Выходные с «мужским характером» Традиции и современность: в историческом парке отметили

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

В историческом парке «Россия — моя история. Пермский край» прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню защитника Отечества. Гостей мультимедийного комплекса, работающего в партнёрстве с Министерством культуры Пермского края, ждали квесты по военной истории России и тематические экскурсии, а специальными гостями стали участники семейного клуба русской традиционной и казачьей культуры «Пермская застава».

Услышать казачьи песни и старинные былины, сыграть в народные игры, увидеть мастерское владение шашкой и разучить элементы фланкировки могли все гости исторического парка «Россия — моя история» — настоящее путешествие в мир казачьей культуры.

Роман Хозеев, руководитель клуба «Пермская застава»:

— Как сказал музыковед и реставратор старинных инструментов Владимир Поветкин, «народ жив, пока защищён древней песнью предков. Отступившийся от неё будет побеждён песнею чужеродной». Мы занимаемся этнографией, ездим в экспедиции, собираем и поём старые народные песни, ищем архивы, общаемся со стариками. Изучаем настоящую историю. Нас сюда пригласили, чтобы мы провели игры и рассказали о традициях казачества. В Пермском крае казаки не жили в том виде, как они жили на границе нашей страны. Но всё-таки они были. Когда Ермак шёл на Сибирь, Строгановы нанимали казаков для охраны речных торговых путей.

После занятий с «Пермской заставой» всех желающих пригласили на бесплатную тематическую экскурсию.

«У наших посетителей стенды с реконструкциями знаменитых военных сражений разных эпох всегда вызывают живой интерес. Особенно они нравятся школьникам и студентам», — отмечают сотрудники мультимедийной экспозиции.

В этот день исторический парк подвёл итоги Instagram-конкурса, посвящённого 23 февраля. Участники должны были рассказать своим подписчикам об исторических персонах, которые прославились, защищая нашу страну. Конкурс был приурочен к «мужскому» дню, но победила в нём девушка! Прекрасная Валерия Иванова сделала замечательный пост про Александра Невского и в подарок получила книгу «Русские полководцы».

В историческом парке отмечают, что это не последний конкурс среди подписчиков. Следить за анонсами можно в группе исторического парка:

www.instagram.com/myhistoryperm.



