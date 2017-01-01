Микрозаймы от государства Как в Прикамье найти источники финансирования для малого и среднего бизнеса

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В настоящее время в Прикамье действует более 102 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, 35% из которых заняты в реальном секторе экономики. По оценкам Росстата, в МСП работает около 240 тыс. человек, причём за три квартала 2017 года эта цифра увеличилась почти на четверть. Один из основных сдерживающих факторов развития этого сектора экономики — низкая доступность финансовых ресурсов, без которых развитие бизнеса невозможно. Для решения этой проблемы создана Микрофинансовая компания Пермского края.

Фото: Константин Долгановский

С января 2014 года в регионе действует государственная программа Пермского края «Экономическое развитие и инновационная экономика», одной из подпрограмм которой является «Развитие малого и среднего предпринимательства». Документом предусмотрены разного рода субсидии, помогающие как начать своё дело, так и развивать его в дальнейшем.

Одна из основных сложностей для МСП — низкая доступность финансовых займов. Банковские кредиты не всегда являются решением проблемы, поскольку ставки по ним высоки и не все компании малого и среднего бизнеса соответствуют требованиям кредитных организаций. Кроме того, офисы банков присутствуют далеко не во всех населённых пунктах. В период кризиса банковское кредитование было свёрнуто, и, несмотря на то что сейчас его объём постепенно растёт, уровень докризисного периода до сих пор не достигнут.

Для решения этой проблемы государством сформирована система финансовой поддержки МСП в форме специализированных микрофинансовых организаций. Они дают возможность получить доступ к заёмным средствам представителям малого бизнеса, которые по тем или иным причинам не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами. Сейчас в России работает более 180 таких микрофинансовых организаций.

В Прикамье оператором этой системы является АО «Микрофинансовая компания Пермского края», учредителем которого выступило Министерство промышленности, предпринимательства и торговли. Задачей этой организации является обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам посредством предоставления им микрозаймов.

Интересно, что целью получения микрозайма может быть и пополнение оборотных средств, и капитальные вложения, и рефинансирование кредитов. Любая из этих целей может оказаться жизненно важной для бизнеса.

«Спрос на ПВД-плёнку колеблется в течение года, и к началу сезона производство необходимо обеспечить достаточным объёмом сырья. И нехватка оборотных средств в этот момент чревата потерей прибыли. С помощью займа, вовремя и в нужном объёме полученного в Микрофинансовой компании Пермского края, нам удалось этого избежать», — рассказывает Андрей Утробин, предприниматель из Перми. Микрозаём позволил ему закупить необходимый объём сырья перед началом сезона и отработать на полную мощность.

Олег Гвылёв взял микрозаём с другой целью — расширение производственных площадей. «Свою продукцию — хлеб и кондитерские изделия — я продаю на территории почти всего Пермского края, и без привлечения кредитных ресурсов обеспечить стабильность и развитие такого производства невозможно», — объясняет предприниматель.

Всего за шесть лет работы Микрофинансовой компании Пермского края было выдано 1738 займов на общую сумму более 1,4 млрд руб. В результате получателями государственного микрозайма было создано 1784 рабочих места, и ещё 13 312 рабочих мест сохранено.

У микрозаймов есть определённые преимущества по сравнению с банковскими кредитами: ставка ниже, а срок рассмотрения заявки короче (до пяти рабочих дней). Кроме того, для получения этого микрозайма требуется меньший пакет документов, чем обычно запрашивают банки.

Существенным отличием является также и то, что микрозаём могут получить даже начинающие, недавно зарегистрировавшиеся предприниматели. Здесь нет ограничений по виду применяемого налогообложения, это может быть и ЕСН, и ЕНВД. Отсутствует стоп-фактор количества действующих кредитов.

«Я предпочитаю такой заём банковским кредитам по двум причинам. Во-первых, здесь ниже процентная ставка, во-вторых, Микрофинансовая компания Пермского края работает под эгидой государства, и это вызывает к ней доверие. Немаловажно также, что в последнее время была упрощена процедура получения займа за счёт сокращения количества документов, необходимых для подачи заявки», — продолжает свой рассказ Андрей Утробин.

Микрофинансовая компания Пермского края предлагает предпринимателям на выбор несколько видов микрозаймов с разными сроками и предельными суммами — в зависимости от потребностей бизнеса. Максимальная сумма в Микрофинансовой компании Пермского края составляет 3 млн руб., которые можно получить на срок до трёх лет, процентная ставка колеблется от 5 до 10% годовых. Впрочем, существует требование, что все микрозаймы должны быть обеспечены залогом и поручительством. В случае если микрозаём всё-таки не будет одобрен, заявителю объяснят причину отказа, что даёт возможность исправить ситуацию и снова подать заявку.