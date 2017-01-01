Дмитрий Фёдоров: Порт «Пермь» — мощный драйвер пермской экономики Совладелец порта «Пермь» — о планах развития предприятия и реконструкции набережной

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В начале недели «Райффайзенбанк» в своём традиционном обзоре указал на нетипично высокий приток капитала в Россию в начале года. Поступление средств на банковские счета физических и юридических лиц составило $12,7 млрд. В банке полагают, что порядка $5 млрд из этой суммы могут быть средствами, которые вернулись в страну в связи с опубликованием «кремлёвского списка» и опасением новых санкций. Аналитики говорят, что дополнительные средства могут быть инвестированы в модернизацию отечественных производств и инфраструктурные проекты. С оптимизмом воспринял эту новость и совладелец АО «Порт Пермь», депутат Пермской городской думы Дмитрий Фёдоров. По его словам, перед портом сегодня стоят две задачи: возрождение предприятия как стратегического транспортного узла региона и участие в проекте развития городской набережной.

— Дмитрий Александрович, вы не раз публично заявляли о намерении возродить порт «Пермь». Какова ситуация в порту на сегодняшний день?

— Мы с каждым годом всё более ясно видим тенденцию: государство всё больше обращается лицом к отечественной промышленности, особенно к её стратегическим отраслям. Именно в этом разрезе я воспринимаю и новость о притоке капитала в Россию. Уверен, что эти средства пойдут на укрепление отечественной промышленности, проекты по её модернизации, на развитие инфраструктуры.

Действительно, наш порт исторически является важнейшим речным транспортным узлом региона. Когда говорят, что Пермь — порт пяти морей, это чистая правда. Отсюда можно перевозить грузы водными путями во множество стран. Этот ресурс необходимо максимально использовать. Все понимают, что порт «Пермь» — это стратегическое предприятие, мощный драйвер развития экономики.

— Есть ли интерес к развитию порта со стороны городских, краевых властей? Хватит ли у них сил и политической воли, чтобы помочь реализовать весь потенциал порта?

— Да, и город, и край заинтересованы в развитии предприятия, восстановлению его работоспособности. Без его нормальной работы реализовать стратегический потенциал Перми не получится. К тому же это потенциальный крупный налогоплательщик, а увеличение налогооблагаемой базы в территории — по определению задача любой власти.

Соглашусь с вами в том, что без поддержки государства, без привлечения системных инвесторов поднять такой гигантский проект невозможно. Поэтому мы находимся в постоянном конструктивном диалоге как с руководством города Перми, так и края. В последние годы порт переживал не лучшие времена, но всё меняется. Я уверен, что в результате этого диалога с властью мы найдём оптимальные решения для развития предприятия.

Мы все видим, как наше государство реагирует на внешнеполитические вызовы и экономические тренды внутри страны. Президент ориентирует государство на то, что в ближайшие месяцы должны начаться мощные инвестиции в экономику с принципиально жёсткими критериями эффективности. Думаю, совсем скоро будет сформирован качественно иной подход к формированию «путинской» управленческой команды страны — эффективные экономисты, руководители, инициативные и экономически активные специалисты в различных сферах экономики. И это касается не только общефедеральных проектов, но и предприятий «на местах».

Фото: Константин Долгановский

— Известно, что в текущем году будет проходить очередной этап реконструкции набережной Камы в Перми — от коммунального моста до порта. Это неизбежно коснётся и вашего предприятия. Как вы относитесь к этим планам?

— Вопрос стоит несколько шире. Речь идёт о масштабных планах по преобразованию городского пространства вдоль реки не только от моста, но от территории «Мотовилихинских заводов» в рамках подготовки к 300-летию Перми. Эти планы озвучил губернатор Максим Решетников, и они уже претворяются в жизнь. Проект амбициозный, который качественно изменит городскую среду, и мы обеими руками поддерживаем его. Во время обсуждения этого проекта с депутатами Пермской городской думы на площадке завода им. Шпагина я озвучивал эту позицию главе региона.

В самом деле, порт находится «на стыке» промышленной зоны и территории главного городского променада. Важная задача состоит в том, чтобы обеспечить гармонию этого пространства, найти грамотное решение для перехода одной зоны в другую. Вы знаете, что на площадке порта уже проходит ряд интересных городских событий — фестивали, праздники. Эти наработки также будут использованы при окончательном решении.

— Вы в недавнем прошлом сотрудник правоохранительных органов. Что хотели бы пожелать «людям в погонах» в день 23 февраля?

— Верно, я много лет служил в силовых структурах и являюсь представителем династии: и мой дед, и мой отец были сотрудниками правоохранительных органах. Поэтому День защитника Отечества для меня особенный. Много моих друзей и знакомых носят погоны, защищают страну, край и город с оружием в руках. Я хочу пожелать им твёрдости духа, оптимизма и веры в будущее нашей страны и Прикамья.

И конечно же, здоровья и благополучия им и их близким!