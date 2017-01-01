Кабель преткновения Региональная служба по тарифам вновь засветилась в уголовном деле

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

На прошлой неделе в Прикамье разразился громкий скандал. СУ СКР возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц Региональной службы по тарифам Пермского края по ч. 1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». РСТ обвиняют в том, что она незаконно отменила тарифы на передачу электроэнергии для ряда электросетевых компаний в 2017 году. В результате они недополучили от 2 млн до 20 млн руб. предполагаемой валовой выручки. Источники «Нового компаньона» предполагают, что за этим делом стоит тень предшественников действующего руководителя РСТ Антона Удальёва на этом посту, бывших вице-премьеров Олега Демченко и Владимира Рыбакина.

Процессуальный статус Антона Удальёва в деле по факту превышения полномочий РСТ ещё не определён

Всё началось с ФАС

Эта история началась год назад. В феврале 2017 года центральный аппарат ФАС России провёл проверку РСТ на предмет соблюдения законодательства в сфере электроэнергетики и обоснованности расходов, которые учитываются при расчёте тарифов. Всего проверили 13 организаций, среди которых были ПАО «Т Плюс», ОАО «МРСК Урала», АО «Березниковская сетевая компания», ООО «БЭК», ООО «Вторая электросетевая компания» (ВЭСК), ООО «Сервисный центр «Контакт», ООО «Новая региональная сеть Прикамья», ООО «СетьЭнергоТранс», ООО «Энергосервис Звёздного», ООО «Энергоэффект» и ряд других. Кстати, именно по материалам этой проверки с 1 октября были снижены тарифы на теплоснабжение для группы компаний ПАО «Т Плюс». Тепловики смирились, энергетики пошли ва-банк.

В распоряжении «Нового компаньона» есть материалы проверки ФАС. Антимонопольщики обнаружили множество нарушений в работе РСТ в 2016 году при установке тарифов на 2017 год, то есть в то время, когда руководителем службы был Артём Беседин. Они выяснили, к примеру, что содержание одного и того же оборудования несколько лет подряд учитывалось одновременно и в затратах «Энергоэффекта» (по данным «СПАРК-Интерфакс», 99,04% в нём принадлежит бывшему члену Молодёжного парламента Илье Георгадзе), и в расходах ООО «Центральные электрические сети» (ЦЭС). Договоры о техническом обслуживании почти у всех проверяемых электросетевых компаний не содержат смет, калькуляций и расчётов. Графики планово-предупредительного ремонта, долгосрочные планы-графики ремонтов электрооборудования отсутствуют. Также ФАС не нашла доказательств подготовки некоторых ТСО к осенне-зимнему периоду.

Фото: Сергей Копышко

Отдельно «засветилось» ООО «СетьЭнергоТранс». По данным «СПАРК-Интерфакс», генеральным директором компании является бывший глава Частинского района Александр Иванович Фотин. 100% компании принадлежит Александру Владимировичу Кузнецову.

Проверяющие обратили внимание на договоры займа и платёжные поручения, которые были учтены ООО «СетьЭнергоТранс» в составе необходимой валовой выручки. В частности, общество выписывало платёжные поручения на имя некоего ИП Рыбакина В. И., а договоры займа подписывало с ИП Рыбакиной О. М. и другими организациями.

В июле 2017 года ФАС вынесла предписания и потребовала у РСТ произвести перерасчёт экономически обоснованных расходов девяти компаний на 2016 год, откорректировав необходимую валовую выручку (это база для определения тарифа, перечень затрат, которые несут организации при передаче электроэнергии) «согласно мотивировочной и результативной части предписаний».

Правление не право

Надо отметить, что по закону тарифы утверждаются решением правления. Это такой коллегиальный орган, куда входят заместители руководителя службы, начальники профильных отделов и отдельные специалисты. Представители компаний, чьи тарифы выносятся на суд правления, перед этим направляют в РСТ заявку, где указывают, что они несут такие-то затраты и за это им положен такой-то тариф. Заявители принимают участие в заседаниях правления, где они защищают предъявленные расходы.

Во исполнение предписаний ФАС РСТ 8 сентября 2017 года провела заседание правления, на котором «БЭК», «Энергосервис Звёздного» и «СетьЭнергоТранс» тарифы были «срезаны». А ещё шесть ТСО — «Энергоэффект», «Центральные электрические сети», СЦ «Контакт», ООО «Новая региональная сеть Прикамья», ООО «Вторая электросетевая компания», ООО «СетьИнвест» — были лишены статуса территориальных сетевых организаций, а значит, и тарифа на передачу энергии. Эти компании были признаны не соответствующими критериям отнесения к ТСО, определённым в постановлении правительства РФ №184 от 28.02.2015.

Этих критериев два. Первый — владение на срок не менее долгосрочного регулирования (то есть до 12 месяцев) трансформаторными или иными подстанциями в границах субъекта РФ номинальной мощностью не менее 10 МВА. Второй — владение линиями электропередач на территории региона, где компания ведёт деятельность, совокупной протяжённостью не менее 15 км. Для получения статуса ТСО компания должна соответствовать обоим критериям. Помимо этого, необходимо, чтобы сети в обязательном порядке участвовали в оказании услуги обеспечения конечных потребителей, а также были связаны с трансформаторными подстанциями.

