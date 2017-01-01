Сергей Сердюков: Сложность должна вызывать драйв и желание разобраться Руководитель отдела координации кластера волоконно-оптических технологий «Фотоника» ПНППК рассказал о том, как победить в конкурсе «Лидер России», и дал совет обязательно поучаствовать в нем

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Фото: Сергей Федосеев

— Сергей Сергеевич, что побудило вас принять участие в конкуре с таким амбициозным названием?

— Около десяти лет назад, будучи студентом исторического факультета ПГНИУ, я был потанинским стипендиатом. Это было отличное время: мы делали проекты, побеждали в конкурсной борьбе с другими «потанинцами». В том числе на грант Фонда мы реализовали масштабный волонтерский проект в Пермском крае по профориентации школьников, который длился девять месяцев. Поэтому мне было интересно, что за новый конкурс «Лидер России», насколько он похож на то, чем мы когда-то занимались.

Более того, этот конкурс проводился впервые и вызвал очень большой ажиотаж: организаторы планировали получить 10 тыс. заявок, а их оказалось 190 тыс.

— Как проходила сама конкурсная процедура?

— В первом раунде участникам нужно было загрузить ролик, в котором предлагалось ответить на два вопроса: «зачем ты участвуешь в конкурсе?» и «какое твоё самое важное профессиональное достижение?». Удивительно, но это задание смогли выполнить только 90 тыс. потенциальных участников из 190. То есть, сто тысяч людей просто «отвалилось» на старте. Казалось бы, два вопроса, проще некуда. Это к истории о том, что люди чаще капитулируют, чем терпят поражение. Самое простое задание оказалось для людей психологически самым сложным.

Потом были различные тесты, которые решались онлайн. Были вопросы на знание истории, литературы, тестировались IQ, логика, системное мышление. Я эти тесты решал по ночам. А когда еще? Не в рабочее же время. По итогам онлайн — тестирования количество участников сузилось, а я был приглашен в Нижний Новогород на очный этап, куда собрались полуфиналисты из всего Приволжского округа. Там мы все уже смогли посмотреть друг другу в глаза, были и командой и конкурентами одновременно, решая различные бизнес-кейсы.

Фото: Сергей Федосеев

— Интересно, как вы ответили на самый первый вопрос конкурса — «зачем»?

Понимаете, неважно, как ты ответил на вопросы для ролика. Всегда нужно смотреть глубже, как говорится, за «кулисы». Важен в итоге сам факт, загрузил ты этот ролик или нет. Сто тысяч не смогли этого сделать. И это поразительно.

А насчет того, что было в моём ролике — я обещал это рассказать своему другу, который бы точно победил, если бы участвовал (смеется), так что вам пока не скажу. Он просто не знал об этом конкурсе, а я, когда подавал заявку, не предполагал, что он окажется настолько качественно организованным.

— Чем конкурс заслужил такую характеристику?

— Я привык считать, что у бизнеса получается организовывать такие мероприятия лучше, чем у бюджетной сферы. Но здесь организаторы превзошли сами себя. Мне есть с чем сравнивать. Потанинская стипендия — это мощнейшая программа, правда, на уровне студенчества. Но оказалось, что здесь ничем не хуже. Критерии те же самые.

Конкурс был полностью прозрачным, и получился он про бизнес и, как мне кажется, про самодостаточных людей, тех, кто способен мыслить неконвенционально - идти не по придуманным за него шаблонам и правилам, а выходить за эти рамки и самому создавать правила. Это очень важно.

Кстати, когда я учился на в университете, у нас на кафедре политологии был девиз: «возможно все». Это отличная парадигма, она как раз про способность ориентироваться в быстро меняющихся обстоятельствах, когда сложность не вызывает у тебя чувства отторжения, а наоборот — вызывает драйв, желание в этом разобраться.

Фото: Сергей Федосеев

— По каким параметрам оценивали вашу работу?

— Я не знаю, что именно проверялось, по каким критериям нас оценивали. В этой ситуации что- то из себя «выкручивать» было бесполезно. Надо было либо быть самим собой, либо вообще туда не ездить.

Я оставался самим собой, получал от этого искреннее удовольствие, несмотря на то, что было очень серьезное напряжение, каждый добивался победы. Я ловил ритм и в этом ритме двигался.

А затем пришло письмо: «поздравляем, вы в финале». В итоге по Приволжскому федеральному округу в финал попало 30 человек. Сам финал проходил в Сочи, там было пять дней полной самоотдачи, на износ, я до сих пор, честно сказать, не до конца отошел от впечатлений и напряжения.

— Для чего вы участвовали в этом конкурсе?

— Причина участия в конкурсе у каждого своя. Статуэтки, грамоты, медали — это лишь декорация. Победы у нас в голове. Для самодостаточного человека, который знает все свои минусы и плюсы, это просто приятное дополнение, бонус. Те из участников, кто очень хотел победить, шел на конкурс для самоутверждения в своих собственных глазах — они до победы не дошли. Зато среди победителей я знаю тех, кто пришел на конкурс получать драйв и кто относился к этому как к сложному, но захватывающему приключению. Но с практической точки зрения для многих из финалистов участие в конкурсе стало важным шагом в выстраивании карьеры — знаю всё больше людей, кому уже предложили очень серьезные позиции в структурах госвласти и в бизнесе.

— Вам сейчас не будет скучно? Ведь кажется, выше уже некуда…

— У меня проектов на моей непосредственной работе хоть отбавляй. Моя задача внутри кластера «Фотоника» налаживать контакты, знакомить друг с другом людей, искать точки пересечения, совмещать интересы, зачастую быть переводчиком «с русского на русский».

Кроме того, у меня есть вещь, которую я делаю очень неплохо: я основатель собственной английской онлайн-школы «Черчилль». Она лучшая в России. Так думаю я, так думают люди, которые прошли много подобных школ, и так считают некоторые независимые эксперты. Это моя дополнительная деятельность, это то, что я создал с нуля за десять лет. Сегодня люди приходят к экранам монитора в разных городах страны, от Томска до Калининграда, чтобы позаниматься английским с нами.

— Как вы относитесь к самому понятию «лидер»?

— На самом деле я не знаю, что это такое. Но, когда нам дали задание выступить перед детьми в одной из школ в Сочи и порассуждать на тему «лидерство» и дали на это 17 минут — я честно несколько дней думал, и в голове в итоге выкристаллизовалась только одна фраза — лидерство, это когда тебе не все равно. Этой фразой я и поделился со школьниками.

— Можете поделиться своими планами на будущее?

— Все очень быстро течет, меняется. Как только скажешь вслух о планах, тотчас появляются другие. Скорее у меня есть направления, задачи по которым постоянно меняются, пересматриваются, добавляются или исчезают сами собой.

По работе с кластером «Фотоника» интересных задач масса, и эти задачи тоже, кстати, ждут людей, которые за них возьмутся, потому что в таких глобальных вещах успех определяет команда и талантливые люди под талантливым руководством.

Что касается не связанных с работой проектов, то мы со школой «Черчилль» в ближайшее время выходим на более широкую аудиторию, попытаемся в 10 раз увеличить количество людей с минимальной потерей качества преподавания. Очень серьезная задача. Но главное — пока я хотел бы отдохнуть после конкурса. Он потребовал очень много сил, но точно стоил того, чтобы в нем участвовать.