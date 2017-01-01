Анна Волегова: Нужно соизмерять риск и доходность Бизнес-лидер направления депозитно-инвестиционных продуктов банка «Урал ФД» — о самых интересных инвестиционных возможностях момента

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— Принёс ли для инвесторов какие-либо перемены 2018 год или в целом всё осталось по-прежнему?

— Основное влияние на жизнь инвесторов в 2017 году оказало последовательное снижение ключевой ставки Банка России с 10 до 7,75%. В результате таких мер удалось удержать базовую инфляцию на уровне 2,5%, а также стабилизировать курс рубля. Если полученные в 2017 году результаты закрепятся на следующие годы, то это можно будет считать началом периода низких ставок безрисковой доходности. Так, за вторую декаду января 2018 года средняя максимальная процентная ставка по рублёвым депозитам в 10 крупнейших банках составила 7,12%, обновив тем самым исторический минимум.

Наблюдаемый уровень безрисковой доходности начинает отражаться на предпочтениях инвесторов. Если раньше они отдавали предпочтение краткосрочным стратегиям с целью заработать доходность «здесь и сейчас», то в 2017 году к таким запросам начали добавляться более стратегические. Понимая влияние ключевой ставки на ставки безрисковой доходности и прогнозируя её дальнейшее снижение, дальновидные инвесторы как минимум выбирают долгосрочные депозиты, чтобы зафиксировать текущую доходность на срок один—два года, а как максимум — размещают часть денежных средств в облигации, которые одновременно позволяют и закрепить ставку текущей доходности на срок вплоть до 20 лет, и заработать дополнительный доход от роста цен на облигации, который появляется при снижении ключевой ставки.

— На какие инструменты инвестирования, на ваш взгляд, следует в первую очередь обратить внимание инвесторам-физлицам и корпоративным инвесторам?

— Вне зависимости от типа инвестора — физического лица или корпоративного клиента — я рекомендую в первую очередь обратить внимание на структуру вашего инвестиционного портфеля в целом и те требования, которые вы к нему предъявляете. При формировании инвестиционного портфеля можно выделить две альтернативные задачи — ликвидность и доходность. Инвестиционный инструмент не может быть одновременно и высоколиквидным, и высокодоходным, поэтому нужно расставить приоритеты. Если для вашего инвестиционного портфеля преимущественно важна ликвидность, то обратите внимание на депозиты с комфортными условиями досрочного расторжения, краткосрочные облигации или долгосрочные облигации, предусматривающие досрочное погашение. Если же вы от своего инвестиционного портфеля ожидаете доходности, которая позволит приумножить вложения, тогда обратите внимание на акции, ПИФы, структурированные продукты и инвестиционное страхование жизни.

Инвесторам, инвестиционный портфель которых соответствует поставленным задачам, обязательно нужно обратить внимание на диверсификацию внутри каждого типа инструментов, которые составляют портфель. Например, распределить денежные средства с депозитов между несколькими банками, добавить дополнительные эмитенты в портфель из акций или облигаций, рассмотреть в качестве альтернативы депозитам овернайт сделки СВОП по паре доллар/рубль на Московской бирже.

— Какие инструменты инвестирования и сбережения подойдут консервативно настроенным инвесторам?

— Инвесторам, для которых важно минимизировать риски получения убытков и иметь изначальное понимание доходности, которую они получат, стоит обратить внимание на облигации. Тем более что по итогам 2017 года именно этот инструмент обеспечил клиентам самую высокую доходность в сравнении с другими типами инвестиционных инструментов. Средняя доходность за 2017 год по надёжным выпускам корпоративных облигаций оказалась на уровне 12,5% годовых. Эта доходность была сформирована за счёт двух составляющих: купонной доходности и доходности от роста цен облигаций при снижении ключевой ставки.

