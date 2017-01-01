Взгляд в IT-будущее Эксперты обсудили, с какими вызовами столкнётся молодёжь в эпоху новой экономики

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На зимней сессии краевого Молодёжного форума состоялась панельная дискуссияо том, какие требования предъявляет IT-будущее к студентам и молодым специалистам. Представители пермских предприятий и вузов обсудили, как в Прикамье планируют повышать производительность труда, зачем студенту «прокачивать» soft-навыки и каким образом изменятся компетенции преподавателей.

Фото: Сергей Федосеев

Предпосылкой для дискуссии стало заявление председателя совета Центра стратегических разработок Алексея Кудрина о том, что количество трудоспособного населения в России уменьшилось втрое. Советник министра экономического развития РФ Александр Молодцов рассказал, что для регулирования этой проблемы в шести регионах страны, в том числе в Пермском крае, запущена пилотная программа. Проект был разработан по поручению президента страны и основан на принципах наставничества, передачи знаний от более опытных сотрудников предприятий тем, кто только начал свой путь.

«Мы убеждены, что люди являются ядром не только программы, но и экономики в целом. Многие предприятия готовят кадры для промышленности, пытаются реализовать программы индивидуального образования. Наша задача — создать новую культуру производительности. Важно, чтобы к работе современных станков были готовы люди», — рассказал Александр Молодцов.

Фото: Сергей Федосеев

В этом году по пилотному проекту будет обучено более 5 тыс. работников из основного персонала предприятий. Кроме того, по образовательной программе для управленческих кадров будет подготовлено 812 человек. В результате программы планируется создать дополнительный прирост ВВП страны. Александр Молодцов заметил, что предприятия, с которыми проводится работа, имеют потенциал роста производительности в два-три раза.

Вопрос определения понятия «производительность труда» заинтересовал генерального директора АО «СибурХимпром» Константина Югова: «Производительность труда для нас — это большее количество операций в единицу времени. Поэтому без IT-технологий производству не обойтись. Для «айтишника» производительность труда зависит от частоты создания продуктов, от качества и эффекта от продаж. Мы все знаем, что стоим на пороге четвёртой промышленной революции, а каждая такая революция является технологическим прорывом с целью производить больше».

Фото: Сергей Федосеев

Декан факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики НИУ ВШЭ в Перми Дмитрий Гергерт заметил, что раньше люди, прогнозируя будущее, представляли, что в центре новой промышленной революции будет стоять человек. Однако сейчас фокус сконцентрирован на киберфизических системах. Дмитрий Гергерт добавил, что самые богатые компании мира сейчас продают IT-продукты. По мнению декана механико-математического факультета Пермского университета Андрея Кузнецова, этот тренд сохранится и проникнет в область биотехнологий.

«Сегодня затраты предприятий на IT-технологии растут. Доля затрат в нашей компании составляет 4,2% от реализации, доля в Сбербанке — 11%. В США эта цифра составляет 16—30%. «Индустрия 4.0» — многообразие IT-продуктов, без которых нельзя двигаться дальше», — добавил генеральный директор ПАО «ПНППК» Алексей Андреев.

Фото: Сергей Федосеев

Помимо этого, спикеры панельной дискуссии несколько раз отмечали, что современному человеку недостаточно иметь знания в какой-либо области, нужно производить их самостоятельно и вовремя выводить на рынок. «Сейчас происходит переход от экономики знаний к экономике действий. Поэтому меняются требования к образованию. Все люди должны быть «айтишниками» и понимать математику», — объяснил Дмитрий Гергерт.

Исходя из тенденций в образовании, озвученных во время дискуссии, современному студенту необходимо развивать так называемые гибкие навыки (soft-skills). Представители предприятий и университетов считают, что «прокачка» способностей коммуницировать, креативно думать, действовать сообща и мыслить критически в будущем должна стать приоритетной функцией для вузовского образования.

«Мне кажется, что в будущем люди должны ходить в университет, чтобы повышать уровень soft-skills. В вузе важно проводить экспериментальные работы, которые ты не можешь делать в одиночку. Hard-skills — узкие компетенции — будут доступны на онлайн-платформах ещё шире, чем сейчас», — сказал генеральный директор онлайн-доски для совместной работы над проектами RealtimeBoard Андрей Хусид.

Фото: Сергей Федосеев

В будущем, по мнению участников дискуссии, также изменятся компетенции преподавателей. Необходимость передачи знаний и лекторских умений снизится. На первый план выйдут преподаватели-коучи, способные развить в студенте гибкие навыки.

Кроме того, тренд на востребованность высшего образования будет нарастать, поэтому его качество будет ухудшаться. «С другой стороны, поскольку экономика знаний является одним из ключевых трендов, требования работодателей к качеству знаний будут повышаться», — считает начальник управления образовательных технологий пермского политеха Ренат Зиннатуллин.

Главной причиной низкой подготовки выпускников вузов является слабая связь университетов с предприятиями. Об этом заявил Алексей Андреев. В частности, он считает, что обучение «айтишников» должно производиться на более передовой системе программного обес­печения SAP. Однако Андрей Кузнецов объяснил, что стоимость доступа к этой системе для бюджета вуза непосильна.

Дискуссия завершилась блиц-опросом участников о том, что делать современной молодёжи для того, чтобы в будущем быть востребованными на рынке профессий. Спикеры подчерк­нули, что вузовское образование во многом устарело. Однако университет даёт возможность заниматься нетворкингом — находить полезные связи, выстраивать взаимоотношения с будущими коллегами. Поэтому молодому человеку необходимо брать ответственность на себя, пробовать силы в разных сферах, повышать персональную капитализацию. При этом важно помнить, что IT-грамотность в условиях современности является базовым и необходимым знанием для молодёжи.