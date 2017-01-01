Круче гор могут быть только люди Фоторепортаж о восхождении на Полюд ребят на ивалидных колясках

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«Нет, конечно!» — улыбнулся Вася, когда мы спросили его о вершине уральской горы Полюд. Нет, конечно, ещё пару часов назад он ни за что не поверил бы, что сможет её покорить. Вася вырос в детском доме для ребят с инвалидностью и всю сознательную жизнь передвигается в коляске. Но восхождение на гору ему удалось! А заодно и его четверым друзьям — Даше, Эле, Юле и Лёше, когда они отправились на каникулы на колёсах.

Фото: Алексей Гущин

Это название — «каникулы на колёсах» — придумали в фонде «Дедморозим». И оно не про автомобильные путешествия, как может показаться на первый взгляд. Оно про приключения ребят на инвалидных колясках, с которыми волонтёры познакомились в детском доме.

«Им очень сложно выбраться за пределы интерната, — объясняет Надежда Ли, директор «Дедморозим». — Чтобы поехать куда-нибудь, каждому по правилам нужен взрослый сопровождающий. Выделить столько сотрудников ни одно учреждение не в состоянии. А у нас однажды получилось устроить для семи детей маленькие летние каникулы на туристической базе. После этого мы поняли, что можем раздвинуть границы детского дома и показать ребятам места, которые любим сами. За последние полгода мы побывали на берегу Широковского водохранилища под Губахой и на огромных трамплинах в Чайковском. Но в то, что однажды мы сможем подняться на вершину настоящей горы, до конца не верилось даже взрослым».

Юля и Дима Жебелев

Фото: Алексей Гущин

Гора Полюд возвышается на 527 м над уровнем моря на одном из берегов Вишеры. Туристы любят эту гору за вид на бескрайние леса, открывающийся с высоты, и доступный подъём — всего 7 км по тропе через лес. В любое время года его можно пройти пешком, а зимой ещё на лыжах или снегоходах. Они-то и мчали ребят до самой вершины.

Инна и Юля поднимаются на Полюд

Фото: Алексей Гущин

«Был страх, когда меня Надежда тянула пойти на гору. Думаю: куда?! Точно где-нибудь кувыркнусь. Но потом страх остался где-то в стороне. С горы видно много лесов, туман. Никогда не видел ничего подобного, только горизонтально, не с высоты», — делится впечатлениями Вася.

Даша и Вова

Фото: Алексей Гущин

«Это что-то особенное, даже неожиданное. Едешь и видишь красивые деревья, все в снегу. Он попадает тебе в лицо, и ты от этого смеёшься», — улыбается Эля. Она выросла в детском доме, но сейчас приезжает только на каникулы. При поддержке «Дедморозим» она, как и Вася, осенью поступила в Кунгурский техникум-интернат для инвалидов. Получить профессию, чтобы быть самостоятельной, — большая мечта Эли. Больше только желание ходить.

Фото: Алексей Гущин

«А ещё самое интересное — сегодня на вершине я ходила. К смотровой площадке меня не несли на руках из снегохода, как других ребят, а придерживали, и я шла своими ногами, старалась сама», — вспоминает Эля о самом дорогом моменте.

Селфи на вершине Полюда

Фото: Алексей Гущин

«Мишка не был на горе, Катька наша, Максим», — перечисляет Юля. «Мне очень не хватает Дениски. Но я всё понимаю, что он болеет и ему тяжело», — добавляет Даша, когда девчонки вспоминают про ребят, которые не смогли быть рядом с ними на вершине.

Эля и Маша Кивокурцева

Фото: Алексей Гущин

Лёша старается их приободрить. «В Васькиной книге, Экзюпери, как написано? Что обязательно надо мечтать, потому что без мечты не родится самая великая идея. Надо, чтобы горела искра в глазах, и действовать, не стоять на месте, и надеяться на помощь друзей. То есть быть всегда вместе с теми, кого ты ценишь», — заключает он. А у нас, таких самостоятельных взрослых, которые всё это время слушали впечатления ребят, замирает сердце.

Вася и водитель снегохода

Фото: Алексей Гущин

В такие моменты понимаешь, что круче и чудеснее гор бывают только люди. И для нас это, конечно, ребята, с которыми мы делим каникулы на колёсах. Они меняют к лучшему каждый день, который мы проводим с ними, каждую минуту, потому что любое действие, даже самое обычное — путешествие на машине, ночёвка на базе, костёр, приготовление салата, — случается с ними впервые. Огонь становится магией, гора превращается в великана, которого ты победил, высота не пугает, а завораживает. И ты тоже это проживаешь как в первый раз вместе с ними.

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