Евгения Тимонова: Всё, чем мы владеем, появилось не от хорошей жизни Популяризатор науки и автор программы «Всё как у зверей» — о том, почему людям пришлось «отрастить» интеллект, и об эволюции как приспособлении

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— Евгения, как возникла идея проекта «Всё как у зверей» и почему вы решили, что эта тема будет интересна другим людям?

— К моменту запуска проекта я много раз проверяла и уже не сомневалась, что это единственный способ рассказывать о животных так, чтобы это было интересно всем. Мои родители — инженеры, биологией в семье не занимался никто и никогда. В детстве, чтобы насладиться высшей роскошью — роскошью человеческого общения, мне приходилось придумывать различные приёмы.

Натуралистом рождаешься. Интерес к живому и копошащемуся заложен в складе ума, и большинство людей его не разделяют. Большинству непонятно, почему ты сидишь перед лужей три часа и что-то там разглядываешь. Обычным, нормальным людям интересно знать про себя. Поэтому единственный способ привлечь и удержать внимание человека — рассказать о другом существе так, чтобы он спроецировал это на себя.

Биология — это зеркало, которое отражает не только твоё лицо, но и показывает твои изображения с разных ракурсов. И люди с удивлением смотрят на себя со стороны.

— Расскажите какие-нибудь истории из своего детства про то, как вы цепляли взрослых.

— Однажды я принесла домой личинку мухи-журчалки. Это такая жирная сосиска, у которой из «попы» торчит хвост, с помощью которого она дышит. Выловила её из лужи и прибежала к маме с воплем: «Смотри, это же как у Кусто!» В то время как раз показывали его одиссею. Мама посмотрела на эту сосиску и, по-моему, слегка заинтересовалась, потому что «как у Кусто»: живёт под водой, дышит воздухом.

Ещё до школы я начала выпрашивать у родителей собачку, ну или котика на худой конец. Однако они не спешили заводить животное, предполагая, видимо, что гулять с ним придётся самим. Я уже даже на рыбок была согласна, но и об этом не получалось договориться. И вот в третьем классе я прочла «Кольцо царя Соломона» Лоренца. Я, кстати, очень благодарна родителям за то, что хотя сами они в биологии ничего не понимали, но мой интерес к науке поддерживали, в том числе регулярно подкидывая новые книги. Одна из глав называлась «Боитесь неприятностей — заводите аквариум». Помню, это было воскресенье, я захожу в комнату и говорю: «Мама, ты боишься неприятностей?!» А моя мама боится неприятностей, она — нормальный человек с развитой тревожностью, с очень быстро работающим умом, который просчитывает варианты развития событий вплоть до катастрофического. «Конечно, боюсь», — отвечает она. И тут я — хопа! — и подсовываю ей Лоренца. Родители дрогнули. Через пару недель у меня появился аквариум. До сих пор считаю тот случай самым блестящим примером манипулирования, которое когда-либо было мною проведено.

— Наблюдать за природой можно по-разному: просто созерцать её творения в естественной среде обитания или провоцировать ситуации, чтобы понять, к каким результатам они приведут. Вы — созерцатель или экспериментатор?

— Хороший вопрос! Большая часть экспериментов, которые пытаешься провести над животным в дикой природе, по крайней мере не нарушая его целостность, завершается тем, что животное уходит и ты остаёшься наедине с собой. Поэтому приходится искать компромиссные варианты, чтобы наладить взаимодействие с животным, не напугав его при этом. Там, где можно дать ящерке палец, чтобы она на него залезла и дала себя потрогать, я даю. Иногда просто наблюдаю за тем, как, например, птичка строит гнездо. Это очень круто! Бывало и такое, что лось прёт на тебя и ты понимаешь, что это больше, чем ты хотела бы испытать в этой ситуации.

Есть момент, который мне самой до конца не понятен. Очень приятно вступать в непосредственный контакт с животным, хотя это не совсем истинное дао. Классическая этология предполагает, что вы наблюдаете животное в естественной среде, но не вмешиваетесь. Я старалась подавить в себе желание вмешаться, пока не увидела Николая Дроздова в естественной среде и не поняла, что это нормальная, обратная сторона человека, который натуралист с детства. Дроздов хватает в руки всё, что хватается. И кажется, что схваченное приходит от этого в восторг и произносит: «Аллилуйя!» Правда, так было не всегда. Однажды Дроздова прямо перед камерой укусила змея. Это видео выложено в YouTube, и смотреть его очень смешно: тоненькая древесная змейка толщиной с лозу, которая даже выглядит безобидно, разевает маленькую пасть и вцепляется ему в руку, а Дроздов с одухотворённым видом пытается рассказывать про неё дальше.

