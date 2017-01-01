Михаил Городилов: Наши дети уже не будут знать запаха бумажной купюры Исполняющий обязанности декана экономического факультета ПГНИУ — о необходимости нестандартных подходов к подготовке специалистов

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Фото: Сергей Федосеев

— Михаил Анатольевич, эксперты утверждают, что отечественные вузы до сих пор работают в парадигме 50-летней давности. Возможно, это не столь значимо для точных наук, но для подготовки специалистов по экономическим дисциплинам критично. Как, на ваш взгляд, можно приблизить образовательный процесс к новой экономической реальности?

— Отличительная особенность нашего факультета среди других работающих в университете в том, что наука и образование здесь наиболее ориентированы на актуальную практику, а значит, на реалии не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Мы просто вынуждены внимательно изучать текущие потребности бизнеса и постоянно думать над тем, как развернуть вектор развития факультета от чисто научной и учебной работы в сторону реального сектора экономики.

Очень важно слышать потребности бизнеса и помогать ему. Факультет готов увеличивать объём проводимых экспертиз по экономическим спорам, развивать консалтинговые направления, сопровождать проекты развития предприятий, оказывать экономико-правовую поддержку бизнесу. Решение этих задач поможет и вузу, и экономике Прикамья в целом справиться с вызовами.

— Что конкретно можно сделать на уровне вуза?

— На экономическом факультете ПГНИУ трудятся 160 высококвалифицированных преподавателей, в основном это кандидаты, доктора наук, доценты, профессора. И здесь же самая большая в университете численность студентов — 2200. Среди преподавателей много экспертов, которые разрабатывали и в будущем также смогут разрабатывать для экономики Прикамья очень серьёзные проекты. Имея опыт взаимодействия с предприятиями и органами власти, можно выстраивать диалог как на площадке вуза, так и на совместных площадках. Однако степень практикоориентированности (если можно так выразиться) нашего факультета ещё недостаточно высока. Мы намерены развернуть идеологию в сторону потребностей бизнеса и генерации для него идей.

В связи с этим вполне возможным является (эту идею, правда, я с коллегами ещё не обсуждал) изменение названия факультета. Например, это может быть «факультет экономики и бизнеса» (читайте: «экономики для бизнеса»). Как минимум «бизнесовая» история должна прозвучать как ключевая в стратегии развития нашего факультета.

А если говорить о конкретных действиях, то на нашем факультете в качестве одного из направлений будут развиваться программы дополнительного образования для профессионалов. Проведя встречи с топ-менеджерами кадровых служб предприятий, я понял, что существует насущная потребность в экономических знаниях с ориентацией на практику, но… не для экономистов. На каждом крупном предприятии существует кадровый резерв, на который руководством делается ставка. Сегодня это начальники цехов, мастера, начальники отделов или служб, а завтра это топ-менеджеры предприятий. Порой таким резервистам не хватает компетенций в сфере специальных экономических знаний. Например, в управлении персоналом, в понимании законов рынка, в формировании цен на продукцию, маркетинге, МСФО, антикоррупционном комплаенсе и экономическом прогнозировании. На нашем факультете есть очень интересные наработки в этих направлениях. Кроме того, наши эксперты умеют смотреть и на перспективу, они готовы сделать для слушателей экскурс в будущее мировой, отечественной и региональной экономики. Поэтому следующим нашим шагом будет предложение дополнительных программ обучения, рассчитанных на концентрированное изучение этих и других направлений, с акцентом на специфику конкретного предприятия.

С другой стороны, мы понимаем, что такое взаимодействие с бизнес-структурами позволит и нашим преподавателям повышать уровень практических знаний за счёт обратной связи, так что мы и сами будем расти вместе со своими слушателями.

Для меня задача номер один — повернуть факультет от чисто научной и чисто учебной деятельности к практикоориентированному подходу. А следующим этапом станет уже реализация конкретных проектов.

Фото: Сергей Федосеев

— А что можно сказать о подготовке собственно студентов? Они тоже должны отвечать требованиям сегодняшнего дня?

