От ордена Ленина — к комсомольскому значку Совет по топонимике при главе города обсудил новые названия скверов и идеи памятников

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Общественный совет по топонимике при главе города Перми собрался на первое в наступившем году заседание, чтобы, как всегда, обсудить общественные инициативы, касающиеся наименования городских объектов и установки монументов. «Городские объекты» — название расплывчатое, но уместное, поскольку речь в этот раз шла не об улицах или площадях, а о скверах — в отличие от улиц, среди них ещё попадаются безымянные.

Один из них — сквер на пересечении улиц Солдатова и Моторостроителей в микрорайоне Краснова. Этот зелёный пятачок депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров, выступая от имени своих избирателей, предложил назвать сквером имени Николая Краснова — Героя Советского Союза, лётчика-истребителя, уничтожившего более 50 вражеских самолётов и погибшего в январе 1945 года под Будапештом.

По словам Фёдорова, в сквере проделана огромная работа по благо­устройству: высажены берёзки, сосны, кустарники, заасфальтированы дорожки, установлены скамейки и фонари, а в самом центре посажена большая ель. Сквер стал местом притяжения и проведения праздников для 16 тыс. жителей микрорайона.

По мнению члена совета Дмитрия Красильникова, председателя Общественной палаты Пермского края, который направил свои предложения письменно, имя Краснова достойно увековечено в пермской топонимике: есть микрорайон его имени, улица, есть мемориальные доски в его честь. Красильников считает такое наименование нецелесообразным.

Генерал армии Василий Маргелов

Это мнение поддержал депутат гордумы Владимир Молоковских: «Может, найти кого-то менее увековеченного, чтобы не про одного человека помнили?», однако большинство членов совета поддержало инициативу Дмитрия Фёдорова. «Если жители хотят, не вижу препятствий», — высказал солидарное мнение проректор педуниверситета Андрей Белавин, и большинством голосов совет принял это предложение.

Вслед за этим речь снова пошла о сквере — на сей раз всем известном сквере за кинотеатром «Кристалл», который, оказывается, тоже не имеет собственного имени. Руководство Пермского медицинского университета, от имени которого выступала ректор Ирина Корюкина, предложило наименовать его в честь академика Евгения Вагнера, который возглавлял Пермский мед­институт более 20 лет. В сентябре нынешнего года будет отмечаться 100-летие со дня его рождения.

Это предложение обсуждали более благосклонно: те из членов совета, кто постарше, стали вспоминать, какие операции им делал Вагнер, а депутаты Уткин и Грибанов, врачи по образованию, предались воспоминаниям о студенческих годах, когда Вагнер стоял во главе вуза.

Это предложение утвердили единогласно и перешли к более сложным вопросам, связанным с монументальными объектами.

Начальник отдела государственных наград аппарата правительства Пермского края Ирина Ясырева предложила заменить надпись на одной из сторон монументального знака «Орден Ленина», установленного на углу улиц Куйбышева и Ленина. Логика этого предложения такова: у знака две стороны, и обе лицевые; на них одна и та же надпись — об ордене Ленина, которым был награждён город Пермь за трудовые достижения в 1971 году; между тем орденов в истории нашего региона два — в 1967 году за трудовые успехи была награждена Пермская область. Ясырева озвучила предложение краевого правительства одну из сторон памятного знака посвятить этому — 1967 года — ордену.

Это простое и логичное предложение вызвало, как ни странно, споры и несколько довольно неожиданных идей. Так, ветеран-архитектор Геннадий Игошин предложил поставить рядом второй знак «Орден Ленина», чтобы один был городским, а второй — областным. Однако заместитель главы администрации Перми Вячеслав Торчинский напомнил, что речь идёт об охраняемой городской территории, на которой проблематична установка ещё одного ордена Ленина, идентичного первому во всём, кроме надписи.

В результате предложение сменить надпись на монументе совет тоже утвердил.

Председатель правления Пермского регионального отделения Союза десантников Андрей Поздеев выступил с предложением увековечить в виде мемориала Воздушно-десантные войска во главе с генералом армии Василием Маргеловым. Его поддержал Герой России, депутат Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин.

Маргелова связывают с Пермью многие обстоятельства. Так, его сын Виталий родился в 1941 году в Перми, вернее, в Молотове, где семья Маргелова находилась в эвакуации — сам десантник в то время был на фронте.

Разумеется, совет поддержал идею. Подробности — место установки монумента, его эскиз — будут обсуждаться позже.

Главные споры вызвал последний вопрос повестки — памятный знак к 100-летию ВЛКСМ, которое будет отмечаться 29 октября. И с инициативой его установки выступил Евгений Петров, заместитель председателя Совета ветеранов комсомола Свердловского района Перми.

«Памятный знак» предлагается сделать в виде гигантского комсомольского значка — 6,5 м высотой, на двух сторонах которого воспроизвести все ордена, которых был удостоен коммунистический союз молодёжи. «Это никакой не памятный знак, — со знанием дела возразил Андрей Белавин, — а настоящий монумент: шесть метров в высоту, бетон, гранит…»

Как сама идея возведения памятника комсомолу, так и его эстетика вызвали сомнения у членов совета. Профессор Владимир Абашев, заведующий кафедрой журналистики ПГНИУ, назвал предполагаемый знак «монструозным» и напомнил, что в топонимике Перми и без того много комсомола, в первую очередь — в названии главной и самой красивой улицы города. Андрей Белавин присоединился к этому мнению, сказав, что сама идея возведения монумента в честь несуществующей политической организации — странная. «Давайте тогда поставим памятник в честь 100-летия КПСС и 120-летия партии кадетов, — иронизировал профессор-историк. — Тоже важные политические организации!» Преподаватель политехнического университета Михаил Нечаев продолжил иронические ремарки коллеги, напомнив, что в Перми было 300 членов партии кадетов и всего шесть социал-демократов.

Глава города и Совета по топонимике Дмитрий Самойлов напомнил коллегам, что комсомол — не только политическая организация, но и молодость многих поколений россиян, отличная школа управления. В то же время он высказал сомнение в том, что надо устанавливать непременно гигантский комсомольский значок: «Может, использовать более современные технологии, чтобы памятный знак стал мостом между поколениями?» Глава Перми предложил авторам идеи взять тайм-аут и подумать над другим эстетическим решением, а также над местом его установки.

Большинством голосов совет поддержал идею ветеранов комсомола.