Инициаторы установки памятника «Счастливая семья» хотят убедить многих пермяков в том, что они к счастливым семьям не относятся

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Разговоры о проекте памятника счастливой семье, по-видимому, призваны заставить каждого пермяка срочно задуматься: «А моя семья счастливая? А она подходит под параметры той, которая может признаваться счастливой?» Самое непонятное в этой истории — это упорное желание инициаторов создания этого памятника убедить немалое количество пермяков в том, что они к счастливым семьям не относятся.

Мы живём в реальности, в которой все наши представления о мире и о нашем месте в нём успешно (или не очень) конструируются обществом, СМИ, государством. Учёные-социологи уже давно сформулировали идею о том, как знания и идеи становятся аксиомой, не подвергаемой сомнению, как только передаются следующему поколению. В этом смысле поставить в центре города памятник полной семье с двумя детьми значит обречь не только нынешних, но и будущих пермяков, чьи семьи не вписываются в эту модель, на мучительное осмысление того, почему им отказано в праве на счастье.

Ещё просветитель Джефферсон в конце XVIII века писал, что каждый имеет это право — право на счастье, но авторам идеи памятника, видимо, виднее, кто счастлив, а кто не вполне. То ли это нежелание признать российскую и пермскую реальность, при которой фактически каждый третий ребёнок рождается вне брака, то ли сознательные попытки убедить всех, кто отличается от парной гетеросексуальной семьи с несколькими детьми, в том, что они пермским официальным защитникам прав человека и ребёнка не интересны. В любом случае тот факт, что эти инициативы исходят от омбудсменов, особенно печален.

И всё же хочется верить, что и они постепенно поймут: репертуар семейных сценариев в XXI веке гораздо богаче, чем модель «мама, папа, сын и дочь», и чем быстрее это признать, тем счастливее станет общество.