«Молодым игрокам не хватает школы баскетбола» Интервью с Александром Башминовым, генеральным директором БК «Парма», отметившего в прошлом году своё пятилетие

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Благодаря успеху «Урал-Грейта» в начале 2000-х Пермь стала считаться одной из столиц российского баскетбола. В прошлом году исполнилось пять лет клубу «Парма», пришедшему на смену легендарной команде. Её бывший центровой, ныне генеральный директор «Пармы» Александр Башминов рассказал о первом опыте игры в еврокубках, воспитании молодых игроков и проблемах отечественного спорта.

Фото: Сергей Федосеев

— Александр Васильевич, один личный вопрос. В прошлом году исполнилось пять лет с того момента, как вы заняли пост генерального директора БК «Парма». После завершения игровой карьеры в чём вам потребовалось измениться, чтобы начать продуктивно работать в новой должности?

— Возможно, ответ на этот вопрос покажется скучным и неинтересным. Вам, наверное, хочется услышать, что у меня были ломки или что-то в этом духе, но ничего подобного со мной не случилось. Я присматривался к той деятельности, которой сейчас занимаюсь, чуть ли не с начала своей игровой карьеры.

Оказавшись однажды в составе пермского «Урал-Грейта», было сложно не заметить разницу в отношении к рабочему процессу в клубе именно с точки зрения менеджмента. Пермь всегда была в авангарде баскетбола, город был законодателем мод в этом виде спорта, особенно в конце 1990-х — начале 2000-х.

Сразу после того, как я закончил играть, где-то пять—шесть месяцев практически ничем не занимался. Нужно было время, чтобы отдохнуть от всего, что было связано с баскетболом, расслабиться после психотических нагрузок, набраться сил. Вообще же, особый драйв, присутствующий в том, чем я занимаюсь сейчас, мне не менее интересен, чем драйв, который сопровождал меня во время игровой карьеры.

— Довольны ли вы тем, как складывается нынешний сезон?

— Я осторожно отношусь к промежуточным итогам, но скажу, что есть моменты в этом сезоне, которые бесспорно приносят больше положительных эмоций в сравнении с прошлым годом. Не списывайте на суеверия, я просто стараюсь быть осторожным в высказываниях, потому что спорт — сфера деятельности, где достижение успеха зависит от многих факторов, и просто не хочется эти факторы пугать.

— В июне команду возглавил новый тренер — латвиец Николайс Мазурс, подписаны легионеры. Что тренер и эти игроки дали команде?

— Мы стали более стабильны. Если посмотреть даже не на результат, а на нашу игровую картинку, то нет тех сложностей, которые были в прошлом сезоне: мы могли очень хорошо начать игру, какой-то отрезок сыграть идеально, но не было уверенности в том, что команда сыграет надёжно в ближайшие, и особенно решающие, минуты. Сейчас эта уверенность появилась, по-прежнему достаточно большое количество соперников нам пока не по зубам, но команд, которые мы можем обыгрывать, теперь стало гораздо больше, и это приятно, конечно же.

Фото: Сергей Федосеев

— 10 октября «Парма» крупно уступила французскому «Ле-Портелю» (74:55) и покинула Кубок ФИБА Европы после второго квалификационного раунда. В чём французы были сильнее?

— У них достаточно атлетичный и сбалансированный состав, несмотря на то что он не очень глубокий — в Пермь они вообще приехали вдевятером. В Перми «Парма» сыграла вничью, а во Франции, к сожалению, проиграла. Хотя, оговорюсь, если бы мы проиграли с менее внушительной разницей, могли бы продолжить участие в турнире.

Для нас это опыт, причём опыт не только игровой. Так сложилось, что во Франции «Парма» играла не в полном составе: были совершены ошибки в заявочной кампании, были сложности с логистикой и документооборотом; надеюсь, что они больше не повторятся.

— «Парма», пожалуй, самая популярная команда в городе. По-моему, это связано с использованием клубом сильных современных маркетинговых шагов. Вы согласны с тем, что именно в этом секрет успеха?