— Мы уже ушли от той истории, когда студентов на факультете было очень много. Это были потоки по 90 и более человек. Сейчас обучение идёт преимущественно в небольших группах. По программе бакалавриата и специалитета, как правило, не более 20 студентов в группе, в магистратуре — по 10—15 человек. И это позволяет находить индивидуальный подход к студентам.

На собственном опыте вижу: есть студенты, которые просто учатся, и они ещё не определились в жизни. И это нормально. Возможно, они примут решение о выборе профессии позже. Мы же стараемся выявлять ребят, которым интересна экономика, менеджмент, маркетинг, IT, МСФО, и их примерно половина. Такие студенты сразу же привлекаются к проектам в самых разных направлениях. Они пишут статьи, ориентированные на практические знания, вовлекаются в проектную работу. А на некоторых проектах студенты даже зарабатывают. Это важно для мотивации, их личностного роста и для получения весьма интересных результатов.

Магистратуру многие оканчивают с серьёзными научными достижениями, с публикацией монографических исследований, некоторые из магистрантов идут в аспирантуру, получая за короткий срок степень кандидата экономических наук. Так что ещё одна наша задача — развивать и это направление. Не только смотреть на текущие потребности, но и обеспечивать экспертно-аналитическую экономическую составляющую завтрашнего дня. Потому что, если говорить про тенденции не только экономической науки, но и науки в целом, её престиж нужно поднимать. Считаю, что экономистам необходимо разворачивать научные работы в практикоориентированные области, которые будут востребованы. На такой основе престиж научного исследователя, одновременно работающего в бизнес-сферах, непременно возрастёт.

Как представитель Торгово-промышленной палаты могу сказать, что и научное мировоззрение в реальной жизни очень востребовано. Приведу конкретный пример: благодаря квалифицированному экспертному заключению специалистов ПТПП, которое выполнено на строго научной основе, одно предприятие не так давно выиграло иск на сумму более 200 млн руб. И таких примеров за пятилетнюю историю моей экспертной деятельности очень много.

Думаю, мы идём по правильному пути, когда совмещаем экспертную деятельность с исследованиями, выращиваем другое поколение исследователей, которое ориентировано не на чисто научный интерес. И, разумеется, у нас есть кафедры, которые занимаются и фундаментальными исследованиями, которые завтра могут перерасти в прикладные. Например, ориентированные на цифровизацию.

— Как вы оцениваете готовность факультета к адаптации в цифровой экономике?

— Цифровая экономика — ключевое направление в развитии мировой экономики. Знаю, что в России такие исследования проводятся в Финансовом университете при Правительстве РФ, других ведущих вузах страны. ПГНИУ — не исключение.

Для этой работы есть специалисты на кафедрах информационных систем и математических методов в экономике, мировой и региональной экономики, экономической теории нашего факультета. Будут подключаться к этой работе и другие кафедры. Мы прорабатываем вопросы, связанные с учётом данных операций, их налогообложением, изучаем проблему с точки зрения финансовых инструментов. Мир меняется, и мы реагируем на эти изменения в своей исследовательской работе.

Ведутся очень интересные исследования в области криптовалют. Я анализировал практику применения биткоинов, из многочисленных обзоров экспертов видно: мир пока сам не понял, что это такое. Место биткоинов в системе нормативного регулирования российского права вообще никак не определено. Но молодые ребята вместе с их научными руководителями могут более детально заняться исследованиями в этой области. И мы все будем в эту тематику в той или иной степени вовлечены. Фундаментальные исследования в этой области — это дело и сегодняшнего, и завтрашнего дня.

В будущем нам придётся изменить учебные планы, будут добавляться новые дисциплины. В перспективе может возникнуть и новая кафедра, которая будет исследовать конкретно направление цифровой экономики, если оно будет востребовано с практической точки зрения.

Фото: Сергей Федосеев

— У бизнеса есть потребность соответствовать таким изменениям?

