Дважды юбилейный Открытый российский конкурс «Арабеск-2018» вместил в себя концерт к 200-летию Мариуса Петипа, «Мастерскую» современной хореографии и две выставки

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Балетный конкурс — событие традиционное и тщательно регламентированное. Сюрпризы в его программе обычно не предусмотрены, главная новость, по определению, — имена лауреатов. Тем не менее нынешний Открытый российский конкурс артистов балета «Арабеск» имени Екатерины Максимовой умудрился включить в программу несколько особых событий.

Народный артист России и СССР Владимир Васильев на «Арабеске-2016

Фото: Эдвард Тихонов

Главным из них станет вечер открытия, который состоится 11 апреля. Давно уже руководство конкурса отошло от того, чтобы начинать церемонию открытия с жеребьёвки и представления участников: эти процедуры пройдут днём, в рабочем порядке, а вечером будет только концерт из двух отделений.

В первом отделении выступят лауреаты «Арабеска» прежних лет: солист Михайловского театра Эрнест Латыпов, ведущие солисты пермской балетной труппы Инна Билаш и Никита Четвериков; Аманда Гомес, Михаил Тимаев, Мидори Тэрада и Коя Окава — все они работают в Татарском театре оперы и балета. Балетоманы будут особенно рады увидеть прыгучего Кимина Кима — лауреата Гран-при 2012 года. На «Арабеске» он представлял Южную Корею, теперь же работает в Мариинском театре в Санкт-Петербурге и выступит вместе с Ренатой Шакировой, с которой он участвовал в телевизионном конкурсе «Большой балет».

Все участники первого отделения будут исполнять номера в хореографии Мариуса Петипа — конкурс в этом году посвящён 200-летию со дня его рождения. Зрители увидят фрагменты из «Дон Кихота», «Спящей красавицы», «Лебединого озера», «Эсмеральды», а также танец часов из оперы Амилькаре Понкьелли «Джоконда» — его исполнят учащиеся Пермского хореографического училища.

Второе отделение концерта будет посвящено современной хореографии. Как и на прошлом конкурсе, в 2016 году, молодые хореографы — лауреаты «Арабесков» прежних лет примут участие в проекте народного артиста России и СССР Владимира Васильева «Мастерская». Первое «издание» «Мастерской» было посвящено творчеству Гоголя, нынче же участники проекта создадут хореографические миниатюры на темы произведений Льва Толстого. Дмитрий Антипов «переведёт» в танец «Крейцерову сонату», Павел Глухов — «Севастопольские рассказы», Константин Кейхель — «Исповедь», Александр Могилёв — «Записки сумасшедшего», Юлия Бачева — «Дьявола», а хореограф театра «Балет Евгения Панфилова» Алексей Расторгуев — «После бала».

Лауреат Гран-при 2012 года Кимин Ким

Фото: Антон Завьялов

На следующий день после открытия начнётся первый тур. Он будет проходить на протяжении трёх дней, утром и вечером, поскольку заявок в этом году очень много — около 260. Впервые прибудут на конкурс представители Испании, Ирландии и Узбекистана, всего же стран-участниц, включая Россию, — 16. Из 19 российских городов, которые отправили на конкурс молодых солистов балетных трупп и учеников хореографических школ, впервые участвуют Архангельск и Астрахань.

Среди тех, кто будет сражаться за звание лауреата, есть представители ведущих российских трупп — Мариинского театра, «Кремлёвского балета», Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко, «Русского балета», Театра классического балета Натальи Касаткиной и Владимира Василёва.

С 2012 года внутри «Арабеска» существует конкурс современной хореографии, на который в этом году подано 108 заявок от хореографов и исполнителей: в этом конкурсе оценивается не только исполнение, но и постановка.

От Пермского хореографического училища на конкурс заявилось целых 16 участников. Пермский театр оперы и балета выставил двух конкурсантов — Георгия Еналдиева и Кирилла Макурина. Последний уже является лауреатом второй премии «Арабеска-2016», но, видимо, надеется улучшить результат; Георгий Еналдиев на «Арабеске-2016» получил приз зрительских симпатий.

Главный приз «Арабеска» — Гран-при имени Екатерины Максимовой. За всю историю конкурса он присуждался лишь трижды. В 1992 году, когда лауреатом Гран-при стал Морихиро Ивата, денежная составляющая приза равнялась 10 тыс. руб. Нынче лауреат получит 300 тыс. руб., если Гран-при, конечно, будет присуждён.

Кто из участников станет лауреатами конкурса, решает международное жюри под председательством художественного руководителя «Арабеска» Владимира Васильева, в которое вошли народный артист России Николай Боярчиков; преподаватель Высшей школы актёрского мастерства им. Эрнста Буша в Берлине, хореограф, писатель и художник Дитмар Зайфферт; первый лауреат Гран-при «Арабеска», ныне — художественный руководитель балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Морихиро Ивата; профессор кафедры хореографии Седжонского университета в Сеуле Сон Хи Джан; преподаватель Национальной академии танца Португалии Педро Карнейро; главный балетмейстер Башкирского театра оперы и балета Леонора Куватова; художественный руководитель Королевского балета в Виннипеге Андре Луис; главный балетмейстер Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко; директор балетной труппы театра «Астана-опера» Турсынбек Нуркалиев; художественный руководитель театра «Киев модерн-балет» Раду Поклитару; прима-балерина Челябинского театра оперы и балета, народная артистка России Татьяна Предеина; художественный руководитель Пермского хореографического училища Владимир Толстухин.

По традиции на конкурсе будет работать жюри прессы, присуждающее собственные призы. Его председателем уже не первый год является заведующий кафедрой творчества Российского государственного гуманитарного университета Сергей Коробков.

Имена лауреатов станут известны 21 апреля во время торжественной церемонии закрытия конкурса. На следующий день, 22 апреля, пройдёт гала-концерт лауреатов.

В программе конкурса есть и совсем необычные события. 10 апреля в Пермской государственной художественной галерее откроется выставка живописи Владимира Васильева «Танцующая кисть», посвящённая 60-летию его творческой деятельности, а 18 апреля, в свой день рождения, в 15:00 Владимир Васильев проведёт её авторскую презентацию.

Одновременно будет работать фотовыставка Юрия Чернова, который снимал «Арабеск» на протяжении всех лет его существования. Это не случайно: ведь нынешний конкурс — юбилейный. Ему исполняется 30 лет.

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