Сергей Токарев: Не надо бросаться в рынок, сломя голову Генеральный директор «Пермской фондовой компании» — о том, как не потерять деньги и заработать

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— Сергей Геннадьевич, в начале февраля мировые рынки вновь неожиданно обрушились без всяких видимых причин, что вызвало шок. Насколько сегодняшняя ситуация в целом годится для инвестирования?

— Если следовать классической теории, то инвестировать всегда удобно. Потому что параметр входа в инвестиционный процесс менее весом, чем параметр сроков инвестиций и выхода. Я много раз убеждался: когда клиент спрашивает, надо ли инвестировать в тот или иной момент, ему просто надо посоветовать делать это осторожно. Не надо бросаться в рынок сломя голову.

Если нет уверенности, что момент для вложений оптимальный, ничто не мешает инвестировать частями, входить в процесс постепенно. Как говорил известный финансист Уоррен Баффет, надо иметь денежную «подушку» для того, чтобы при неудачных первых вложениях можно было бы доинвестировать средства, если момент сменится на благоприятный.

В 2016 году мы видели эйфорию на фоне глобального роста финансового рынка, а 2017 год оказался весьма неплохим для банков, которые заработали достаточно денег. Если учесть, что при этом за два года рынок очень сильно не вырос, то инвестиции в текущем режиме с перспективой в два-три года вполне оправданы.

— Какие инструменты более всего подходят моменту?

— В начале февраля Центробанк РФ в очередной раз снизил ключевую ставку, которая опустилась до 7,5% годовых. Инфляция опустилась ниже 4%, хотя годом ранее к таким прогнозам эксперты относились весьма скептически. Складывается парадоксальная ситуация: с одной стороны, ставки по кредитам будут приближаться в какой-то степени к низкой инфляции (есть реальная возможность снизить их до 7-8% годовых). С другой стороны, сограждане привыкли к тому, что доходность на инвестиции, как минимум, должна превышать 10% годовых. А еще лучше — 30% годовых. Но в текущей ситуации это почти не реально. Банковские депозиты снижаются, как и доходности инвестиций в другие инструменты. Все задаются вопросом: где заработать денег или хотя бы их не потерять?

Ответ такой: если иметь в виду совсем консервативный вариант с минимальными рисками, то в качестве инструмента можно использовать размещение средств в гособлигациях с государственной гарантией (ОФЗ). Этот вариант один из лучших. По ОФЗ ставки составляют 8,5% при размещении на год. Надежность этого инструмента аналогична банковским. На облигациях можно заработать на пару процентов больше, чем в банках первой десятки, предлагающих более низкие ставки. При том, что доходы от ОФЗ не облагаются налогом.

Если рассматривать более длительный период — свыше трех лет, то есть вариант открытия индивидуального инвестиционного счета (ИИС). Все доходы по инвестиционному счету также не облагаются налогом.

— Эксперты говорят о том, что по количеству открытых ИИС прошлый год стал рекордным. Вы это почувствовали?

— В России в прошлом году было открыто около 300 тыс. таких счетов. Возможно, популярности добавило то, что в прошлом году Центробанк увеличил порог инвестиционных вложений на эти счета: если раньше можно было вносить не более 400 тыс. руб. ежегодно, то сейчас сумма составляет 1 млн руб. Это уже ощутимый инвестиционный вклад. Понятно, что ИИС не для супербогатых людей, для которых подобные суммы не играют большой роли. Это инструмент для людей, которые копят деньги, например, для пенсии. У меня складывается именно такое впечатление, поскольку основная часть ИИС заполнена облигациями. Люди пытаются сохранить активы на перспективу трех лет и более.

По первому варианту налоговой льготы, действующей на ИИС, инвестору возвращаются ежегодно 52 тыс. руб. (13% от ежегодной суммы инвестиций в 400 тыс. руб.) из государственного бюджета. Эта модель для тех, кто работает и получает белую зарплату, с которой и производят налоговые отчисления.

Второй вариант — получение льготы на все доходы по счету при сроках инвестирования в три и более лет. Он больше подходит для тех, кто собирается долго «сидеть» на фондовом рынке и пытается заработать доходность более 13% в год.

Случаи оформления ИИС с ежегодным налоговым вычетом у нас были, но это скорее редкость. В основном инвестиции делаются на более длительный срок с целью получения достаточно высокого дохода и льготы за весь инвестиционный период.

— У ПФК есть портрет своего клиента?

— Я не рискну озвучить однозначный современный портрет инвестора. Мы видим очень широкую возрастную группу людей — от 25 до 55 лет с разного рода занятиями. Старшее поколение предпенсионного возраста идет именно в накопление. Молодежь — это те, кто пытается подружиться с рынком, его исследовать. Сейчас эта категория инвесторов старается не делать резких движений, чтобы не потерять свои средства.

Конечно, в последние годы клиенты изменились. Если раньше, до 2008 года, среди них было очень много спекулянтов, которые, как в казино, могли очень быстро проиграться и больше на рынок не выходить, то таких сейчас практически нет. Сегодня люди действуют осмысленно, согласно своей стратегии, все время задают вопросы, что и как надо сделать, чтобы не потерять и заработать. В основном это клиенты финансового консультирования, которое в последнее время становится очень популярным. Если знаний не хватает, их всегда можно получить у профессионала. Тем более для того, чтобы открыть свой торговый счет и получить консультацию много труда не требуется — это можно сделать онлайн с планшета или телефона, буквально лежа на диване!

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