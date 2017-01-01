Во главу округа Кто возглавит Краснокамск и Чайковский после преобразования территорий?

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В марте краевое Законодательное собрание рассмотрит проекты законов о преобразовании Краснокамского и Чайковского районов в городские округа. Поскольку преобразование в муниципалитетах проходит благополучно, сомнений в том, что депутаты поддержат объединение, не возникает. «Новый компаньон» узнал мнения политических консультантов о том, кто может возглавить будущие городские округа.

По мнению политологов, общий принцип преобразования муниципалитетов в городские округа прослеживается уже сейчас: кто объединит поселения с городом, тот и станет новым главой. Эта тенденция наблюдается в Гремячинске, Кизеле и Краснокамске.

«В Краснокамске действующий глава Виктор Соколов претендует на то, чтобы удержаться на посту после объединения. Но сделать это ему будет непросто. Это связано с тем, что Краснокамск — место множественных конфликтов. Особенность города в том, что там никто долго не задерживается. Краснокамску нужен харизматичный глава, который своим личным примером и действиями сможет держать городской округ. Важно, чтобы новый глава любил город и реализовывал долгосрочную стратегию», — рассказал «Новому компаньону» один из политтехнологов.

Политолог также заметил, что проблемы Краснокамска зависят от быстрой сменяемости политического вектора в Пермском крае: «Каждый новый состав администрации губернатора по-новому видел проблемы Краснокамска. Сейчас важно создать единый подход при смене политической ситуации».

Основную обязанность, возложенную на Виктора Соколова при назначении на пост главы Краснокамского района, политолог Олег Борисенко видит в объединении города с поселениями. Поэтому назначение Виктора Соколова на пост главы городского округа — не единственный вариант. Политолог считает, что глава территории может перейти на работу в администрацию губернатора края.

Приход нового главы возможен в Чайковском. По мнению Олега Борисенко, этой территории необходим человек, способный кардинально изменить жизнь в городе.

«Территория требует перезагрузки. Не факт, что организатор объединительного процесса — глава муниципального района Юрий Востриков — останется управлять городским округом. Он старожил среди глав. Востриков добился в карьере всего, чего хотел. Для территории требуется новый руководитель. Фигура мэра Чайковского Алексея Третьякова также неоднозначна», — добавил политтехнолог.

Центром принятия решений о том, кто будет управлять объединёнными территориями, остаются региональные власти, убеждён Олег Борисенко: «Какой будет курс краевой власти, пока неизвестно».

Согласно «дорожной карте» назначение глав состоится после избрания местных дум. Политтехнолог Юрий Исаев уверен, что конкурс глав городских округов — процесс, далёкий от действительности. Потенциальных кандидатов можно определить только после запуска выборов нового представительного органа городского округа — ближе к сентябрю. «Действующие главы будут претендовать на эти посты. Если в сентябре изберут новый орган, то главу выберут только в начале 2019 года», — считает Юрий Исаев.