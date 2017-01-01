Не только форум Предстоящая неделя в Фестивальном доме насыщена разнообразными событиями

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С тех пор как летний фестиваль «Пермский период. Новое время» стал круглогодичным, он не только не сбавил обороты, но, напротив, становится всё энергичнее, масштабнее и разнообразнее. С появлением на эспланаде Фестивального дома, который приютил фестиваль в зимнее время, Пермь обрела площадку не только для культурных событий (выставок, мастер-классов, спектаклей и концертов), но и для научно-популярных (лекций, семинаров, научных боёв) и официальных — различных конкурсов и церемоний, а также для общественных, важнейшим из которых должен стать Молодёжный форум.

Фото: Константин Долгановский

Форум начнётся буквально завтра — 21 февраля — и продлится два дня. Его работа пойдёт по трём направлениям: «Киберспорт», «Молодёжные интернет-СМИ» и «Инновации и техническое творчество». С лекциями и докладами выступят федеральные эксперты, представители научных и некоммерческих организаций Пермского края. За подготовкой к событию внимательно следило не только Министерство культуры Пермского края, активно участвующее в формировании программы, но и губернатор Прикамья Максим Решетников, ведь он был инициатором проведения Молодёжного форума в Перми.

Экспертами сессии станут бывший министр финансов, заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ, председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин, член Экономического совета при президенте РФ Александр Аузан, основатель бюро «Образование будущего» Алина Василенко, руководитель департамента коммуникационной политики Центра стратегических разработок Павел Демидов, главный редактор URA.RU Михаил Вьюгин, декан механико-математического факультета ПГНИУ Андрей Кузнецов, генеральный директор АО «Сибур-Химпром» Константин Югов, генеральный директор ПНППК Алексей Андреев и другие специалисты.

На форуме обсудят такие темы, как «Человек и инженер сквозь призму IT-технологий: какие требования к молодёжи предъявляет цифровая экономика?», «Что делать, если ваш ребёнок хочет стать киберспортсменом», «Кто такие блогеры и почему вам это нужно знать?», «Компетенции свободного человека XXI века», «Как использовать современные технологии для задач развития и обучения?»; поговорят о технологиях блокчейна — а как же без них? — и о многих других предметах, которые являются приметами будущего в пространстве сегодняшней реальности.

Организаторы предполагают, что за два дня работы форума участие в нём примут около 1000 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Думается, эта цифра несколько занижена: на первом Молодёжном форуме в сентябре 2017 года количество гостей перевалило за 3000. Проблем с посещаемостью у форума нет, есть лишь проблема вместимости Фестивального дома...

Наверняка многих привлечёт и офф-программа форума, в которую вошли культурные и развлекательные события. Так, вечером 21 февраля в Фестивальном доме состоится премьера наивного спектакля о взрослении «Рассвет», в своё время поставленного режиссёром Сашей Шумилиным в Центре студенческого искусства «неМХАТ».

С одной стороны, это медиапредставление, а с другой — разговор о новом. Этот спектакль — разговор на равных об этапах жизни. Как и для чего мы растём и двигаемся? «Пожалуйста, не выключайте свои мобильные телефоны. Мы поговорим о самом главном», — призывают авторы «Рассвета» своих зрителей.

После окончания работы форума Фестивальный дом не будет долго отдыхать: 24 февраля в 16:00 в «Сказариуме» состоится лекция психолога, «публичного отца» Сергея Галиуллина «Ресурсы родительства. Откуда современным родителям брать знания и навыки, что делать с интернетом, как общаться с бабушками, как — друг с другом».

Сергей Галиуллин уже выступал в «Сказариуме» с лекцией-беседой на тему «Папа + мама = я: гендерные роли и функции в семье», так что лекция о ресурсах родительства — продолжение разговора.

Сергей Галиуллин, психолог:

— Расскажу о модели, которую то ли придумал сам, то ли неосознанно украл у маститых психологов. Каждый родитель может опираться на знания и на собственные эмоции. У каждого есть собственные знания и возможность получать их откуда-то ещё. Так же и с эмоциями: есть собственный запас сил и возможность черпать их из отдыха, общения. Мы поговорим о том, как «прокачивать» необходимые знания и эмоции молодым родителям.

На следующий день, 25 февраля, в 18:00 состоится вечер, посвящённый этническому искусству. В программе — просмотр фильма «Костры и звёзды» и встреча с Булатом Халиловым, основателем лейбла Ored Recordings, популяризатором этнической музыки.

Фильм «Костры и звёзды» (2016, реж. Саша Воронов) — диалог фольклора и электронной музыки, который был представлен в программах российских и европейских фестивалей, в том числе Beat Film Festival и «Артдокфест». Его герои — московский музыкант-электронщик Moa Pillar (Фёдор Переверзев) и Булат Халилов встречаются в Нальчике и отправляются в путешествие по Кабардино-Балкарии и Адыгее. Каждый из них преследует свои цели, погружаясь в мир черкесской традиционной музыки. Фёдор ищет возможность сделать совместную запись с местными музыкантами, в то время как Булат всё больше сомневается в уместности такого эксперимента...

После фильма Булат Халилов расскажет о том, как проходят музыкальные экспедиции в деревни и аулы, как традиция занимает своё место на современной экспериментальной сцене, почему лондонское радио NTS пускает в эфир полевые записи песен горцев, а научное препарирование для фольклора скорее проклятие, чем дар.

Булат Халилов, музыкант, исследователь фольклора:

— Мы занимаемся фольклором не для того, чтобы защитить традиционную культуру или, как многие думают, спасать народы. Мы делаем это потому, что аутентичный фольклор — очень крутая музыка, актуальная и мощная.