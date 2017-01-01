Чёрная душа «Белого лебедя» Записки из колонии для пожизненно осуждённых

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Арестанты «Белого лебедя» не говорят о преступлениях, которые совершили. На прямой вопрос «Кого вы убили?» отвечают: «Я не хочу про это говорить, это уже неважно» — и пристально смотрят в глаза. А глаза у них как у обычных людей: глядя в них, не скажешь, что перед тобой стоит маньяк или убийца. Несмотря на пожизненный срок, заключённые продолжают надеяться. На то, что ещё есть шанс сделать что-то хорошее в жизни.

Фото: Татьяна Татаринова

Ехать в «Белый лебедь» было страшно, но упустить уникальную возможность посмотреть на тюремную жизнь изнутри было нельзя.

Первый инструктаж перед посещением «Белого лебедя», колонии для осуждённых на пожизненное содержание под стражей, начался со слов: «Будьте корректны в своих высказываниях на территории колонии. Аудио- и видео съёмка возможна только с разрешения сотрудников колонии. Разговоры с осуждёнными только по их согласию».

Вход на пропускной пункт разрешён по три человека. Оформление пропуска с номерком проходит в закрытом решётками пространстве. Четыре пропускные двери открываются только по очереди и по приказу дежурного. Эту процедуру проходят все: и работники колонии, и посетители, и приезжающие на свидания родственники осуждённых.

Второй инструктаж касался мер безопасности. «Помните, здесь сидят не за мешок картошки. Здесь люди, приговорённые к пожизненному заключению за особо тяжкие преступления, за убийства людей. Все передвижения по колонии разрешены только в сопровождении наших сотрудников, самостоятельно никуда не отходить», — приказал начальник ИК-2. Именно это учреждение и известно как «Белый лебедь».

Фото: Татьяна Татаринова

Пенитенциарные учреждения с романтическими названиями есть не только в Пермском крае. В Оренбургской области подобное учреждение называется «Чёрный дельфин», в Ямало-Ненецком округе — «Полярная сова». Всего в России восемь колоний особого режима для пожизненно осуждённых. Эта мера стала применяться к людям, совершившим особо тяжкие преступления против личности и общества, в 1992 году как альтернатива смертной казни. После принятия моратория на смертную казнь пожизненное заключение стало высшей мерой наказания в России, и по существующему законодательству при отсутствии нарушений режима содержания осуждённому может быть предоставлено условно-досрочное освобождение по истечении 25 лет заключения. Пока в России был только один такой случай: 63-летний Анвар Масалимов, осуждённый на пожизненное заключение за убийство, вышел из колонии «Полярная сова» в начале 2018 года.

В белом здании для пожизненного заключения очень тихо и чисто. Периодически слышна музыка — это в камерах включается радио. В соответствии с правилами прослушивание радио допускается два раза в день, по часу. Есть и телевизоры, но смотреть их разрешается не всем и только при условии идеального поведения осуждённого. В камерах живут по два-три человека. Соседи подбираются с учётом психотипа, чтобы не мешали друг другу и сосуществовали мирно. Внутри идеально чисто, личные вещи сложены в строгом порядке. В камере двойная дверь — стандартная железная и решётка. В последней есть углубление для того, чтобы охранник имел возможность тщательно осмотреть комнату, перед тем как войти. Действия охранников доведены до автоматизма, в их числе и обязательный взгляд на «паспорта» тех, к кому они заходят. Они находятся на стене перед дверью, с перечнем статей и кратким описанием совершённых преступлений. На некоторых есть дополнительные обозначения — геометрические фигурки ярких цветов. Их цель — напомнить охраннику, что он заходит в камеру к особо опасному преступнику. Это информация для внутреннего пользования, примерное значение символов «повышенной опасности» — склонность осуждённого к захвату заложников, попытки суицида. Для последних практикуется и особый режим, проверка каждые два часа. Фактов суицида в «Белом лебеде» не было. Заместитель начальника ИК-2 пояснил: «В современной истории ИК-2 таких случаев нет. Не было и случаев, когда осуждённые демонстрировали откровенное желание покончить со своей жизнью. Как правило, «пожизненники» своей жизнью дорожат».

