«Спасибо, что не сильно били» Подборка самых интересных моментов с пленарного заседания краевого Законодательного собрания

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Несмотря на то, что 22 марта краевые законодатели приняли ряд важных решений, самыми яркими моментами «пленарки» стали выступления начальника ГУ МВД по Пермскому краю генерал-лейтенанта полиции Виктора Кошелева и министра спорта Олега Глызина. Совместно с депутатами они смогли сделать обсуждение злободневных вопросов по-настоящему искромётным. «Новый компаньон» приводит лишь некоторые цитаты, сохраняя стилистику авторов.

Министр спорта Олег Глызин

Фото: Сергей Федосеев

«Тот, кто ходит в рестораны, у мусорных баков не лежит»

Депутат от ЛДПР Александр Григоренко:

— Каждый год увеличивается количество дней, в течение которых нельзя продавать алкоголь. Безусловно, борьба с алкоголизмом — это правильно, а ЛДПР выступает против (пауза и смех депутатов) алкоголизма. Не кажется ли вам, что это приведёт к росту продаж контрафактной продукции и самогоноварению на селе?

Виктор Кошелев:

— Тут нужно «спешить не торопясь» и смотреть, какой результат приносят эти карательные, запретительные меры. Он не всегда положительный. Мы закрываем продажу везде, даже в кафе и ресторанах. Мы же знаем, какие люди туда ходят. Не те же, что у мусорных баков?

И, наверно, после ресторана они хулиганить не пойдут. Наверно, запрещать всё не стоит. А где идёт нелегальная торговля алкоголем, правоохранительным органам надо не «кошмарить» бизнес, но тем не менее регулировать эти вопросы.

«Нужно иногда и на рыбалку съездить»

Депутат Сергей Ветошкин:

— Часто провожу у себя в округе встречи с избирателями. Ряд вопросов связан с обеспечением правопорядка. Насколько возможно участие сотрудников органов внутренних дел в проведении депутатских встреч?

Виктор Кошелев:

— Любой сотрудник или руководитель, особенно если работает «на земле», должен использовать любую форму в общении с жителями края, потому что в кабинете глаза замыливаются. Как могут участковый или начальник райотдела не использовать возможность во время приезда депутата? Вы ведь спрашиваете не для охраны депутата? Как я понимаю, вы в этом не нуждаетесь. А для того, чтобы в том числе ответить на вопросы о нашей деятельности. А вопросов таких много поступает, наверно даже большая часть. Я думаю, это нужно практиковать. И вообще, вы же ездите на свою территорию? Начальника вы же знаете? Значит, можете в рабочем порядке это делать. Вы же не на рыбалку с ним договариваетесь? Хотя, может быть, иногда и туда надо съездить?

Сергей Ветошкин:

— После работы.

Виктор Кошелев:

— Ну естественно.

Начальник ГУ МВД по Пермскому краю Виктор Кошелев и спикер парламента Валерий Сухих

Фото: Игорь Катаев

«Кто захочет, тот выживет»

Александр Григоренко:

— По данным краевого минфина, на реализацию майских указов президента в 2018 году не хватает порядка 400 млн руб. При этом именно столько же в 2017 году из бюджета края выделили «Амкару». Как вы считаете, что важнее для региона: зарплаты учителей и врачей из Кизела и Гремячинска или зарплаты футболистов из Гвинеи и Нигерии?

Олег Глызин:

— Ну, всем же надо как-то жить.

Александр Григоренко:

— А если серьёзно?

Олег Глызин:

— У нас в любом случае в приоритете пермский спорт. Конечно, вопрос правильный: все наши профессиональные команды в перспективе должны быть укомплектованы пермскими спортсменами, к чему мы и стремимся.

Председатель парламента Валерий Сухих:

— Хочу напомнить: есть вопрос и есть ответ, но не факт, что они совпадут и вас устроят.

Руководитель фракции ЛДПР Олег Постников:

— Спасибо за доклад: много цифр, много картинок, но ещё больше вопросов, особенно потому, что наша фракция за здоровый образ жизни. Смотрите, схема финансирования спорта высших достижений «50 на 50» себя не оправдала. Мы потеряли волейбольный клуб «Прикамье», уже теряем «Амкар». В Перми порядка 20 тыс. детей занимаются футболом. Если мы потеряем «Амкар», то они потеряют ориентир. Не за ЦСКА же им болеть и за «Локомотив»? Ваше мнение, стоит ли отменять эту программу? Может, пора относиться к клубам как к инвестпроекту: вкладывать деньги в разумных пределах и требовать результат? Потому что иначе мы потеряем все профессиональные клубы.

Валерий Сухих:

— А во фракции у вас разные мнения.

Олег Глызин:

— Пока схема «50 на 50» сохранится, чтобы не ломать условия финансирования на ходу. По профессиональным клубам однозначного ответа нет. Кто захочет, тот выживет. Мы от проблемы недостатка финансирования не уходили и в 2018 году к ней вернёмся.

Депутат от ЛДПР Игорь Орлов:

— Обойдусь без фракционного комментария относительно ситуации в спорте. Не кажется ли вам, что плохо не иметь однозначную позицию относительно профессионального спорта?

Олег Глызин:

— У меня личная позиция есть, но я всё-таки чиновник, поэтому я могу что-то говорить, а что-то нет. Но если вы хотите узнать мою личную позицию, можем выйти.

«Простите за выражения»

Депутат Илья Кузьмин:

— Планируется ли в Соликамске строительство крытой ледовой арены? Сейчас у спортсменов нет возможности заниматься зимними видами спорта круглый год. Для этого им приходится ездить в Александровск, где есть крытая ледовая арена. Сейчас, пока погодные условия позволяют, дети занимаются. У нас девочки постоянно привозят медали всероссийских соревнований по фигурному катанию. Но есть и негативные примеры. Недавно к нам приезжала хоккейная команда из Александровска и обыграла нашу команду со счётом 10:0.

Олег Глызин:

— Строительство крытого ледового дворца в Соликамске планируется. Сроки называть не буду. Ну, продули — продули. Это головная боль Соликамска. Лучше играть надо. Шучу, конечно. В Соликамске действительно существует проблема, и в 2018 году мы будем заниматься этой темой. Думаю, что совместно с вашими усилиями в ближайшие годы там появится какой-то крытый… Я специально подбираю слова, чтоб меня потом за язык не вытянули. Ну действительно, я не боюсь, не очкую (реагирует на смех депутатов). Простите за выражения. Но там действительно нужен объект, который будет привлекать детей к занятию хоккеем.

Министр спорта отвечал на вопросы депутатов около 30 минут и покинул трибуну со словами: «Спасибо, что не сильно били».

Депутаты, отсутствовавшие на заседании 22 марта: Благов Н. Е., Мотрич А. И., Родионов В. Н., Чулошников В. В., Шатров В. Б., Шулькин И. Г.