В текущей ситуации на рынке можно выбрать государственные ОФЗ с доходностью на уровне 7% годовых или корпоративные облигации с доходностью на уровне 8—10% годовых. Выбирая среди корпоративных облигаций, в первую очередь стоит более внимательно присмотреться к корпоративным облигациям, уже эмитированным в 2017 году, и облигациям, которые будут эмитированы в 2018—2020 годах. Их преимущество состоит в льготном налогообложении купонного дохода, который ранее был предоставлен только по ОФЗ.

Выбор в пользу долгосрочных облигаций позволяет совместить два важных параметра, присущих облигациям, — возможность зафиксировать текущую доходность на длительный срок и льготное налогообложение текущего дохода. Чем больше купонных выплат до погашения облигации получит инвестор, тем большую величину дополнительного дохода в виде сэкономленных налогов удастся получить.

— По вашим словам, существуют хорошие перспективы инвестирования в фондовый рынок в 2018 году. Чем тут могут быть полезны банки?

— Основная задача банков — помогать населению сберегать свои накопления, и, наверное, именно поэтому банк для многих граждан является первым, а зачастую вообще единственным финансовым институтом, с которым гражданин осуществляет своё взаимодействие по вопросам, связанным с инвестированием и финансовым планированием своего будущего. В ответ на этот запрос банки предлагают своим клиентам все доступные финансовые инструменты и инвестиционные продукты, которые могут помочь клиенту реализовать его финансовые цели.

— Говоря о возможностях, которые даёт банк, как сделать выбор между вкладами и дебетовыми картами с процентами на остаток (с точки зрения доходности, удобства, безопасности и других факторов)?

— С точки зрения безопасности эти два инструмента сопоставимы по надёжности, так как остатки и по счетам вкладов, и по текущим счетам дебетовых карт застрахованы в порядке, размерах и на условиях, которые установлены Федеральным законом «О страховании вкладов». Принципиальное отличие состоит в порядке начисления процентов. Если по вкладам процентная ставка фиксируется на весь срок вклада в момент его открытия и начисляется на всю сумму вклада, то по дебетовым картам ставка процентов может быть изменена в любой момент, а также, как правило, проценты начисляются только на минимальный остаток за месяц. Поэтому при выборе в пользу вклада или карты с процентами на остаток нужно определить, насколько активно вы планируете снимать деньги со счёта.

— Какие перспективы имеют в 2018 году инвестиции в драгоценные металлы?

— Особенно интересных инвестиционных идей относительно драгоценных металлов на рынке пока нет. Долгосрочный потенциал для роста остаётся только у палладия, который показывает положительную динамику с начала 2017 года в связи с одновременным влиянием дефицита предложения палладия на рынке и ожидания роста спроса на палладий в связи с «дизельным» скандалом Volkswagen, а также востребованностью палладия в производстве электромобилей. Однако приобретать его именно сейчас, когда цены находятся около максимальных значений, достаточно рискованно.

— Пожалуй, самый обсуждаемый сейчас, но и высокорискованный инструмент вложений — криптовалюты. Стоит ли его рассматривать всерьёз и если да, то каким категориям инвесторов? Какие советы вы бы дали тем, кто решится вложиться в криптовалюту?

— На фоне последних новостей об очередном взломе биржи криптовалют Coincheck и крупнейшей с 2014 года краже токенов идея всерьёз рассматривать инвестиции в криптовалюты кажется сомнительной в связи с полной незащищённостью вложений. Конечно, наблюдая всеобщий ажиотаж вокруг роста котировок биткоинов, эфириума и прочих криптовалют, очень тяжело удержаться от их покупки, однако нужно соизмерять риск и доходность этой операции. Если для инвестора риск потерять все вложенные денежные средства окупается желанием поучаствовать в разворачивающемся историческом событии, то можно выделить 5—10% от инвестиционного портфеля и купить что-то из ликвидных криптовалют.

Но, исходя из здравого смысла и учитывая отсутствие однозначной позиции Банка России относительно инвестирования в криптовалюты, а также ожидаемые в 2018 году изменения в их регулировании, приобретение криптовалют в текущий момент кажется несвоевременным.