«Работает зрительная память» В историческом парке Перми школьников готовят к ЕГЭ

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Школьники Перми могут готовиться к ЕГЭ не только за партой, но и в мультимедийном парке «Россия — моя история». 28 февраля на занятие в исторический парк пришли старшеклассники 132-й пермской школы.

Тема, выбранная для занятия, считается одной из самых сложных в программе по истории — «Дворцовые перевороты в России». На занятие в исторический парк пришли 10 будущих абитуриентов. Все они намерены сдавать единый госэкзамен по истории. «Я буду поступать на историко-политологический факультет ПГНИУ, — объясняет свой выбор ученик 11-го класса школы №132 Кирилл Яковенко. — На таком занятии информация лучше воспринимается и запоминается, работает зрительная память».

Современные школьники нацелены на визуальное восприятие информации, а мультимедийный парк даёт возможность буквально увидеть историю, отмечает преподаватель истории и обществознания школы №132 Наталья Кузнецова. «Тема «Дворцовые перевороты в России» — одна из самых сложных для ребят, ведь за короткий промежуток учебного времени необходимо запомнить внушительный список сменяющихся правителей, понять причины этой череды дворцовых переворотов. В мультимедийном парке хронология этих событий визуализирована и рассказана очень доступно. Во время нашего выездного урока мы с ребятами рассмотрели события в России с 1725 до 1801 года — от Петра I до Павла I.

Для меня исторический парк — «машина времени»: ты делаешь несколько шагов — и оказываешься в другом столетии. Здесь прослеживается историческая цепочка, ребята могут воочию увидеть того или иного правителя, узнать, что с ним связано. Это очень помогает», — подчёркивает педагог.

Экспозиции исторического парка «Россия — моя история. Пермский край» очень востребованы учителями истории.

Вероника Козлова, главный научный сотрудник мультимедийного парка «Россия — моя история. Пермский край»:

— Мы предлагаем учителям истории использовать наши экспозиции для подготовки школьников к ЕГЭ. Практически на любую тему они могут провести здесь занятие с использованием наших материалов и возможностей лекционного зала. Учителя истории могут приходить в парк бесплатно столько раз, сколько им необходимо для того, чтобы подготовить свои занятия. Это относится и к обычным урокам, и к подготовке к ЕГЭ.

С декабря 2017 года в мультимедийном парке «Россия — моя история. Пермский край», работающем в системе Министерства культуры Пермского края, побывало почти 64 тыс. посетителей, больше половины из них — дети до 17 лет.