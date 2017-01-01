Вывести спорт в люди В Прикамье обсудили перспективы развития физической культуры

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В краевом Законодательном собрании прошёл круглый стол, в рамках которого депутаты, представители правительства и образовательных учреждений обсудили, как развивать массовый спорт в Прикамье. Во время встречи было презентовано несколько проектов, которые призваны работать на эту цель. В частности, ставка будет сделана на спортивные площадки в школах — их планируется привести в нормативное состояние и сделать открытыми для свободного посещения.

Во время круглого стола министр физической культуры, спорта и туризма Олег Глызин сообщил, что сейчас физкультурой систематически занимаются 29,7% жителей Пермского края. По его словам, власти поставили перед собой цель увеличить это число к 2020 году до 40%. Чтобы это сделать, в крае запустили новые проекты «Школьный спортивный клуб», «Тренер нашего двора» и «Мы выбираем спорт!». На грантовую поддержку выделено 17,2 млн руб., на организацию спортивных соревнований — 25,6 млн руб., а на сдачу населением норм ГТО — 20 млн руб.

Министр также отметил, что каждым вторым объектом массовой спортивной инфраструктуры края владеют образовательные учреждения. При этом только 30% из них доступны для остального населения. О том, как планируется решить эту проблему, рассказал депутат Александр Третьяков. Он представил проект развития массового спорта в Прикамье, который был подготовлен соответствующей рабочей группой Совета по спорту при губернаторе Пермского края, которую возглавляет Третьяков.

«Основная часть спортивных сооружений находится в образовательных учреждениях, и сейчас необходимо привести их в нормативное состояние. После обсуждений со спортивной общественностью выбрано 10 базовых и шесть дополнительных нетравмоопасных видов массового спорта. Каждое учреждение самостоятельно, исходя из условий и набора спортивного инвентаря, определяет свой список спортивных занятий и предлагает жителям», — сообщил депутат.

Проект стартует 1 марта. Планируется, что время для занятий в школьных спортзалах увеличат на четыре часа в будние дни, а по воскресеньям — на шесть часов. В общей сложности на первом этапе реализации проекта в него войдут 100 школ, где спортивная инфраструктура находится в удовлетворительном состоянии и есть тренер.

По словам Александра Третьякова, приоритет будет отдаваться баскетболу, футболу, лыжным гонкам, волейболу, мини-футболу, флорболу, скалолазанию, спортивному ориентированию, комплексу ГТО и лёгкой атлетике. В качестве дополнительных видов спорта выбраны настольный теннис, снарядовая гимнастика, бадминтон, скандинавская ходьба, оздоровительный фитнес и хоккей в валенках. При этом Третьяков подчеркнул, что этот перечень был сформирован на основании безопасности видов спорта и уровня квалификации местных тренеров.

Александр Третьяков, депутат Законодательного собрания Пермского края:

— Мы пытались уйти от особенно травмоопасных видов спорта и проанализировали опыт других регионов. В хоккей в валенках играет половина Ленинградской области и даже губернатор. Я даже не говорю про скандинавскую ходьбу, в которую влюбились люди старшего поколения, поскольку это самый оптимальный вид спорта для поддержания здоровья. Конечно, перечень ещё будет корректироваться и дополняться в зависимости от муниципалитета.

Также депутат добавил, что по приоритетным видам спорта необходимо проводить соревнования: «Нужно, чтобы дети могли к ним готовиться, так как любые тренировки без соревнований не имеют того результата, которого мы хотим добиться в рамках нашего проекта. Нам нужно, чтобы спортом занимались не только те, кто и так бегает по утрам, но и люди, «сидящие на печи».

В качестве содокладчика выступила директор Шадейской средней общеобразовательной школы Кунгурского района Светлана Коробейникова. Эта школа вошла в десятку первых участников проекта. По словам директора, в их школе есть тир, зал дзюдо, бассейн, спортзал и лыжная база, где имеет возможность заниматься и местная молодёжь.

Светлана Коробейникова, директор Шадейской средней общеобразовательной школы:

— Участие в этом проекте было бы для нас хорошим подспорьем, поскольку мы уже предоставляем эти площадки. Но есть несколько вопросов к проекту. Наших тренеров волнует, достаточно ли им образования учителя физкультуры или нужна какая-то специализация. Пожилых людей очень интересует лечебная физкультура. Ещё нам необходим ремонт зала, а то может сложиться впечатление, что у нас всё хорошо и всё есть. Кроме того, в связи с участием в проекте очень сильно вырастет нагрузка на спортивное оборудование и понадобятся деньги на ремонт или покупку нового. Кроме того, поскольку мы сельская школа, у нас реализуется проект «Мобильный учитель». И в последнее время нам также нужен проект «Мобильный тренер».

Министр образования Раиса Кассина отметила, что в каждой школе наполнение будет своё — в зависимости от того, насколько готова площадка, какого она типа и насколько готов тренер к проведению того или иного занятия. В конце заседания Сергей Клепцин отметил, что программе развития массового спорта есть с чего стартовать.

Сергей Клепцин, председатель комитета по социальной политике Законодательного собрания Пермского края:

— Мы начинаем действительно большую работу. У нас есть люди, деньги и площадки. Эта программа обеспечена бюджетом, и, вероятно, расходы будут только расти. Например, были предложения об оплате труда тренеров. Также, исходя из обсуждаемых тем, мы можем рекомендовать правительству края создать информационную площадку для мониторинга вовлечённости жителей края в занятия спортом и разработать программу повышения квалификации тренерских кадров, в том числе в оказании первой медицинской помощи.