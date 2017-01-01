Алексей Кудрин: Успех городов будет определять судьбу всего государства Семь рекомендаций председателя совета Центра стратегических разработок о том, как России попасть в светлое завтра

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Фото: Константин Долгановский

Бороться за человеческий капитал

Чтобы успевать за технологическими трендами, России нужна новая система образования. Сегодня борьба за способности человека начинается с его школьного возраста. Мы должны внимательнее относиться к каждому человеку, работать под девизом «Важен каждый». Особенно в стране, где сложная демографическая ситуация. Мы никогда не переплюнем некоторые страны по численности. Значит, мы должны тщательнее «выращивать» человека и помогать ему реализоваться. Для этого нам нужно психологическое сопровождение с дошкольного и школьного возраста, чтобы люди с особенностями, например дислексики или аутисты, не выпадали из учебного процесса. К ним должны применять индивидуальный подход, все передовые страны уже так делают. Это борьба за человеческий капитал. Но этот процесс требует времени: даже если мы сейчас начнём готовить таких специалистов, на это уйдёт лет пять—семь, поэтому мы должны как можно быстрее начать улучшать модель образования.

Попробовать программирование

Сейчас важно умение мыслить технически, уметь программировать. Недостаточно быть просто историком, нужно уметь что-то ещё. Например, работать с крупными базами данных, чтобы выявлять исторический срез, который проходит страна. Каждый школьник должен попробовать программировать. Я ещё пытаюсь успевать за молодыми пользователями интернета, но со своим сыном (ему 19) консультируюсь. Это особое свойство ближайшего времени: молодые люди окажутся более умелыми и опытными, чем их родители. Раньше в молодёжной среде была большая безработица, сейчас в России она составляет 25%. Я надеюсь, что в будущем новые навыки позволят её сократить, но это зависит от вас самих.

Развивать навыки предпринимательства

Что ещё в дефиците? Не хватает навыков предпринимательства. До 1990-х мы жили в стране без частной собственности, предприниматели появились позже. По нашим исследованиям, бизнес планируют создать примерно 2% людей в стране. За пять—семь лет нужно поднять эту цифру до 4%. Если мы не сформируем желание попробовать открыть своё дело, то конкуренция на рынке будет минимальной. Многие просто боятся ошибок, особенно в сфере технологий, где только 10—15% стартапов оказываются успешными. Но именно эти 10—15% и определяют развитие мира.

Осваивать новый навык каждые два—три года

Сколько нам нужно людей, чтобы провести цифровизацию экономики? Ещё примерно 2 млн программистов. Сегодня в этой области заняты 2,4% жителей России (примерно 1,8 млн). Всего занятых — 72 млн человек. Самая распространённая профессия — водитель, но с переходом на беспилотные автомобили через 10 лет эта цифра будет уменьшаться. Примерно 5,4 млн людей работают продавцами, и эта цифра тоже будет уменьшаться, как и число специалистов в сфере образования. Сейчас люди переходят на дистанционное обучение. Я могу пройти курс любого университета мира. Но хотелось бы, чтобы специалисты в образовании исчезали не так быстро. Нужно совершить постепенный переход от образования университетского к образованию непрерывному. Готовьтесь к тому, что каждые два—три года нужно будет осваивать новый навык. Можно тратить на это неделю отпуска, например. Сегодня междисциплинарность и готовность быть гибким важнее, чем профильные знания. Чему люди обучаются онлайн больше всего? Есть ресурс Coursera, которым пользуются 300 млн человек. В топ запрашиваемых курсов входят Machine Learning, «Введение в математику», «Как научиться учиться» и т. д. В России мало запрашивают англоязычные курсы. Если не учить язык, окажетесь просто изолированными.

Искать наставников

В Санкт-Петербургском государственном университете я преподаю на факультете свободных искусств и наук — это калька с американской модели Liberal Arts & Sciences. Мы обучаем новым междисциплинарным навыкам, развиваем критическое мышление и креативность у студентов. Для этого применяем гуманитарные технологии, обсуждаем тексты, проводим дебаты. Наставничество — важнейшая вещь в этой новой модели образования. Нужно, чтобы кто-то реагировал на ваши запросы, обсуждал с вами рост и оценивал результаты. Нужно искать преподавателей, которые чувствуют новые веяния.

Поддерживать программы обмена

Университетам нужно развивать программы обмена студентами. Это делает их более уверенными в себе. Они не боятся начинать что-то новое. У нас в университете треть успевает поучиться в других университетах. Не нужно бояться, что кто-то уедет. Может, потом вернутся. Раньше Китай сильно отставал в научном и промышленном развитии. В начале 2000-х из Китая уезжали учиться 100 тыс. студентов и возвращались примерно 20%. Теперь выезжают на учёбу в другие страны более 500 тыс. жителей и возвращаются примерно 90% — уровень жизни вырос. Ни одна страна не может держать все компетенции. Открытость к обмену — важнейшая черта современного образования. Посылать меньше студентов на учёбу в США или Европу, потому что у нас плохие отношения, — тупиковый путь.

Объединяться с крупными городами

В России должны появиться конкуренты крупных городов. Однако одной Перми трудно конкурировать с Москвой, поэтому нужно создавать агломерации. Если соединить Пермь, Челябинск и Екатеринбург скоростными дорогами, чтобы можно было за час добраться до другого города, то будет большая агломерация. Оказывается, есть зависимость: когда связываются крупные города, экономика растёт. Пермский край, конечно, может объединиться и с кем-то другим. Да и таких агломераций в России может быть несколько. В будущем успех городов будет определять судьбу всего государства.