Третий пошёл! Школа классической хореографии «Фуэте» расширяет свои возможности

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Множество разноцветных шаров, аниматоры, сладкие угощения, живая музыка — атрибуты детского праздника украсили в воскресенье, 4 февраля, торговый центр «Галерея» на ул. Сибирской. В этой оживлённой неформальной атмосфере прошло открытие третьей частной школы классической хореографии «Фуэте».

«Фуэте» — детище группы бывших танцовщиц Пермской балетной труппы. Когда первая школа «Фуэте» открылась в марте 2008 года, многим казалось, что это рискованное предприятие, очень затратное, ведь школа оборудована лучше, чем многие государственные, профессиональные хореографические учебные заведения, занятия в ней ведут по настоящей профессиональной программе, что требует времени, сосредоточенности и увлечённости... Будет ли спрос на такую услугу?

Спустя 10 лет уже три школы «Фуэте» работают в Перми, и в них занимается около 700 учеников! Неудивительно, что открытие новой площадки в торговом центре «Галерея» стало настоящим праздником для детей, увлечённых балетом, и их родителей. Учредитель школы Елена Левина и директор Анна Щербакова благодарно принимали поздравления, цветы и подарки. Прежде чем была перерезана традиционная красная ленточка, воспитанники школы показали свои умения — исполнили в фойе «Галереи» классическую тарантеллу.

Те, кто пришёл в «Фуэте» впервые, поразились, как детский танец под руководством чутких педагогов становится настоящим искусством. Тарантелла была блестящей, безупречной с точки зрения танцевальной техники и в то же время не механической, не «зарепетированной» — танцевали с душой, с улыбкой. После этого настроение у многочисленных гостей было лучше некуда.

Затем спустились в помещение школы — в цокольный этаж. Те, кто бывал здесь в супермаркете «Перекрёсток», не могли поверить, что это то же самое помещение. Директор «Фуэте» Анна Щербакова признаётся: «Когда мы сюда зашли, зелёные стены и чёрный потолок нас просто убивали. Мы два месяца не могли мобилизовать себя на ремонт!» Сегодня, когда ремонт всё-таки закончен, неприветливый полуподвальный лофт превратился в уютное... нет, не одно помещение, а целую систему коридорчиков, блестящих зеркальных классов, игровых комнат с диванчиками, благоустроенных раздевалок и душевых. Вскоре откроется ещё и небольшое кафе.

Всё светлое, праздничное и какое-то мягкое: стены нежнейшего персикового цвета, матовые энергосберегающие лампы, ковролин на полу, по которому хочется ходить босиком. Даже в день открытия, когда в новое помещение зашли сотни людей, все сменили уличную обувь на одноразовые тапочки — непременное требование к посетителям школы.

Главным событием торжественного дня был открытый урок — настоящий класс-концерт, когда свои умения демонстрировали дети разных возрастных групп, начиная с самых маленьких, трёхлетних. Гордостью коллектива школы стали не только достижения учеников, но и большой класс, в котором урок происходил, — зал площадью 135 кв. м, вместивший и детей с педагогами, и зрителей-родителей. По словам учредителя и педагога школы «Фуэте» Елены Левиной, этот зал существенно улучшил возможности для подготовки больших событий: раньше для репетиций многолюдных спектаклей школа арендовала подходящие помещения, теперь у неё есть собственное.

Спектакли и концерты «Фуэте» обожает вся Пермь. Билеты на них раскупают не только родственники и друзья юных артистов, но и все любители хореографии. Одно из таких событий намечено на ближайшие дни: 24, 25 и 26 февраля на сцене Пермского театра оперы и балета пройдёт спектакль «Снежная королева» на музыку Александра Глазунова, где на сцену выходит почти 300 детей!

Это далеко не единственное важное событие в школе «Фуэте» в наступившем году, ведь он юбилейный! Ученики и педагоги готовят отчётный концерт, который покажут в мае — и снова на главной балетной сцене Прикамья. Ещё до этого воспитанникам школы предстоит съездить в Екатеринбург на конкурс «Щелкунчик приглашает». Руководство школы очень надеется на успех Алины Аликиной, юной звезды «Снежной королевы», исполнительницы роли Герды. Эта 11-летняя балерина готова к большим ролям, вот только немного подрасти... Не первый год Алина учится в «Фуэте» бесплатно — как особо одарённый ребёнок. Бесплатная группа для самых талантливых формируется ежегодно, вот и нынче летом пройдёт конкурс на право обучения в ней.

В копилке школы немало наград — в новом помещении в торговом центре «Галерея» целый стенд с грамотами и дипломами. В 2017 году появились два новых, очень престижных звания: «Лучшая хореографическая школа России» и лауреатство в конкурсе «100 лучших школ России» и «Лучшее учреждение дополнительного образования для детей» в конкурсе «100 лучших предприятий и организаций России».

Таким образом, пермская школа «Фуэте» — лучшая во всей стране, да ещё дважды!

Новая просторная площадка подарила школе новые возможности. Объявлен набор в группу для взрослых, где классический танец и балетную гимнастику преподаёт Валерия Катусова; вновь появилось в программе обучение современной хореографии — группы по этому предмету для взрослых и детей ведёт талантливый Вайк Ароян.

Сейчас в «Галерее» отремонтировано три балетных класса. Есть возможность оборудовать ещё два, и эта возможность активно обсуждается. То, с каким энтузиазмом дети и взрослые берут уроки балета, говорит, что потребность в школе «Фуэте» далеко не исчерпана. Ей ещё расти и расти.

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