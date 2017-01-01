Счастье в городе Скарлетт Ирина Шафранская, доцент департамента менеджмента пермской «Вышки», — о том, как ей живётся в Атланте

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В октябре 2017 года Ирина Шафранская, доцент департамента менеджмента пермской «Вышки», на полгода переехала с семьёй в Атланту. О том, каково ей живётся в городе, который у многих наверняка ассоциируется с героиней романа «Унесённые ветром», Ирина Николаевна рассказала «Компаньон magazine». Вопрос о том, существует ли связь между качеством урбанизации и ощущением счастья, которое испытывают жители, интересует Шафранскую как исследователя.

О ритме жизни

Мы привыкли жить в определённом ритме — начиная от распорядка дня, недели и заканчивая графиком праздников. Переехав в Атланту, лишились этого и испытали большой стресс. Почти не заметили, например, как прошёл Новый год, который в России сопровождается длинными каникулами и соответствующими ритуалами. А здесь всё случилось очень быстро, скомканно: рождественские праздники не для нас, а новогодние — буквально пара дней, и обратно в рабочий ритм.

В Штатах рабочий день начинается рано. Сын поднимается в 6:30, едет в школу к 7:00 и возвращается обратно около 15 часов. Учебный процесс организован таким образом, что на дом детям ничего не задают. Это, конечно, очень удобно и родителям тоже. При этом, правда, встаёт вопрос, на что потратить свободное вечернее время. Примерно с 16:30 до 21:30 мы проводим всей семьёй. В России у нас такой возможности не было. Думаю, что если бы мы жили в США постоянно, то у каждого появились бы индивидуальные занятия: кружки, спортивные секции и т. д. Но поскольку мы здесь временно, то не подписываемся ни на что долгосрочное.

В Америке особенность деловой практики заключается в том, что здесь всё рассчитано на отношения вдолгую. Приехав сюда на пять-шесть месяцев, мы столкнулись со сложностями, связанными с арендой квартиры. Владельцы жилья, как правило, настроены на заключение договоров сроком от одного года. Они очень рационально мыслят и считают, что в меньший период трудно строить какие-то планы.

И вообще складывается ощущение, что американская жизнь очень упорядоченна, для всего есть графики, расписания и инструкции. А если происходит какой-то сбой, то его обязательно учитывают. Например, в период снегопадов школа была закрыта четыре дня, а через неделю родителям на почту прислали опрос, в котором надо было проголосовать за наиболее удобный период и формат компенсации пропущенных занятий: будут ли это онлайн-занятия или учебные дни во время каникул.

Упорядоченность, внимание к твоему мнению, обратная связь — все эти элементы делают и деловую, и бытовую жизнь в Штатах удобной. Не знаю, делает ли это американцев счастливее, лично меня — да.

Об индустрии развлечений

Атланта — один из самых крупных южных городов США. В нём проживает несколько миллионов жителей. Это большой, но простой город. С точки зрения досуга всё очень скудно. Городская среда хоть и развита, но, на мой вкус, совершенно «неинтересная». В Атланте проходила Олимпиада, поэтому здесь есть чем заняться любителям спорта. А вот культурный слой тоненький и сильно заимствованный. У меня было большое удивление, когда мы пришли в музей, а на его первом этаже, всего лишь в одном зале, размещена экспозиция, охватывающая пятивековой период истории — 1400—1900-е годы.

Есть приличный симфонический оркестр, но, чтобы посещать его выступления, опять же выгоднее приобрести годовой абонемент. Мы дважды сходили на театральные спектакли, но не могу сказать, что сильно потрясена ими. Только здесь поняла, какое в Перми многообразие театров: и музыкальный, и драматический, и экспериментальный. У нас вообще больше возможностей получать удовольствие от искусства, от культуры, которые мы недооцениваем, потому что не можем сравнить.

В Атланте много примитивных развлечений. Есть музей кока-колы, музей CNN, но в них мало познавательного. Экскурсия длится 40 минут, и, как в известном фильме, выход через сувенирную лавку — больше делать нечего. Выходные здесь посвящены шопингу в разных видах. В торговых центрах всегда скидки, проводятся розыгрыши, раздают купоны. Шопинг — это национальный вид досуга у американцев. Я вообще люблю ходить по магазинам, а здесь посещаю их как театр. Атланта — чёрный город, поэтому он наполнен специфичными брендами, специфичными нарядами. Люди забавные-презабавные, и мне нравится за ними наблюдать.

Об образовании

Наша виза даёт сыну право посещать американскую школу. По итогам языкового тестирования в местном департаменте образования он был направлен в школу для иностранных учащихся, где проучился два с половиной месяца. С января стал посещать обычную школу. Делясь впечатлениями, сын рассказывал, что в первой школе было много занятий английским языком и ему было легко учиться. В четвёртом классе обычной школы стало сложнее. Там начался курс, который у нас называется «Окружающий мир» и у них тоже представляет собой смешение нескольких предметов, но в большей степени посвящён истории США. Например, в день Мартина Лютера Кинга они общались на тему американской конституции. Это показалось сыну скучным. Ему (и мне как маме — тоже) больше нравятся такие задания, как снять видеоролик под названием «Прогноз погоды». Для этого команде, в которую входил Фёдор, дали видеокамеру, кусок географической карты Атланты, чтобы они самостоятельно раскрасили её в зависимости от погоды, приклеили на стену и ученик в роли диктора рассказал об этом, а после был смонтирован ролик. Классно же!

