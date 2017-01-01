Привлекать инвестиции в муниципалитеты За последний год произошёл ряд позитивных изменений в региональной инвестиционной политике

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Можно констатировать, что в Пермском крае созданы институциональные основы для инвестиционной деятельности.

В частности, приняты законы о налоговых льготах для ТОСЭР, индустриальных и технопарков. Утверждён закон «Об инвестиционной политике в Пермском крае». При Министерстве экономического развития Пермского края работает Агентство инвестиционного развития. Краевые власти постепенно выстраивают работу с инвесторами по принципу единого окна.

Важно, что эти институциональные изменения запущены при тесном сотрудничестве правительства Пермского края и депутатов Законодательного собрания. Например, закон о налоговых льготах для индустриальных парков был разработан минпромторгом по рекомендации комитета по промышленности, экономической политике и налогам Законодательного собрания Пермского края. А благодаря поправке руководителя комитета Татьяны Миролюбовой в закон была добавлена норма по налоговым льготам для технопарков.

Это касается и закона «Об инвестиционной политике в Пермском крае». Депутаты Законодательного собрания предлагали разработать его ещё в 2016 году. Тогда эта инициатива энтузиазма у правительства не вызвала. Но после давления депутатов этот закон, наконец-то, внесен и принят во втором чтении. В его доработке активное участие приняли депутаты. Так, восемь поправок предложил депутат Сергей Клепцин, ещё восемь поправок внесли Олег Постников и я.

Для меня как депутата от территорий принципиально важно, что отдельная, восьмая глава закона посвящена работе правительства по привлечению инвестиций в муниципалитеты края. Лично я считаю слабым местом инвестиционной политики региона концентрацию исполнительной власти только на крупных инвесторах и территориях. При очевидных успехах в этом направлении («ЕвроХим», «Метафракс», «Новые фитинговые технологии») экономический блок правительства слабо работает с привлечением инвесторов в небольшие и средние муниципалитеты. В такие муниципалитеты, как правило, идут инвестиции небольшого объёма. Даже в ТОСЭР «Чусовой» пока пришли инвесторы с объёмом инвестиций не больше 100 млн руб. каждый.

И потому очень важно принятое на прошлой неделе правительством края постановление, согласно которому порог инвестиций для придания инвестпроектам статуса приоритетного инвестиционного проекта снижается с 350 до 100 млн руб. Предложение об этом было озвучено мной во время ежегодного доклада губернатора. И вот спустя полгода оно было реализовано.

Вместе с тем считаю порог в 100 млн руб. слишком большим для большинства муниципалитетов края. Есть пример успешных в привлечении инвестиций регионов, где этот порог значительно ниже. Так, в Ульяновской области порог составляет 10 млн руб. В Чувашии — от 30 млн руб. В Татарстане как такового порогового значения не установлено. Стоит позаимствовать позитивный опыт соседей.

Нужно также усилить работу министерства экономического развития по повышению инвестиционного потенциала территорий. Это прямая задача недавно созданного ГБУ «Агентство инвестиционного развития». Генеральный директор агентства Павел Носков уже озвучивал депутатам планы учреждения по созданию рейтинга инвестиционной привлекательности МСУ, проведению для муниципалитетов семинаров, выработке механизма стимулирования территорий к повышению инвестиционной привлекательности. Всё это правильные меры.

Агентству инвестиционного развития также стоит заняться маркетингом территорий. Исходя из опыта работы в проектном офисе моногорода Чусового, замечу, что это очень важное направление.

И оно требует кадровой и финансовой поддержки территорий со стороны краевых властей. Это касается финансирования участия муниципалитетов в выставках и форумах, сюжетов СМИ и разработки брендов территорий и их презентаций. Особую роль в этом должен играть инвестиционный портал Пермского края. Он должен стать главным окном для захода инвесторов в край и одновременно презентационной витриной для муниципалитетов и инвестиционных площадок (техно-

парков, промышленных парков, ТОСЭР).