Андрей Липин: Мы не видим причин для скачка инфляции Замглавы департамента денежно-кредитной политики Центробанка — о будущем экономики, субъективности оценок и специфике Пермского края

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— В чём состоят основные цели денежно-кредитной политики Центробанка России?

— Нашей целью является поддержание инфляции вблизи 4%. Фактическая инфляция в 2017 году составила 2,5%, и может возникнуть вопрос о том, считать ли цель «вблизи 4%» достигнутой.

Принципиальный момент в том, что инфляция оказалась ниже прогнозного уровня в основном под воздействием набора временных факторов. Среди них — очень хороший урожай прошлого года, низкие цены на продовольствие на мировых рынках, к которым подстроились и внутренние цены. Кроме того, в прошлом году были достаточно высокие мировые цены на нефть, что для нас означало более крепкий рубль и более дешёвый импорт.

— Денежно-кредитная политика Центробанка едина для всех регионов, тем не менее её результатыв субъектах отличаются. Почему?

— Различия в уровне инфляции зависят от структурных особенностей экономики региона. Например, в субъектах, где есть своё крупное сельское хозяйство, ниже волатильность цен на сельскохозяйственную продукцию и сами цены ниже. Регионы, где оно менее развито, подвержены более сильным колебаниям цен.

Ещё один пример: в России цены на рыбу за прошлый год выросли в среднем на 9%, а в Пермском крае на 21%. Причина — нехватка мощностей хранения. Если их достаточно, товар можно закупить и затем продавать по стабильной цене. Если же мы продаём с колёс, то, как только закупочные цены меняются, сразу же меняются и розничные.

Ещё один фактор — удалённость региона. Чем дальше он находится от Центральной России, тем выше доля логистики в конечной цене товаров и тем выше её зависимость от динамики цен на топливо.

— Если внутрирегиональные факторы влияют на конечную инфляцию, то Центробанк должен иметь возможность как-то воздействовать на них?

— Эти факторы не относятся к денежно-кредитной политике, за которую отвечает Банк России. Однако немонетарные факторы действительно влияют на достижение цели по инфляции, так что эта сфера полномочий граничит с нашей.

В прошлом году, проанализировав структуру инфляции, мы выявили факторы, которые влияют как на её уровень, так и на её волатильность. Мы впервые подготовили доклад о немонетарных факторах инфляции и направили его в правительство России. Мы внесли предложение о строительстве сети складов и оптово-распределительных центров, которые позволят за счёт улучшения условий хранения овощей и фруктов снизить колебания цен для конечных покупателей.

Второе немонетарное направление нашей работы связано с влиянием несовершенной конкуренции на уровень цен. Вместе с Федеральной антимонопольной службой мы провели анализ цен в регионах, чтобы выявить случаи отклонения цен от среднероссийского уровня и уровня в соседних регионах. В случае сильного отклонения мы анализируем всю цепочку жизни товара: производство, логистику и ретейл. И если причина в недобросовестной конкуренции, то ведётся работа по локализации и устранению этих проблем при взаимодействии с региональными подразделениями ФАС и руководством региона.

— Почему целью выбраны именно 4% , не больше и не меньше?

— Есть субъективные и объективные причины не ставить целью более высокую инфляцию. Мы проводим опросы населения и бизнеса, и они показывают, что инфляция является проблемой номер один. Поэтому от достигнутого уровня инфляции в значительной мере зависят настроения в обществе. Кроме того, высокая инфляция имеет негативные последствия не только для населения и бизнеса, но и для бюджета, нагрузка на который растёт из-за индексации доходов работников бюджетной и квазибюджетной сферы, а в нашей стране в сумме это 40% населения.

Теперь о том, почему инфляция не ниже 4%. Технически возможно достигнуть и более низкого уровня, но это будет иметь негативные последствия для экономики. Индекс потребительских цен — это средний темп роста цен, а инфляция по отдельным товарным группам может быть как выше, так и ниже него. Если мы снизим средний уровень до 2%, часть из них по-

падёт в отрицательную зону, а удешевление товара для производителя может означать невозможность реализовать бизнес-план, ориентированный на определённый уровень цен реализации его продукции. Негативные последствия для экономики очевидны.

Возможно, что, когда инфляция устойчиво закрепится вблизи 4% и диапазон индексов роста цен в товарных группах сузится, появится смысл рассматривать другую цель — 3%, 2%. Но пока этот вопрос не стоит на повестке дня.

— В Пермском крае инфляция в январе 2018 года достигла 1,5%, и в некоторых товарных группах цены снижаются. Как к этому относиться?

— Это не исключительная ситуация, есть регионы, где инфляция ниже 1,5%. Это было бы проблемой, если бы такой средний уровень инфляции был системным и поэтому долгосрочным. Но поскольку он сложился под влиянием временных факторов, опасности в себе он не несёт.

— Несмотря на столь незначительную цифру, скорее всего, найдётся немного людей, которые субъективно согласятся с тем, что инфляция в прошлом году была низкой.

— Действительно, в России инфляционные ожидания находятся на повышенном уровне и они не очень устойчивы. Опыт других стран показывает, что снижение инфляционных ожиданий после длительного периода высокой инфляции — процесс медленный и волатильный.

Мы замеряем инфляционные ожидания ежемесячно и видим, что в Пермском крае они уже снижаются, хотя и по-прежнему находятся на повышенном уровне. Это несмотря на то, что цены на многие товары падают.

— Какие факторы будут определять уровень инфляции в России в ближайшие год-два?

— Один из этих факторов — это инфляционные ожидания. Сейчас они на высоком уровне, но они снижаются, и пока всё соответствует нашим прогнозам. Ещё один фактор — внешний рынок. К примеру, снижение цен на нефть чревато ослаблением рубля и удорожанием импорта, а это может привести к росту цен. Однако пока вероятность реализации такого сценария невысока. В пользу этого говорит соглашение ОПЕК об ограничении добычи нефти, достаточно высокий уровень текущих цен на нефть и отсутствие явных причин для их снижения. Также в России работает бюджетное правило, когда в зависимости от цен на нефть происходит изъятие валюты с рынка либо её впрыскивание. Это сглаживает колебания валютного рынка и, как следствие, влияние изменения курса валют на инфляцию.

Немаловажное влияние оказывает потребительское поведение. После выхода из рецессии, когда преобладала сберегательная модель поведения, люди начинают больше потреблять. Если этот процесс будет происходить скачкообразно, возможно ускорение инфляции, поскольку ни производители, ни торговля не успеют подстроиться к резкому росту спроса.

— Как вы оцениваете шансы России поддерживать инфляцию вблизи 4% ?

— Эта вероятность весьма высока: по нашему базовому прогнозу мы видим, что в 2018 году инфляция будет ниже 4%, а в 2019 году будет находиться вблизи этого уровня. Вывод из наших наблюдений таков: мы не видим, чтобы возросла вероятность какого-либо события, которое может спровоцировать скачок инфляции.