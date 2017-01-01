Кредиты без риска Банки Прикамья могут выдавать займы малому и среднему бизнесу, не опасаясь их невозврата

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По данным Банка России, объём кредитования малого и среднего бизнеса в Пермском крае в 2017 году составил 64,9 млрд руб. Несмотря на стабилизацию экономики, этот вид займов растёт невысокими темпами: по сравнению с предыдущим годом объём кредитования увеличился всего на 3,5%, а в целом ещё далеко не достиг докризисного уровня. Основной проблемой, препятствующей развитию кредитования малого и среднего бизнеса, является отсутствие у предпринимателей ликвидного залогового имущества.

Фото: Константин Долгановский

Малый и средний бизнес имеет большое значение для региона: он обеспечивает товарами и услугами значительную часть населения и даёт рабочие места тысячам жителей Пермского края. Поэтому вопрос его финансирования и развития — это в определённой степени и вопрос экономической стабильности всего региона. В качестве решения проблемы недоступности кредитных ресурсов по всей стране создана сеть региональных гарантийных фондов, целью деятельности которых является предоставление поручительства по кредитным обязательствам предпринимателей перед банками.

В Пермском крае эту роль выполняет АО «Пермский гарантийный фонд». Фонд готов предоставлять поручительство при оформлении банковского кредита для малого и среднего бизнеса и обязуется отвечать перед банком в случае неисполнения обязательства заёмщика по погашению кредита.

АО «ПГФ» предоставляет поручительства предприятиям и предпринимателям, работающим и зарегистрированным на территории всего Пермского края. При этом особые льготные условия действуют для предприятий, зарегистрированных в монотерриториях Пермского края. Впрочем, по сложившейся практике около 90% получателей поддержки — это предприятия Перми.

За прошлый год при содействии фонда финансовыми институтами Пермского края в компании малого и среднего предпринимательства было вложено более 7,5 млрд руб. при общем объёме поручительства 2,9 млрд руб. Это превысило плановый показатель работы АО «ПГФ» на 2017 год. За весь период деятельности с 2011 года фонд оказал поддержку 743 субъектам малого и среднего предпринимательства Пермского края. На данный момент действующий портфель поручительств АО «ПГФ» составляет 1,043 млрд руб., а план на 2018 год — 400 млн руб.

Фото: Константин Долгановский

Пермский гарантийный фонд предоставляет поручительства на развитие бизнеса, в том числе на приобретение, модернизацию и изготовление (в том числе строительство) объектов основных средств, пополнение оборотных средств, приобретение и модернизацию торгового оборудования, расширение и ремонт торговых площадей, внедрение инновационных технологий и некоторые другие цели. Отдельно следует сказать о том, что целью кредитования с поручительством фонда может являться участие в конкурсе на получение государственного или муниципального контракта.

В зависимости от целей кредитования фонд предлагает несколько видов поручительства. Они различаются лимитами, ставками, сроком действия и видами обеспечения. В целом для представителей неторговых видов деятельности размер поручительства может достигать 25 млн руб., но не более 50% от суммы кредита, для торговых — 5 млн руб. с тем же условием. Ставка колеблется от 0,5 до 1,75% годовых. Срок действия поручительства составляет до 184 месяцев в зависимости от целей кредитования.

В настоящее время у АО «ПГФ» действует соглашение о сотрудничестве с 34 финансовыми организациями (банки, лизинговые компании, АО «Микрофинансовая компания предпринимательского финансирования Пермского края», некоммерческая организация «Фонд развития моногородов» и фонд «Региональный фонд развития промышленности Пермского края»).

Для того чтобы заключить соглашение о сотрудничестве с АО «ПГФ», банку необходимо соответствовать нескольким критериям. Прежде всего он должен иметь лицензию Банка России на осуществление банковских операций. При этом сам по себе масштаб кредитной организации не имеет значения: лицензия может быть как универсальной, так и базовой. Кроме того, необходимо представить положительное аудиторское заключение по итогам работы за три последних года и положительное аудиторское заключение в отношении отчётности по стандарту МСФО также за три последних года. В отношении кредитной организации не должны действовать санкции в форме запрета на совершение отдельных банковских операций и открытие филиалов, в виде приостановления действия лицензии, также должны отсутствовать не подлежащие оспариванию неисполненные предписания Банка России. Наконец, банк должен иметь не менее чем шестимесячный опыт кредитования малого и среднего предпринимательства.

Для банка поручительство АО «ПГФ», безусловно, может служить гарантией возврата кредита, поскольку его платёжеспособность подтверждена высокой оценкой рейтингового агентства. В декабре прошлого года RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг надёжности АО «Пермский гарантийный фонд» на уровне ruА.

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