— Считаю, что нам ещё очень много и упорно предстоит работать над продвижением команды. Мы не конкурируем и не сравниваем себя с нашими партнёрами и коллегами в Перми и Пермском крае. Не буду сейчас называть конкретных имён и названий клубов, но, определённо, есть команды, которые работают мощнее, чем мы, нам есть куда стремиться.

Фото: Сергей Федосеев

— В чём конкретно нужно усиливать работу с болельщиками?

— У нас непросто найти те ниши, через которые надо вести основную работу для привлечения к себе внимания. Чаще всего в голову приходит аналогия с Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА), по сравнению с нами это совершенный продукт. Мы у них, конечно, некоторые вещи подсматриваем. Но сравнивать в принципе наши рынки бессмысленно, потому что ёмкость капитала, ёмкость рынка сильно разнятся. Если перевести это на русский язык, то благосостояние нашего населения пока не позволяет ему получать зрелище и платить за него ту цену, которую ждут в клубах. Мы стараемся найти отклик у публики, увеличить хотя бы количество продаваемых билетов. Клуб присоединялся к различным акциям, и вывод однозначный: есть определённая доля постоянных клиентов, которые приходят к нам на игру и покупают билеты, и эта доля по итогам таких скидочных акций не увеличилась. Сейчас самый популярный и наиболее дешёвый способ продвижения продукта — это интернет, социальные сети. Будем делать упор именно на этот канал.

— С чем вы связываете тот факт, что «Парма» является одной из самых посещаемых команд в Единой лиге ВТБ?

— В первую очередь люди ходят на баскетбол благодаря традициям. Есть ещё одна привлекательная черта в команде — у нас много доморощенных игроков. В прошлом году мы не выиграли ни одного домашнего матча и всего один домашний матч выиграли в этом сезоне, но зритель, спасибо ему, приходит, чтобы посмотреть на своих. У нас игроки с местной пропиской составляют костяк команды, такое достаточно редко встречается. Я не могу сказать, что это единственно правильный путь развития, но мы для себя такой путь выбрали и очень хотим его придерживаться.

Естественно, в случае если команда будет расти в части требуемого результата, никто не даст гарантию, что такое же количество местных спортсменов останется, но нам хотелось бы помимо того, чем мы занимаемся сейчас, увеличивать ещё и качество подготовки наших молодых звёздочек. У нас пока нет полноценной структуры подготовки качественных кадров среди молодых ребят, на это тоже нужны определённые резервы, которые мы пока себе позволить не можем, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас получится в этой части продвинуться вперёд.

— Если говорить про нынешнюю структуру подготовки юных игроков, какие в ней есть звенья?

— Первое наше звено — это команда, играющая в первенстве ДЮБЛ, в Детско-юношеской баскетбольной лиге, там выступают ребята школьного возраста.

Как происходит отбор в эту команду: ребята занимаются в своих секциях или спортивных школах, а уже тренерский штаб команды ДЮБЛ набирает, скажем так, сборную — кто-то приезжает в ДЮБЛ из одной школы, кто-то из другой, кто-то из края, есть у нас ребята, приглашённые из других городов России.

Фото: Сергей Федосеев

— Сколько игроков в этой команде?

— Одно дело — сколько человек в заявке, другое — сколько играет. Часто бывает пересечение: парню нужно играть и за свою спортшколу, и за ДЮБЛ. В заявке там 16 человек, но на тренировке из-за пересечений со спортшколами и с нашей «молодёжкой» меньше — иногда две пятёрки набрать не получается.

— Какова численность тренерского штаба у ДЮБЛ?

— Два тренера.

— Второе звено, насколько я понимаю, — молодёжная команда («Парма-2»). Там примерно та же ситуация, что и в ДЮБЛ?

— Не совсем. Там ребята всё же больше участвуют в тренировочном процессе, но, бывает, некоторые игроки, в частности из ДЮБЛ, привлекаются в молодёжную команду, так что иногда не все присутствуют на тренировках. Тренеров там тоже двое.

