МФЦ зарегистрировать новое предприятие, получить разрешение на строительство, поставить на кадастровый учёт объект недвижимости. А недавно специалисты начали принимать от предпринимателей заявления об открытии банковских расчётных счетов. В общей сложности сотрудники многофункциональных центров оказывают субъектам бизнеса более 150 видов услуг.

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