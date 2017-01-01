«Приедем ещё...» Исторический парк «Россия — моя история. Пермский край» встретил юбилейного посетителя

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Педагог Ирина Зыбина из посёлка Мулянка, собираясь везти своих учеников на экскурсию в мультимедийный парк «Россия — моя история», не подозревала, какой приятный сюрприз её ожидает. Сотрудники парка встретили её улыбками и аплодисментами, вручили памятные сувениры. Оказалось, что Ирина Юрьевна стала первым посетителем, перешагнувшим порог исторического парка 12 февраля, в день, когда парк отмечал два месяца со дня открытия.

Казалось бы, разве это срок — два месяца? Но сколько событий он вместил! 43 тыс. посетителей, 725 экскурсий, в том числе из 30 районов Пермского края.

И дело не только в цифрах. Новая точка притяжения в Перми — четыре экспозиции, расположившиеся в зданиях Речного вокзала и вокзала Пермь I, — уже «вросла» в культурный пейзаж Прикамья. Без мультимедийного парка, открывшегося 12 декабря 2017 года под эгидой Министерства культуры Пермского края, сегодня немыслима ни культурная, ни образовательная деятельность.

Активно парк «Россия — моя история» посещают, конечно, школьники. Вот и ученики Ирины Зыбиной после экскурсии дружно сказали, что провели время очень интересно. Особенно увлекла ребят история России начала XX века.

В рамках межведомственного проекта «Исторический парк и образование: перспективы сотрудничества» регулярно проходят семинары для педагогов, открытые уроки, круглые столы для обмена опытом.

Вообще, в деятельности парка чрезвычайно важны специальные программы и проекты для самых разных категорий посетителей.

Проект «Моя родословная» призван научить детей знать и уважать прошлое собственной семьи, гордиться дедами и прадедами. Сотрудники парка научат школьников составлять родословное древо, изучать историю своей семьи.

Программа «Мой город Пермь» — серия экскурсий, самостоятельных научных работ, творческих конкурсов и других событий, посвящённых истории Перми. Особое место в этом ряду занимают мероприятия, связанные с 140-летием железнодорожного транспорта в Прикамье, которое отмечается в этом году.

«Дни народов Прикамья» — цикл событий, которые знакомят с традициями народов, населяющих Пермский край. В январе посетители парка отмечали Рождество, в феврале — Масленицу. В этом проекте особенно много творческих событий: театральные представления, кинопоказы, фольклорные праздники, мастер-классы по традиционным ремёслам.

Проект «Дни воинской славы» посвящён военной истории России. Тематические экскурсии, лекции, квесты, дни памяти направлены на формирование у школьников чувства патриотизма, уважения к предкам и любви к Родине.

Один из форматов работы парка — квест, который превращает экскурсию в настоящее приключение. Тематические квесты проходят здесь ежемесячно.

Подготовлены специальные программы для посетителей с ограниченными возможностями здоровья.

Отзывы, которые оставляют гости парка, говорят, что огромная работа, проделанная его сотрудниками, — благородная и благодарная. Вот лишь несколько записей на стикерах, которые крепятся на специальную доску в цокольном этаже Речного вокзала:

«В очередной раз убедился, насколько богата и интересна история нашей родной России».

«Очень интересная экспозиция! Хочется выразить признательность и благодарность всем, кто создавал музей».

«Огромное спасибо за интересные экскурсии и экспозиции (группа из Березников)».

«Спасибо за интересную и познавательную экскурсию. Сам музей впечатляет: красочно, наглядно. Завораживает масштаб и сама история».

«Замечательно! Приедем ещё для большого похода по музею».