— Какой должна быть в идеале структура подготовки молодых игроков?

— Считаю, что в нашу структуру нужно добавить ещё два звена. Первое — команда суперлиги, это второй дивизион и тот самый турнир, откуда вышла «Парма». На мой взгляд, такая команда — необходимая ступень для того, чтобы ребята, возможно даже школьники, сразу же сталкивались с жёсткими условиями конкуренции в мужском баскетболе. Только так появится возможность прогрессировать гораздо быстрее.

Второе звено, которое также хотелось бы ввести при наличии такой возможности, — собственная школа, что-то наподобие интерната, с самыми квалифицированными тренерскими кадрами, способными готовить «продукт», востребованный в команде мастеров.

Сейчас молодые ребята, выходя из своих секций, школ, приходят к нам чаще всего не до конца готовыми. Это надо признать, и это проблема в масштабах всей страны, к сожалению. Им не хватает школы баскетбола — начиная от угла постановки стопы при постановке заслона и заканчивая постановкой стопы при выходе из этого заслона, получении мяча и переходе в моментальную атаку. Все эти тонкости, детали на сегодняшний день в российском баскетболе хромают.

Будучи достаточно опытным спортсменом, поигравшим в сборной, я, да и все мои партнёры по команде, ежедневно получал вот эту самую школу от тренеров в профессиональной команде. Абсолютно все ребята приходят с определённым набором навыков, но этого набора в современных условиях зачастую недостаточно для перехода на следующую ступень развития, и молодого парня приходится доучивать и переучивать.

— Какие цели на этот сезон поставлены перед вашей «молодёжкой»?

— Я лично цели завоевать какую-либо медаль перед молодёжными командами никогда не ставлю, для нас важно воспитание кадров. ДЮБЛ должна воспитывать игроков для молодёжной команды, молодёжная команда — для основной. И если хотя бы один игрок в год будет переходить по этой лестнице, задача минимум уже будет достигнута.

— Есть ли у «Пармы» на ближайшие годы цель выиграть Единую лигу ВТБ и участвовать в Евролиге?

— Для самого себя я такую цель поставить могу, но для того, чтобы поставить такую цель для команды как для института, где все собрались для достижения общего плана, нужно решить в первую очередь немного другую задачу — стабильность. Прежде всего стабильность финансирования: как ни крутите, всё равно в нашем капиталистическом мире многое зависит от денег, их количества и эффективности вложений.

Но я считаю, что Пермь и Пермский край как территории, с любовью относящиеся к виду спорта под названием баскетбол и к командам, представляющим город, должны ставить цель развиваться именно в тех направлениях, о которых вы сказали. Я с этими целями согласен!

— Есть ли новости о строительстве новой площадки?

— С учётом того, что заявка России на проведение Кубка мира 2023 года по баскетболу была отозвана и теперь этот турнир в год 300-летия Перми пройдёт вдалеке от нас (выиграла заявка Японии, Индонезии и Филиппин — ред.), большой вопрос, насколько реально сейчас строительство.

— Как у вас обстоят дела с финансированием?

— Проблемы и трудности есть, но нерешаемых нет. Откровенно говоря, мы пока не можем и в ближайшее время вряд ли сможем быть самоокупаемым проектом, поэтому бюджетное и внебюджетное финансирование нам, конечно же, нужно. Перебоев с выплатами в этом сезоне нет. При этом существует понимание того, что нам необходимо, чем нам можно помочь, у всех, кто участвует в процессе принятия решений.

К сожалению, мы не имеем долгосрочных договоров со спонсорами, которые пополняют нашу внебюджетную статью доходов, именно поэтому я осторожен, но уверен, что поддержка будет и мы сможем дальше развиваться.

— Возможно ли в России создать прибыльный спортивный проект или это утопия?

— Прибыльных клубов в баскетбольном мире, наверное, с десяток. Основная доходная часть их бюджетов — продажа прав на телетрансляции. В России пока нет подобного рынка — и я не говорю сейчас даже про баскетбольный — в принципе нет, за исключением, наверное, крупных футбольных соревнований. Но по капитализации баскетбол с футболом нельзя сравнивать, там совсем другая экономика.