Право на работу в «Белом лебеде» нужно заслужить. Оно предоставляется только осуждённым, которые не нарушают режим содержания и вызывают доверие, по рекомендации психологов. Трудятся в рабочих камерах, в бригадах по три-четыре человека. Шьют, рисуют, мастерят предметы из дерева и бересты. Меры безопасности в рабочих камерах такие же, как и в жилых: две двери, таблички осуждённых. Для разговора с посетителями было необходимо согласие осуждённых, и они писали письменное разрешение на интервью. На контакт выходили не все.

Фото: Татьяна Татаринова

Геннадий Александрович — мастер швейного дела. Занимается пошивом одежды. Родом из Воронежской области. Он провёл в заключении 30 лет своей жизни. В «Белом лебеде» с 2001 года. Геннадий Александрович рассказал, что ошибка жизни случилась по молодости. На первой годовщине своей свадьбы напился и… Карточка на дверях его рабочей камеры уведомляет, что он убил трёх человек. В 1993 году его приговорили к расстрелу, он ждал исполнения приговора три года и три месяца. О времени ожидания расстрельного приговора говорил неохотно: «Писал жалобы, сам процесс ожидания очень неприятен. Нет определённости. У каждого осуждённого, что бы он ни совершил, должен быть шанс. И должно оставаться право на жизнь. Хотя бы для того, чтобы не совсем бесцельно жизнь прожить. Я — против смертной казни. В пожизненном сроке есть определённость. И он оставляет надежду. Надежду, что будет какая-то польза от твоей жизни». Семьи у него давно нет, с женой развёлся после приговора к расстрелу. Родители умерли, есть сестра-инвалид, навещать его не может. Он совсем один. С ним осталась лишь надежда. «Надежда у каждого есть», — с нажимом сказал Геннадий Александрович. И первый раз за весь разговор его голос звучал эмоционально.

В другой рабочей камере писали картины. Ответы осуждённых сводились к стандартным фразам: «нормальные условия», «никаких нареканий», «есть работа, можем самореализоваться». Таблички у дверей рабочего помещения информировали об убийствах, совершённых художниками.

В третьей камере разговор не сложился. Осуждённые отказались общаться. Среди них был и Пешков, бывший сокамерник Салмана Радуева, главаря чеченских бандитов. По словам сотрудников, он вспоминает Радуева добрым словом как интересного собеседника и разносторонне развитого человека. Сам Радуев прожил в «Белом лебеде» около года. Умер в 2002 году в терапевтическом отделении городской больницы Соликамска. По официальной версии, скончался от последствий нескольких ранений.

Фото: Татьяна Татаринова

Досуг осуждённых — чтение книг, учёба, радио и телепередачи. Многие получают заочное образование дистанционно. Как правило, юридическое, чтобы профессионально защищать себя во время судебных слушаний. Тюрьма оборудована залом для судебных видеоконференций: телефон, монитор, камера. Есть место для прогулок, тоже за проволокой. На это отведено полтора часа в день. Есть и домашний кинотеатр. Комната психологической разгрузки, где работает психолог, — с обоями, цветами и коврами. Здесь снимают наручники и дают возможность отдохнуть, посмотреть видео в соответствии с уставным расписанием, в среднем один раз в месяц. Здесь же проводятся консультации психолога — по записи и бесплатно. «Белый лебедь» — это первая российская колония подобного типа с услугами психолога. Говорят, подобное общение благоприятно сказывается на микроклимате внутри колонии. С психологом говорят о жизни, о своём месте в ней, о надежде на продолжение жизни. О раскаянии говорят меньше. Начальник ИК-2 говорит так: «99% осуждённых не согласны с приговором. Или считают себя невиновными в такой мере, как определил суд. Условия пожизненного заключения дают им возможность подавать апелляционные жалобы на решение суда и добиваться того, что они считают справедливым».

«Белый лебедь» рассчитан на содержание 300 человек. Сейчас в нём находятся 299 убийц, членов бандитских формирований, насильников. Побегов и даже попыток побега за время существования колонии не было.