Не то чтобы американцы более продвинутые в плане развития образования будущего. У них более стандартизированная и цельная система. В России существует большой разрыв между школами и университетами, в США его практически нет. На разных уровнях образования равномерно распределены технические и технологические возможности. Сын пришёл из школы и говорит: «Мама, у нас богатая школа. Везде компьютеры Apple стоят». Здесь просто нет других.

Немного иначе построена система оценки. В школе ребята знают только свои промежуточные отметки, но нет такого, чтобы они конкурировали друг с другом. Никто не знает, как учится другой — лучше или хуже. Кроме того, происходит постоянное движение. Каждое групповое задание выполняется в разных группах, меняются классы: математикой ты занимаешься с одними, языком — с другими и т. д. Такая технология позволяет подтянуть уровень знаний ребёнка по тому или иному предмету не в ущерб другому.

О возможностях профессиональной реализации

Получить в американском университете позицию в департаменте менеджмента, аналогичную той, что я занимаю в «Вышке», чрезвычайно тяжело, практически нереально. Надо либо иметь выдающиеся публикации, либо подаваться совсем в третьесортный университет, либо иметь очень хорошие человеческие отношения в университете, либо… То есть должна быть какая-то очень необычная ситуация, чтобы тебя взяли.

Для меня было откровением, насколько структурирован мир американских корпораций. Профессиональная квалификация человека должна соответствовать позиции, на которую он претендует. Хочешь пойти работать менеджером по продажам — предоставь диплом бакалавра или магистра по менеджменту. Если его нет, не трудоустроишься. Разве что в стартап, но это мало кому интересно. Претендентки в няни для нашей дочери показывали мне во время собеседований диплом бакалавра по медицине, магистерскую степень по детской психологии и в придачу имели опыт работы в детском саду. Здесь бешеная конкуренция на рынке труда! В России образование и место работы зачастую не связаны между собой. Сложно сказать, хорошо это или плохо, но это так.

Мы привыкли думать, что Америка — это страна всех возможностей. На самом деле это вообще не так. Период золотой лихорадки давно закончился. Это очень структурированное общество. Наши студенты, проведя несколько месяцев в Штатах по программе Work and Travel, мечтают вернуться сюда, чтобы работать. Но одно дело — путешествовать здесь летом, это действительно невероятный кайф, и совсем другое — жить в Америке. Чтобы закрепиться здесь, нужно получить их образование, пополнить свою квалификацию и потом методично подтверждать её. Это точно не история про быстрый карьерный взлёт и невероятный успех. В России окна возможностей, с моей точки зрения, открываются чаще, и они намного круче. Мой личный профессиональный опыт подтверждает это: с предприятия я попала в один из лучших университетов страны.

Об успехе

До проживания в Америке мне казалось, что здесь есть шаблон успеха: дом, семья, дети учатся в хорошей школе. Выяснилось, что на самом деле он измеряется совсем иначе. Успехом считается иметь партнёра, которого ты любишь и который любит тебя, у вас есть дети, и вы одна семья. Американские семьи распадаются очень часто, это фактически стало нормой. В России, как мне кажется, это всё-таки не повсеместное явление. Нам удаётся выстроить внутрисемейные отношения лучше, без такого частого, как здесь, обращения к психологам.

Здесь нет дружбы в российском понимании этого слова — в формате взаимовыручки. В Америке дружить — значит приятельствовать. Все мои друзья из России, которые живут в США долгое время, не смогли завести здесь друзей. Очень индивидуалистская культура. При этом очень развита культура small talks. Любой посторонний человек может завести с тобой беседу где угодно: «Ой, а ты откуда, а какой у тебя милый ребёнок, а как её зовут?» И всё в таком роде. Возле кассы в магазине может возникнуть очень личный разговор. Но каждый потом идёт по своим делам.

О разочарованиях

Нам кажется, что мы очень важные. Но, к большому сожалению, очень многие американцы почти ничего не знают о России. Некоторые одноклассники сына вообще не слышали, что существует такая страна. Когда был урок про континенты, детям сказали, что Россия находится в Азии. От этого становится обидно, хочется исправить досадную ошибку. Начинаешь рассказывать о том, какая Россия большая, культурная страна, однако быстро спотыкаешься, потому что говорить особо не о чем… Бизнес-успехов нет, политического прорыва нет. Рек, озёр и лесов в США своих полно. Этим американцев точно не удивишь.

Вернусь в Пермь, буду обсуждать со своими студентами, как вести себя в такой ситуации, когда тебе нечего сказать о том, чем ты гордишься. Ну не Гагарина же вспоминать и его полёт 1961 года, когда у них Илон Маск есть здесь и сейчас.

Лайфхаки

Мой базовый совет: если есть возможность посмотреть США, не отказывайте себе в таком удовольствии. Но если это не просто путешествие, а есть какие-то другие цели, отправляйтесь минимум на год. Адаптационный период длится гораздо дольше, чем кажется.

Очень многие вещи в Штатах устроены не так, как в России. Поэтому хорошо бы найти местного человека, который может дать тот или иной совет. Для меня было удивлением, насколько дорогая здесь мобильная связь. Конечно, можно купить телефон, привязанный к определённому оператору, но это, опять же, если ты здесь надолго.

А вообще здесь все открыты к общению. Главное — не бойтесь спрашивать: люди настроены на помощь. И не бойтесь быть непонятыми. Тут для большинства людей английский — не родной язык.