— Наукой вы когда-нибудь занимались?

— В лаборатории мониторинга новосибирского Института систематики и экологии животных я как молодой специалист подсчитывала многохвосток, и на основании этих данных делались выводы о состоянии почв. Не могу сказать, что это была великого значения научная работа.

— В названии вашего проекта «Всё как у зверей» нет доли преувеличения? На дилетантский взгляд кажется, что человек — более сложно устроенное существо, чем любое животное. Обладает эмоциями, наконец.

— Эмоция — это способ выразить своё отношение к внутренним и внешним процессам, сигнализировать об этом своему ближнему. Это одно из средств коммуникации. Животные чувствуют так же, как мы. Даже не сомневайтесь! Базовые эмоции возникают на уровне рыб. Сложные конструкции типа презрения и отвращения свойственны приматам. Чем мы отличаемся от животных, так это способностью придавать своим чувствам значение. Языка в том виде, в котором он есть у человека, ни у кого больше нет. Не так давно у животных открыли эффект плацебо. Если они ожидают чего-то, то это у них так и работает.

— А если ожидания не сбываются, то возникает разочарование?

— Ну, если животные прочитают статью о том, что плацебо — это просто самовнушение, то наверняка испытают разочарование. Но читать они не умеют.

— Может, и повезло.

— Я считаю, что повезло всё-таки нам. В какой-то момент наша жизнь стала настолько сложной, что нам пришлось «отрастить» интеллект в виде адаптационного инструмента. Всё, чем мы владеем, появилось у нас не от хорошей жизни.

— С этой точки зрения Пермь — идеальное место для самосовершенствования, климат здесь такой, что постоянно приходится бороться за выживание.

— Таких мест, где всё происходит не благодаря, а вопреки, довольно много. Вот уж кто живёт по-настоящему вопреки, так это голые землекопы в Сомали. Нам с сибирским и уральским летом их адовы условия даже не снились! И что мы имеем в итоге? Голый землекоп болеет раком только в очень искусственных условиях, по очень большой просьбе, а вообще — нет. Устойчив к кислоте, умеет обходиться под землёй без кислорода достаточно долго. Маленькая крыска живёт 35 лет, а всё потому, что её жизнь была очень трудной, она приспособилась к ней, а заодно и ко всему остальному.

Эволюция — это сплошное приспособление. Естественный отбор именно так и работает.

— Другой ваш тезис заключается в том, что эволюция идёт по пути усложнения и объединения. Между тем некоторые российские социологи отмечают, что в нашей стране люди с трудом кооперируются, для них это большая сложность. Способность к объединению зависит от территориального фактора?

— Мне кажется, такое высказывание неправомерно для страны, в которой есть интернет и где люди по 18 часов сидят в нём, как ленивцы, только и делая, что объединяясь. Хотя всё относительно. По сравнению со скандинавами, которые даже на остановке общественного транспорта стоят так, чтобы между людьми сохранялось расстояние несколько метров, мы не солитарны. В то же время у японцев, китайцев, индусов вообще нет представления о себе как об индивидуумах. Такое ощущение, что граница биологической единицы — это не организм, а часть популяции. Будучи вдруг изъятыми из этой популяции, они начинают ощущать себя как хвостик, оторванный от ящерицы, и извиваются от дискомфорта.

Однако основная тенденция заключается в том, что, получив инструмент в виде интернета, возможность свободно перемещаться, мы испытываем чувство единства не только со своей маленькой группой, но и со всем миром. Это приводит, с одной стороны, к новым возможностям: мы теперь — гигантская по-

пуляция, мегамозг. С другой стороны, мы частично утрачиваем свои индивидуальные способности. Аналогичные процессы происходят у ос: у индивидуальных ос мозг, грибовидное тело, больше, чем у коллективных. Когда ты живёшь в коллективе, коллектив думает за тебя, твоя главная задача — соответствовать ему. За последние 20 тыс. лет у человека серьёзно уменьшился мозг, мы уже не такие всеобъемлющие, как наши предки кроманьонцы. Безусловно, мы знаем больше, возможно, даже умеем больше, но это потому, что за тысячелетия накоплен колоссальный опыт, который сохранён в культуре, и мы им пользуемся.

— Получается, что чем сложнее социум, тем проще индивид.

— Именно так!

— У вас есть домашние животные?

— Да. Кроме подросшего сына у меня есть кот и хомяк.

