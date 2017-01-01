Аномальная зима Сразу несколько факторов, проявившихся в начале года, привели к взрывному росту розничного кредитования

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В начале 2018 года наблюдается резкий рост потребительского кредитования. По данным Банка России, в январе в Пермском крае объём выданных займов без учёта ипотеки составил 14,5 млрд руб., это на 69% больше, чем в прошлом году. В целом по России прирост составил 49%. Официальных данных за февраль пока нет, но, по оценкам Объединённого кредитного бюро, во втором месяце года объём потребительского кредитования в среднем по стране увеличился на 58%.

Не на волне

Сказанное позволяет говорить о нарушении обычных волн сезонности: в январе, как правило, кредитов оформляется очень мало, в феврале их объём постепенно начинает расти. Но в этом году всё иначе.

Специалисты полагают, что на аномальный рост потребительского кредитования работают несколько причин, одновременно давших эффект к началу 2018 года. В первую очередь это реализация отложенного спроса. «На пике кризиса многие граждане не рисковали связываться с кредитами и предпочитали отложить покупку до стабилизации ситуации в экономике. К тому же из-за скачка ключевой ставки в декабре 2014 года банки резко подняли тарифы, и оформлять займы на таких условиях клиентам было крайне обременительно. Когда финансовый климат в стране стал налаживаться, люди начали проявлять потребительскую активность и совершать ранее отложенные покупки», — считает Анастасия Белик, эксперт по кредитным продуктам финансового супермаркета Банки.ру. Реализация этой причины была усилена активной позицией ретейлеров (особенно в POS-кредитовании), предлагающих свои товары и услуги в рассрочку или в кредит по сниженным ставкам, отмечают в ОТП Банке.

Взрывному росту потребительского кредитования способствовало и смягчение денежно-кредитной политики ЦБ, благодаря которому банки снижали процентные ставки и охотнее выдавали заёмные средства. «Это связано с условиями рынка: ключевая ставка продолжает падать, что даёт возможность крупным участникам рынка корректировать ставки по кредитам в сторону снижения и в некоторых случаях даже до уровня ипотечных. Остальные банки, соответственно, меняют свои условия по продуктам, чтобы они оставались конкурентоспособными», — поясняет Алексей Мерзляков, директор по маркетингу Уральского банка реконструкции и развития.

Антон Табах, главный экономист «Эксперт РА», называет ещё одну причину — отсутствие хороших возможностей кредитования в корпоративном секторе, в результате чего все усилия банков были направлены на розничное кредитование, которое стало для них основным источником процентных доходов.

Ударить по наличности

Надо отметить, что не все банки ощущают столь стремительное увеличение спроса на кредиты. По словам Анастасии Белик, наибольший рост наблюдается у банков, входящих в топ-50 по активам. Это можно объяснить тем, что они имеют разветвлённую сеть офисов и охватывают большую аудиторию. Также лидеры рынка обычно предлагают более выгодные условия, чем небольшие региональные банки.

Интересно, что количество выданных кредитов растёт гораздо медленнее — такую оценку приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Таким образом, сегмент потребительских кредитов растёт в том числе за счёт увеличения их среднего размера. По данным НБКИ, средний размер потребительского кредита в Пермском крае в феврале 2018 года составил 136 тыс. руб., что на 20,4% больше, чем год назад. Это примерно соответствует среднему показателю по стране.

По оценкам НБКИ, наиболее активная динамика розничного кредитования проявляется в сегменте кредитных карт, далее идут автокредиты и только потом — потребительские кредиты. Но это общая картина по стране, а в банке «Урал ФД» указывают на региональную специфику: основной прирост в необеспеченном кредитовании произошёл за счёт кредитов наличными, рост в Пермском крае составил 80%, по данным Frank Research Group.