По закону тарифы устанавливаются на срок не меньше 12 месяцев. При вынесении решений РСТ сослалась на письмо ФАС от 7 сентября 2017 года.

В нём, в частности, подчёркивается, что пересмотр тарифов может быть проведён раньше окончания срока их действия, в том числе в течение финансового года, при условии исполнения предписаний Федеральной антимонопольной службы.

«Контакт» обратился с иском в Пермский краевой суд. Суд (дело №3а-230/2017) встал на сторону истца. Поскольку СУ СКР не раскрывает, в чём именно состав преступления сотрудников РСТ при отмене тарифов по уголовному делу, «Новый компаньон» проанализировал решение краевого суда. Возможно, силовики под превышением должностных полномочий подразумевают в том числе какие-то его выводы.

Так вот, Пермский краевой суд решил, что РСТ, решая вопрос о соответствии либо несоответствии критериям ТСО, должна была запросить у компании дополнительные документы, подтверждающие этот статус. Но РСТ, по мнению суда, ограничилась только материалами тарифного дела 2016 года, а к сентябрю 2017 года «Контакт» обзавёлся «значительным количеством трансформаторных подстанций в Перми и Осе». РСТ якобы не уведомила «Контакт» о том, что намерена проанализировать его соответствие критериям, и не запросила актуальные данные. Наконец, в протоколе заседания правления не расшифровано, каким именно критериям не соответствует «Контакт», посчитал судья.

Помимо этого, при вынесении решения были допущены формальные нарушения. По закону за 10 дней до проведения заседания правления РСТ должна уведомить организацию, чьи тарифы выносятся на рассмотрение, о дате, времени и месте проведения заседания. А за один день она должна быть ознакомлена с материалами заседания, включая проект решения. Такое извещение якобы не было направлено. Плюс изначально в повестке правления данный вопрос звучал как «о внесении изменений в тарифы», а по факту в протоколе обозначен как «о корректировке тарифов».

Предположим, что именно эти процессуальные нарушения легли в основу уголовного дела, которое было возбуждено на прошлой неделе. И именно эти полномочия превысила РСТ.

Так или иначе, РСТ ещё осенью 2017 года исполнила судебное решение и отменила решение правления от 08.09.2017, сообщают в пресс-службе ведомства. Однако в декабре 2017 года, корректируя списки ТСО на следующий год, она исключила как не соответствующие критериям и «Контакт», и ЦЭС, и «Энергоэффект», и ещё девять компаний (полный перечень есть на сайте РСТ). И уже с соблюдением всех процедур, определённых законом.

Однако, по мнению следствия (об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье»), в результате неправомерных решений РСТ всё же причинила материальный ущерб ООО «Энергоэффект», ООО «СетьИнвест», ООО «Центральные электрические сети», ООО «Новая региональная сеть Прикамья» и ООО «Вторая электросетевая компания». С сентября по конец ноября прошлого года они не могли реализовать в полном объёме свои права и недополучили от 2 млн до 20 млн руб. Если РСТ отменила своё сентябрьское решение, а новое приняла только в конце декабря, то эти компании преспокойно получали плату за передачу энергии по утверждённым в 2016 году тарифам. И фактически они не досчитались только платы за две—три недели декабря.

Ищи, кому выгодно

Электросетевые войны идут по всей России. Есть федеральная задача сократить число ТСО. Она сформулирована в Стратегии развития электросетевого комплекса России до 2030 года и предполагает уменьшение числа «посредников» в передаче энергии почти в два раза — с 1900 в 2018 году до 800 к 2030-му.

Пермь — не исключение. В том же «Коммерсанте-Прикамье» в январе 2018 года вышло жёсткое интервью заместителя генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Урала» Аллы Петровой «Серые» схемы выводят из тени». Чуть позже на сайте Properm был опубликован материал «Рынок чистить надо», где речь шла о том, как устроен рынок ТСО и как на нём зарабатывают. Потом было ещё несколько материалов обличительного характера на сайте «Агентства информационных сообщений».

Схема условно выглядит так (и она описана во всех приведённых публикациях). Компания берёт в аренду кусок кабеля и подстанцию. Срок аренды в основном год. Получает под это дело тариф, по которому с ними расплачивается МРСК (она является «котлодержателем», то есть аккумулирует все деньги за передачу энергии и по тарифам рассчитывается с остальными ТСО). А дальше «выводит» эти деньги в основном посредством якобы мнимых договоров о техническом обслуживании арендованного оборудования. Речь, кстати, идёт об объектах повышенной опасности.

