Деятели культуры проявили интолерантность к художественному вкусу пермяков

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Прежде всего, важно сказать, что идея создания в городе скульптуры, олицетворяющей семью и семейные ценности, принадлежит ответственным родителям, любящим своих детей, семью, родной город Пермь, Прикамье, Россию.

Обсуждение самой идеи началось еще два года назад. Идея была поддержана прежним председателем городской Думы Игорем Сапко, городской администрацией. В 2017 году идея уже была поддержана Юрием Уткиным, новым председателем Пермской городской Думы, и новыми руководителями пермской городской администрации. Сама идея была обсуждена на заседании Общественного совета по топонимике при Пермской городской Думе. Информация об аналогичных проектах в других городах России активно распространялась в сети Интернет через официальные сайты и социальные сети.

В 2017 году между городским родительским советом и Фондом «Содействие XXI век» было подписано соглашение, в соответствии с которым и был организован конкурс эскизов скульптуры «Счастливая семья», а также конкурс рисунков среди детей. Информация о конкурсе и Положение о конкурсе также было в открытом доступе для всех потенциальных участников и заинтересованных лиц.

Народное голосование прошло в несколько этапов: 2-3 декабря 2017 года высказали свое мнение участники краевого Семейного форума, состоявшегося в выставочном центре «Пермская ярмарка». 5 марта 2018 года завершилось интернет-голосование, в котором приняли участие более 10 тысяч пермяков. Организаторы конкурса публично и открыто освещают каждый свой шаг, информируя жителей Прикамья о ходе конкурса.

К сожалению, для части пермской общественности стало нормой быть в стороне от общественных, культурных процессов, но когда появляется зримый результат, набрасываться на него со всей мощью накопленной и нереализованной энергии.

В сфере культуры невозможна одна линия, один вкус, один подход. Можно выражать точку зрения, но никак не навязывать ее, пренебрежительно относясь, таким образом к художественным вкусам других людей, опускаясь в характеристиках даже самой идеи до штампов и навешивания ярлыков.

Позиция администрации города Перми также лукава: в Положении о Совете по топонимике действительно не предусматривается согласование с Советом вопросов установки арт-объектов на территории города Перми. Этот орган решает вопросы, связанные с присвоением наименований городским объектам или установлением объектов монументального искусства на территории города Перми. Считаю, что скульптура «Счастливая семья» к этой категории не относится.

Дискуссия, развернувшаяся в Перми вокруг идеи установки в городе арт-объекта «Счастливая семья» показала, во-первых, что в пермском сообществе нет единства в понимании образа семьи, для части общества полная многодетная семья не является привлекательной моделью жизни, не является ценностью.

Во-вторых, результаты народного голосования свидетельствуют, что Пермь остается городом индустриальным с соответствующим художественным вкусом и тяготением к реалистичным образам, в том числе олицетворяющим семью. При этом ряд общественных активистов, деятелей культуры проявили интолерантность к художественному вкусу горожан. Более того, авторы петиции, размещенной в сети Интернет, манипулятивно соединили две идеи, абсолютно противоположные, в одной петиции. И, к сожалению, доверчивые пермяки, а среди них оказалось очень немало моих личных знакомых, так и не поняли, за что они поставили подпись — то ли против установки монумента «100 лет ВЛКСМ», то ли против установки городской скульптуры «Счастливая семья».

В сложившейся ситуации я считаю, что городской Общественный совет по топонимике нуждается в обновлении — как кадровом, так и в своем нормативно-правовом обеспечении, нуждается в механизмах учета мнения горожан при принятии решений.

Городская эспланада — культовое место для пермяков разных поколений, и как культовое место ее не хотят менять, и в городе действительно нет понимания перспектив развития общегородского места — сердца города, которое пока наполнено пустотой.

Пермская городская власть легко отказывается от достигнутых договоренностей, принцип преемственности власти при смене в кабинетах персоналий не работает, что не повышает доверия горожан к городской Думе и администрации.

И, наконец, дети оказались мудрее и талантливее, креативнее взрослых, считающих себя великими художниками, скульпторами, архитекторами. Проведенный одновременно конкурс детских рисунков дал гораздо больший результат и отклик в детском сообществе по теме семьи, семейных ценностей. Все же дети терпимее, современнее и мудрее нас, взрослых.

* Мнение автора может не совпадать с позицией редакции