Риск «пузыря»

Анализируя сложившуюся ситуацию, эксперты высказывают опасения по поводу возможного роста неплатежей в дальнейшем, ведь доходы населения не растут такими же темпами, как их кредитная задолженность. «Рост кредитования — процесс позитивный, именно кредитный спрос сейчас поддерживает экономику России. Но здесь есть и риски. Кредитный бум без устойчивой базы экономического роста может спровоцировать в будущем кризис невозвратов, банковский кризис. Тем более что, как показал 2017 год, в банковской сфере не всё благополучно», — предупреждает Дмитрий Шульц, директор по макроэкономическим исследованиям Центра экономики инфраструктуры (Москва).

По словам экспертов отдела стратегии и маркетинга банка «Урал ФД», снижение реальных располагаемых доходов населения, которое продолжается четыре года подряд, вызывает серьёзные опасения. Если эта тенденция сохранится и население продолжит наращивать потребление в кредит, то возрастёт уровень кредитного риска у банков со значительной долей кредитов наличными в активах.

Если темпы роста кредитования будут увеличиваться значительно быстрее, чем доходы населения, возникнет риск «перегрева» рынка и дефолта по кредитным портфелям, согласна Анастасия Белик, однако сейчас говорить об увеличении риска неплатежей не приходится, поскольку скоринговые модели кредитных организаций постоянно совершенствуются, что работает на повышение «качества» заёмщиков. Кроме того, заёмщики после урока кризиса неплатежей 2014—2015 годов стали более осмотрительно подходить к оформлению и погашению кредита.

Эту точку зрения поддерживает и Антон Табах. «Пока что значительного риска неплатежей нет. Рост идёт со снизившейся базы с участием заёмщиков более высокого качества (последние три года кредиты проплачивали и меньше брали новые). Важно смотреть не на рост доходов населения вообще, а на рост располагаемых доходов заёмщиков и потенциальных заёмщиков. К тому же такие процессы, как массовое рефинансирование ипотечных кредитов со снижением платежей, высвобождают деньги, и некоторые готовы пустить их на обслуживание потребительских кредитов», — говорит эксперт.

Дуть на воду

Сложившаяся ситуация несёт в себе и ещё один риск — ускорение инфляции. Этот риск, похоже, увидел и Банк России, поскольку заявил о намерении ужесточить регулирование необеспеченных потребительских кредитов с 1 мая.

Изменения коснутся коэффициентов риска по кредитам на потребительские цели, которые используются для расчёта нормативов достаточности капитала. Предлагается установить коэффициент риска 110% для ссуд с полной стоимостью кредита (ПСК) 15—20%, а также 120% для потребкредитов с ПСК 20—25%. Это решение будет способствовать снижению кредитной активности банков.

В пояснительной записке к проекту указания говорится, что необходимость его разработки вызвана ускорением кредитной активности в сегменте необеспеченного потребкредитования: «В условиях более низкой стоимости привлечённых средств кредитных организаций тот же уровень ПСК отражает более высокий уровень кредитного риска заёмщика. Сохранение предыдущей шкалы коэффициентов риска означало бы ослабление регулятивных требований. Изменения, предусмотренные проектом, направлены на устранение этого дисбаланса».

Однако, по оценкам экспертов, Центробанк, скорее, «дует на воду». «В теории ускорение кредитования может увеличить инфляцию. Но я бы сейчас не сильно беспокоился насчёт инфляции. Сейчас в России настолько слабый совокупный спрос и, как следствие, настолько низкая инфляция, что я, скорее, думал бы о том, как стимулировать инфляцию. Если экономика ускорится и инфляция поднимется до 4%, то будет, скорее, благо: ловушка низких темпов роста и низкой инфляции, а не рост инфляции до целевого значения Центробанка представляет сейчас наибольшую опасность», — уверен Дмитрий Шульц.

По его мнению, риски более серьёзного роста инфляции никак не связаны с кредитованием и финансовой системой вообще. Во-первых, это геополитические риски, способные вызвать девальвацию рубля. Во-вторых, это опасность повышения налогов, особенно НДС. Этот косвенный налог напрямую входит в цены товаров. И если реализуются слухи о его повышении, будет кратковременный скачок инфляции. Наконец, на рост инфляции может повлиять рост заработных плат после предвыборных обещаний и/или из-за дефицита кадров, а также бюджетные вливания в социальную сферу и инфраструктуру.