В рамках дела о банкротстве ТСО ООО «Нооген» Арбитражный суд Пермского края вынес определение от 23.11.2015 по делу №А50-9877/2014 (оно оставлено без изменения постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 29.01.2016, постановлением Арбитражного суда Уральского округа от 27.05.2016). Суд, рассматривая требования кредиторов, установил, что «Нооген» заключил договор №15/13 об эксплуатационном обслуживании порядка 10 подстанций и кабельных линий с ООО «Промышленные энергетические решения» (ПЭР). Это оборудование использовалось при оказании услуг передачи энергии. Проанализировав материалы дела, суд пришёл к выводу, что фактически «Нооген» вёл все работы по техобслуживанию своими силами, и это «существенно дешевле сформированных фиктивных затрат».

При этом, как следует из выписок по счёту «Ноогена» в ОАО «Банк Москвы», ОАО «Альфа-Банк» и Пермском филиале АКБ «Абсолют Банк», компания перечислила в пользу ПЭР 140 937 390,46 руб. со ссылкой на договоры об обслуживании. В тот же день, как деньги поступили на счета компании, ПЭР перечислило их в ООО «Газопровод-2» (владелец, по данным «СПАРК-Интерфакс», Максим Николаевич Ермаков), которое также в один день перечислило все 141 млн руб. Ермакову М. Н. Ни одно из указанных обществ (ПЭР и «Газопровод-2») не использовало денежные средства в своей хозяйственной деятельности, решил суд. ПЭР, кстати, успешно ликвидировано, и это подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ.

Суд установил, что «расходы, понесённые «Ноогеном» якобы на обслуживание принадлежащих обществу объектов электросетевого хозяйства, были не обоснованы, денежные средства перечислялись по фиктивным сделкам и обналичивались конечным бенефициаром Ермаковым М. Н.».

Помимо этого, в распоряжении «Нового компаньона» есть два акта контрольной проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства, принадлежащего территориальной сетевой организации, сохранившей статус, ООО «НПФ «Парма Инжиниринг» (генеральный директор и владелец 78,53% — Эдуард Васильевич Воробьёв, ещё 21,47% принадлежит Максиму Владимировичу Кибекину). Первый акт — от 3 ноября 2016 года, второй — от 3 мая 2017 года. Объектами проверки были трансформаторные подстанции, расположенные в Перми. На трансформаторах были обнаружены следы протечки масла, коррозия, загрязнения, а также пыль и пух (вероятно, тополиный). Это, по мнению экспертов, свидетельствует о том, что объекты не обслуживали минимум полтора года. Более того, наличие пуха, пыли и коррозии на электрическом приборе такой мощности даже у неспециалиста вызывает опасения. Его эксплуатация может привести к серьёзной аварии. Но регулярно этой организации в тариф засчитывались расходы на содержание оборудования. И это только единичный случай.

Дело в том, что недобросовестные ТСО чаще всего арендуют объекты на год. Эти договоры не надо регистрировать в регпалате. Очевидно, что у них нет заинтересованности в том, чтобы вкладывать деньги в подстанции, которыми они распоряжаются 12 месяцев. Чистка рынка, обозначенная на федеральном уровне, направлена как раз против таких компаний-однодневок. Но за годы работы на рынке они усвоили, что законодательство несовершенно, и ловко используют его «прорехи» в свою пользу. Помимо этого, конечно, есть связи. Они-то и пошли в дело.

Дело в поручениях

В предыдущие годы руководство РСТ закрывало глаза на электросетевой рынок. Возможно, потому что тогда не было команды из Москвы. Возможно, предыдущие руководители, каждый из которых проработал в должности в среднем около года, просто не успевали разобраться.

Источники «Нового компаньона», пожелавшие остаться неизвестными, предположили, что этот рынок годами являлся прибыльной кормушкой для огромного количества властных и околовластных представителей. Долгое время Региональная служба по тарифам оставалась крайне закрытой структурой, которая часто шла на поводу у ресурсоснабжающих организаций. РСТ есть что скрывать. Один из собеседников издания высказал догадку, что кто-то из окружения Беседина в РСТ мог сознательно допустить формальные нарушения процедуры проведения заседания правления, дабы не возвращать уплаченное. Вряд ли лично Удальёв отправляет уведомления за 10 дней до заседания правления.

Пока уголовное дело в адрес РСТ выглядит сомнительным. Непонятен состав преступления, неясны подозреваемые. Все сотрудники РСТ? Только председатель правления Антон Удальёв? Удальёв и все его замы?

В СМИ есть противоречивая информация о том, что следователи приходили с обыском к некоторым членам правления. Будто бы рассчитывали найти у сотрудников РСТ условные деньги в коробках из-под обуви и ювелирные украшения немыслимой стоимости, переквалифицировав потом дело под коррупционные статьи. В тарифной службе эту информацию не подтверждают. Тем более что для обыска жилища необходимо, чтобы дело было возбуждено в отношении того лица, у которого проводится этот обыск. Да и зачем обыскивать дом, если речь идёт о превышении должностных полномочий?

Ясно одно. Была проверка ФАС и предписания ФАС. РСТ их выполнила. Да, формально нарушив процедуру. Потом исправилась и восстановила ущемлённые компании в правах, но в рамках ежегодной корректировки тарифов, пересмотрела решение в адрес 12 ТСО. Фактически они лишились тарифа только с середины декабря. Хотя, конечно, нельзя исключать факт «платёжных поручений».