Город включился В Березниках состоялось открытие программы «Пермский край — территория культуры 2018»

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Поиск новых туристических брендов, совершенствование городской среды, создание новых возможностей досуга для жителей, продвижение современных технологий — все эти смыслы нашли своё отражение в программе нового «Центра культуры Пермского края» — Березниках.

Фото: Алексей Гречищев

Въезжая в город, невозможно не увидеть слоган «Березники — город-авангард», оставшийся с 2013 года, когда Березники впервые стали «Центром культуры Пермского края». То, что надпись жива до сих пор, — не недоразумение, а констатация истины: Березники были и остаются городом-авангардом. Город первых пятилеток, на материале исторической постройки центра которого можно написать не одну диссертацию по советским архитектурным стилям, он и сегодня — лидер Пермского края не только в промышленности, но и в культурной политике. Символом этого движения от прошлого к будущему можно считать здание легендарного кинотеатра с «говорящим» названием «Авангард». Один из лучших образцов конструктивизма в мире — здание с высоты повторяет очертания кинопроектора — сегодня переживает реконструкцию, которая превратит его в современный культурно-деловой центр.

Планируя события 2018 года, авторы проекта задумали актуализировать те обстоятельства и смыслы, которые, казалось бы, никак не «рифмуются» с Березниками, поэтому название «Включи город!» имеет самое прямое значение. Здесь вспоминают не только времена основания города, но и старт химической промышленности в его черте: знаменитый пермский предприниматель Иван Любимов, 180 лет со дня рождения которого отмечается в нынешнем году, в 1883 году открыл содовый завод на острове Берёзовый, который и стал ядром будущего города, а остров дал ему название.

Впрочем, здешние места помнят и гораздо более давнюю историю, недаром Березниковский историко-краеведческий музей обладает второй по величине коллекцией пермской деревянной скульптуры после Пермской художественной галереи, а его коллекция икон насчитывает около 400 экземпляров.

И это тоже предмет осмысления и включения в активный культурный обиход.

Ещё одна неожиданная черта облика Березников: это очень зелёный город. Именно здесь знаменитый парковый архитектор Валентин Миндовский разрабатывал свои принципы парка-питомника, и в наследство городу досталась целая система парков, садов и скверов, которые станут главными площадками культурной программы в летний период.

Березники литературные, Березники — лидер Пермского края в интеллектуальных играх, Березники — город активного пляжного отдыха… В программу «Включи город!» включаются такие аспекты жизни во втором по величине городе Пермского края, о которых жители краевого центра даже не догадывались, — тем интереснее будет побывать на основных событиях культурной повестки 2018 года.

Если уж речь зашла о площадках, то нельзя не упомянуть «Маленькую Бельгию» — территорию того самого содового завода, с которого начиналась история березниковских предприятий. «Маленькой Бельгией» её прозвал Борис Пастернак под впечатлением от тамошней европейской архитектуры — стильных краснокирпичных зданий заводо-

управления, заводских корпусов, домов для рабочих. Сейчас эта территория — закрытая, находится в промышленной зоне, однако «Маленькая Бельгия» дала имя целому направлению в проекте «Включи город!» — арт-резиденции, концерты, лекции и выставки. Кульминацией «бельгийских» мероприятий станет концерт Большого симфонического оркестра Пермского театра оперы и балета под открытым небом.

Этот театр — один из самых верных друзей и помощников Березников в культурной «перестройке» города. В день открытия программы «Включи город!» солист пермской балетной труппы, заслуженный артист России Сергей Мершин провёл открытый урок в березниковской Школе-театре балета, показав себя чутким, внятным, деликатным, но настойчивым педагогом. Летом участниками мастер-классов по классическому танцу смогут стать все желающие.

Ещё один центр культурной программы 2018 года в Березниках — историко-краеведческий музей, где недавно открылась новая экспозиция иконы и деревянной скульптуры. Это стало возможно благодаря созданию в Березниках собственной реставрационной мастерской, где работает выпускница Российской академии живописи, ваяния и зодчества Александра Воронушкина, отважно переехавшая в Березники из Москвы. Сейчас Александра «раскрывает» (то есть снимает потемневший слой лака) большую икону Николая Чудотворца, и «раскроет», думается, к концу года. Несмотря на занятость, Александра примет участие в программе «Включи город!» — будет проводить мастер-классы по реставрации домашних реликвий в одном из березниковских скверов.

Березники очень серьёзно подошли к проекту. И доказательство этому — первое же мероприятие, которое прошло уже в день открытия программы, экспертная сессия «Включи город: эволюция пространства». Открыл её глава города

Сергей Дьяков, который показал искреннюю заинтересованность в реализации программы и крепкие знания в области преобразования городской среды, что среди городских глав явление нечастое. Эксперты рассказывали о современном подходе к формированию городской среды и созданию городской событийной повестки: архитектор Александр Ложкин (Новосибирск) представил пошаговую инструкцию по современному озеленению города; кураторы Арсений Сергеев (Москва) и Наиля Аллахвердиева (Пермь) говорили о том, что такое паблик-арт, как он меняет город, и об участии городского сообщества в формировании городской среды; эксперт Центра городской культуры Андрей Попов (Пермь) говорил о городских медиа — ещё одна актуальная тема программы «Включи город!», ведь в ней целый раздел посвящён информированию жителей города и всего Пермского края о культурных событиях.

«Пора планировать летнюю поездку в Березники», — с такой мыслью вышли с праздничного вечера открытия программы «Включи город!» пермские гости. Большой пикник «На море», открытый кубок Верхнекамья по «Интеллектуальной кухне», фестиваль театров для детей под руководством виднейшего фестивального куратора Олега Лоевского (Екатеринбург), литературные «Решетовские встречи», день науки «Не может быть» с демонстрацией зрелищных химических и физических опытов — любое из этих событий может стать достойным поводом для поездки.

Несомненно, много раз в начавшемся году Березники посетит заместитель министра культуры Пермского края Александр Протасевич. Идеолог программы «Пермский край — территория культуры», стоявший у её истоков в 2007 году, он заново приступил к её курированию.

Вслед за Березниками в ближайшие три недели откроют свои программы другие «Центры культуры Пермского края — 2018» — районный центр Барда и село Калинино Кунгурского района.