— Пока мы находимся в переломной ситуации. Взять, к примеру, бумажные деньги. Думаю, что лет через 10 мы их не увидим. Уже сейчас ретейлеры говорят о том, что объём продаж по безналичному расчёту с помощью пластиковых карт значительно превышает оборот наличных денег, и последние могут вообще исчезнуть из оборота. Это тенденция. Жаль, но наши дети, возможно, уже не будут знать запаха только что отпечатанной бумажной купюры.

Если говорить про потребности, то их можно формировать. Факультет прорабатывает интересные варианты организации так называемой целевой магистратуры. Когда мы выявляем потребности предприятий, зная экономику определённой отрасли более детально, формируем группу прямо на предприятии без отрыва от производства (в том числе с выездом нашего преподавательского состава на место), с тем чтобы люди получали второе высшее образование на уровне магистратуры непосредственно на производственной площадке.

Проблема для магистрантов в том, что занятия в вечернее время и воскресные дни не всех устраивают. Предложенный нами вариант решает эту дилемму.

Мы уже несколько лет пробуем онлайн-обучение, но я не сторонник только такой методики. В ней не хватает личного контакта. Мне приходилось читать вебинары для очень широкой аудитории, в том числе на федеральных площадках, по налоговой тематике. В таком формате не видишь реакцию людей: насколько верно они воспринимают тебя и то, что ты говоришь. Мы же привыкли не только передавать знания, но и получать эмоциональную обратную связь. В каждом нашем студенте есть частичка души нашего преподавателя.

— Как повлияет новая экономика на профессии? Есть пессимисты, которые уверены, что бухгалтеров скоро не будет вообще…

— Я бухгалтер по образованию и уже 17 лет работаю на кафедре учёта, аудита и экономического анализа нашего факультета, и поэтому такой прогноз вызывает у меня удивление. Это могут говорить люди, не вполне представляющие специфику современного учёта и организации учётных систем. Безусловно, в этом процессе есть техники, которые могут роботизироваться. Современные IT-системы это позволяют. Поэтому на уровне технического специалиста учёт действительно станет невостребованным.

На первый план уже сейчас выходит высококвалифицированный (и поэтому дорогой) специалист. Современный бухгалтер должен знать учёт не только по российским стандартам, но и по МСФО, знать финансовый менеджмент и все отрасли права, уметь общаться с аудиторами, налоговыми органами и как минимум понимать правила, по которым они работают. А аудиторы в России с недавнего времени тоже действуют по международным стандартам. Сегодняшняя система налогообложения, по сути, сформировала вообще отдельную отрасль права, которая существует наравне с гражданским, трудовым и другими. Налоговое право стало очень сложным для восприятия и для правоприменения, из-за чего возникает множество коллизий. Как ни парадоксально, но в 95% случаев Налоговый кодекс не отражает сути споров между налогоплательщиком и налоговыми органами. Спорные позиции часто выстраиваются даже не на уровне подзаконных актов, а на уровне судебной доктрины. Эти истории нужно знать. Здесь роботизированная система не поможет точно.

В бакалавриат на очное обучение по программе «Бухгалтерский учёт, анализ и аудит» мы набираем с третьего курса не более 20 человек, и они вырастают в думающих специалистов, умеющих принимать решения. Они свободно общаются с внешним миром, налоговыми органами, аудиторами не только российскими, но и международными, решают задачи автоматизации параллельных учётных систем. Могу сказать, что очередь за этими специалистами со стороны работодателей — на два года вперёд.

— Вы говорите о новом формате старой профессии. А действительно новые профессии появляются?

— На нашем факультете три направления: экономика, менеджмент и информационные технологии, где новые профессии возникают едва ли не каждый день. Кафедра маркетинга занимается научной «переработкой» новых профессий в ретейле. Надеюсь, что скоро будет запущена лаборатория по изучению потребительского поведения.

Мы стараемся идти в ногу со временем. При этом мы не витаем в облаках, не готовим специалистов тех профессий, которые пока не находят себе применения. Экономика не может быстро измениться. Мы знаем даже и те предприятия, где на отдельных участках производства учёт по-прежнему ведёт