— Вы сына к разряду животных относите?

— Все мы не грибы! У меня всегда были коты, потом в какой-то момент появились богомолы. И по этой причине некоторое время не было котов, потому что они не совместимы друг с другом. Теперь у меня есть абиссинский кот Пушкин, звезда уже нескольких наших выпусков. Пока я сижу, общаюсь с вами, Пушкин дома женится. Этому будет посвящён отдельный выпуск.

— Да вы пропускаете важное событие!

— Я неделю наблюдала за этим важным событием, пыталась уснуть среди этого важного события, убирала за ним всё. Пусть хотя бы пару дней этим позанимается ребёнок.

У Пушкина есть зверь-компаньон. Хомяк по имени Мышь. Хомяк — это последнее животное, которое я когда-либо хотела завести, но так вышло. Мы переснимали выпуск о прокрастинации, поясняли на хомячках про смещённую активность. И делали это с «Живой планетой», которая со свойственным ей размахом купила не трёх хомяков, которые требовались, а целых пять. С запасом! Но только после того, как на мой призыв в соцсетях откликнулись желающие этих хомяков забрать себе. Перед тем как раздать их после съёмок, я решила занести домой, чтобы показать Пушкину. Думаю, он такого никогда не видел, наверняка заинтересуется. Животным необходимо обогащать среду, они нуждаются в свежих впечатлениях. Это было очень смешно. Пушкин перепугался хомяков. Он реально не ожидал, что есть другие биологические формы, кроме котов, людей, богомолов и птичек за окном. Он был в панике. Мне стало интересно, как ситуация будет развиваться.

У Линор Горалик есть совершенно гениальная фраза: «Кошку заводят те, кто хочет любить, собаку заводят те, кто хочет быть любимым, у хомячка же задача в духе Иисуса — показать детям смерть». Пять хомяков за два месяца устроили у нас дома что-то невообразимое. Сначала заспали одного. Потом устроили кровавую баню, в результате которой осталась одна блондинка, самая невозмутимая. В любой непонятной ситуации она руководствуется правилом: иди и ешь! Мы назвали её Мышью, купили огромную вольеру, эдакий трёхэтажный особняк, и теперь она живёт в нём. В общем, я не ожидала, что у хомяков столько драмы: разворачиваются такие сюжеты, что Шекспир просто курит в сторонке!

— Вы произнесли словосочетание «обогащение среды». Для чего это нужно животным?

— Обогащение среды — это то, над чем работают все зоопарки мира, и то, над чем должны работать все владельцы домашних животных. Получать новые впечатления — это реальная острая потребность всех животных сложнее пиявочки. У Пушкина, кстати, в какой-то момент были пиявочки, которых мы притащили домой после съёмок. Ему очень нравилось доставать их лапкой, смотреть на них, он буквально медитировал.

У хомяка должна быть просторная клетка — не только для того, чтобы проявлять физическую активность, но и опять же с целью получения новых впечатлений или повторения старых приятных ощущений.

В зоопарках научились содержать животных так, чтобы они не дохли, и теперь задача номер один — превратить их выживание в полноценную жизнь. Для этого животным нужно каждый день решать задачи, схожие по сложности с теми, которые они решают в дикой природе, или по крайней мере получать новые впечатления. Именно поэтому в Московском зоопарке волкам в клетки подкидывают кукол, медведям — автомобильные покрышки, колпаки и другие штуки. У броненосца Бориса клетка выглядит как игровая комната в «Икее».

— Свои программы вы снимаете по чётко намеченному плану? Или выбор сюжетов происходит случайным образом, в зависимости от тех или иных обстоятельств?

— Идей проведения параллелей между людьми и животными гигантское количество. Какое-то время я их записывала, потом бросила, осознав бессмысленность этого занятия. Хотя, наверное, это самый верный способ. Теперь снимаем то, к чему в данный момент лежит душа. Или куда-то едем и встречаем животное, о котором очень хочется рассказать. Как случилось с Коста-Рикой, где мы познакомились с вампирами, то есть ушли в сторону зоологии. Думаю, пора возвращаться к съёмке передач о явлениях, которые делают похожими людей и зверей.

— У животных есть душа?

— Спойлер «да».

— Что в таком случае вы понимаете под душой?

— Душа в значении «психея, психика». Удивительный факт, но человеческая психология выросла из зоопсихологии. Поведение животных начали изучать научными методами на 100 лет раньше, чем поведение людей. В научном плане душа у животных появилась раньше, чем у людей.

— Мы просто слишком много о себе воображаем.

— Ну, в общем, да.

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