Дополнительная часть получения прибыли в командах НБА — продажа билетов, атрибутики, питание. В России пока все эти составляющие приносят очень небольшую часть доходов баскетбольному клубу, и эта часть не то что не способствует выживанию, она даже близко не приносит того, что бы хотелось видеть в итоге. Поэтому, собственно, я и говорю, что нам ещё работать и работать над привлекательностью продукта, над увеличением количества продаваемых билетов и всех сопутствующих товаров. Но даже в случае успеха в этих направлениях я не могу сказать с уверенностью, что мы сможем в ближайшее время отказаться от дотаций.

— Какую сумму получает клуб от телеправ на свои матчи в России?

— Мы — нисколько.

— «Матч ТВ» же показывает в том числе и ваши игры?

— Они показывают, но не платят клубам. «Матч ТВ» — канал бесплатный, а НБА зарабатывает на продаже платных пакетов.

— Какие вы видите недостатки у нынешнего формата проведения чемпионата Единой лиги ВТБ?

— Один из основных моментов, которые хотелось бы улучшить, — это количество команд. Сейчас их 13, было бы здорово, если бы стало хотя бы 16.

— Когда вы вступали в лигу в 2016 году, три команды чемпионат покинули. Опять виной финансовые сложности?

— Не только финансовые. В своё время в лиге были литовские, украинские, польский, финский, грузинский, чешский клубы. Я думаю, что заострять внимание на причинах, побудивших эти клубы покинуть лигу, не стоит. Предположу, что и политика сыграла свою роль. Так или иначе, после их ухода освободились ниши, и, наверное, если бы всё было хорошо в стране и в регионах, в первую очередь с финансами, кто-то смог бы занять их, но этого не случилось.

— Шесть подряд чемпионств ЦСКА — не проблема для лиги?

— Лично меня это не раздражает. Получается, что, кроме ЦСКА и «Урал-Грейта», никто больше не был чемпионом страны. Изменившаяся формула, которую в этом году предстоит опробовать, — выявление чемпиона посредством не серии плей-офф, а «Финала четырёх» — может, конечно, внести определённые изменения и коррективы в этот почётный список чемпионов России.

— В конце прошлого года, когда случился пик допингового скандала и было объявлено, что сборная РФ сможет выступить в Корее только под нейтральным флагом, возник вопрос: стоит ли спортсменам вообще ехать на эти Игры? Вы бы в такой ситуации поехали?

— Я бы поехал. И я поддерживаю спортсменов, которые решились на это, несмотря на возгласы «как так, нас лишили». Давайте посмотрим, к чему привели бойкот Олимпиады 1980 года в Москве многими капиталистическими странами и бойкот Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе социалистическими странами? Я считаю, что к снижению зрелищности и конкуренции. В 1984-м сборная Советского Союза вполне могла победить, потому что состав был чуть ли не самый сильный именно в тот момент, но насколько я прав или не прав, уже никак не узнать.

Я был на одной Олимпиаде, и я счастлив. Даже комментировать больше нечего, сейчас говорю и у меня мурашки по коже: это нереальное событие, в обычной жизни я подобных эмоций, кроме как в семье, не испытывал. Это не объяснить, это надо почувствовать.

— Я знаю, что вы смотрели самый кассовый фильм в истории российского кинопроката. Вас как баскетболиста не задело, что авторы многое изменили в сравнении с реальностью: показали слэм-данки, а их тогда не было; переиначили истории Владимира Кондрашина и Александра Белова?

— Многих это задело, и меня, признаюсь, в том числе. Но я понимаю, что документальное и художественное кино — это две разные вещи. Мне очень приятно, что именно фильм про баскетбол оказался самым популярным. Я, конечно, не знаю, про что снимут дальше, но мне хотелось бы, чтобы на этом отечественный кинематограф не останавливался: интересных историй очень много.