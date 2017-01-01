Вызвать на рынок Государство застрахует вложения граждан в ценные бумаги

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В России появится ещё один вид вложений, на который наряду с вкладами распространятся государственные гарантии. Законопроект о страховании инвестиций физических лиц на индивидуальных инвестиционных счетах может быть принят Госдумой во втором чтении до конца этой сессии.

Фото: Константин Долгановский

Младший брат вклада

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) действуют в России с 2015 года и представляют собой особую категорию брокерских счетов или счетов доверительного управления, которые имеют некоторые ограничения, зато на них распространяется льготное налогообложение. Инвестор по своему выбору может либо воспользоваться вычетом при уплате НДФЛ в размере 13% от вносимых средств, либо получить освобождение от уплаты налога на доход, полученный от ИИС при закрытии счёта.

Несмотря на то что количество ИИС постоянно растёт, общее недоверие населения к фондовому рынку так и не сделало этот инструмент по-настоящему массовым. По данным Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), за прошлый год граждане инвестировали через ИИС более 20 млрд руб. Масштабы рынка становятся понятны, если сравнить эту цифру с приростом остатков по вкладам за тот же период — 1,8 трлн руб. Стимулирование интереса населения к фондовому рынку и есть основная задача введения системы страхования ИИС.

Страховыми случаями предлагается признать аннулирование лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера, управляющего или депозитария), отзыв лицензии на осуществление банковских операций у страхователя, являющегося кредитной организацией, а также введение Банком России в соответствии с законодательством РФ моратория на удовлетворение требований кредиторов страхователя, являющегося кредитной организацией.

Однако все инвестиционные риски фондового рынка при этом остаются на владельце ИИС: законопроект не предусматривает страхования инвестиционных рисков и рисков снижения стоимости инвестиций или даже их полной потери.

Возможности дохода

Индивидуальные инвестиционные счета — достаточно привлекательный вид вложений. Даже если выбирать наиболее консервативные инструменты, риски по которым минимальны, доходность будет выше, чем на банковском депозите, говорит Ирина Котова, руководитель представителя АО «ФИНАМ» в Перми. Слова коллег подтверждают это мнение. Доходность непосредственно самих инвестиций составляет 7,5—10,5% годовых, а если учесть льготы по НДФЛ, к этому надо добавить ещё 4—13% в зависимости от того, сколько лет назад был открыт счёт. Итого — примерно вдвое больше, чем процент по банковскому депозиту, такие расчёты приводит Игорь Чукаев, генеральный директор ООО «Инвестлэнд».

По оценке Анастасии Игнатенко, ведущего аналитика ГК TeleTrade, доходность ИИС в среднем варьируется в диапазоне 10—20%. Наталья Кондрашова из «БКС Премьер» в Перми оценивает её в 11%.

Тем не менее интерес к ИИС пока не так высок. По данным опроса, проведённого Национальным агентством финансовых исследований, только 6% россиян считают покупку акций предприятий (в том числе через услуги брокеров) надёжным способом вложения денег, а выгодным способом — только 4%. Аналогичные цифры для вклада в госбанке составляют 18 и 25% соответственно. «Это связано с тем, что банковский вклад считается менее рискованным инструментом сбережения и инвестиций, поскольку он застрахован АСВ, и наиболее понятным и доступным для входа — минимальная сумма начинается от 1 тыс. руб. При этом открыть его можно дистанционно в интернет-банке. Кроме того, инвестор точно понимает, какую доходность он получит», — поясняет Владимир Зотов, руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития.

Однако, по мнению экспертов НАУФОР, в периоды относительной стабильности рынка отсутствие страхования оказывается существенным аргументом против того, чтобы граждане инвестировали свои средства в ценные бумаги.

Кратный рост

Никто не сомневается в том, что действенность такой меры, как страхование ИИС, будет высока. «Страхование вложений в ИИС, как и любое гарантирование, приведёт к значительному усилению рынка: привлечению на него большого количества людей, увеличению его капитализации. У нас в стране есть хороший пример введения системы страхования вкладов. Несмотря на большое количество сомнений и сопротивление части игроков, мы получили отличный результат, от которого выиграли все, — увеличение объёма привлечённых вкладов в десятки раз», — напоминает Марат Сафиулин, управляющий Федеральным фондом по защите прав вкладчиков и акционеров.

По его оценкам, в перспективе 5—10 лет можно ожидать увеличения объёма размещённых на ИИС средств в десятки раз. Общее число инвесторов может достичь 15 млн человек. Это будет важным шагом в развитии фондового рынка. Сейчас участие в нём частных инвесторов крайне незначительно: всего в России открыто порядка 1,7 млн брокерских счетов (это менее 1,5% взрослого населения, 0,2% имеют ИИС), из которых активно работают около 200 тыс. При этом резервы развития фондового рынка в России огромны, в стране работает большое количество сильных, стабильных предприятий, которые могут быть хорошими объектами инвестиций.

Сами предприятия тоже заинтересованы в привлечении частных инвестиций в ощутимых объёмах. Однако и от них потребуются встречные действия в части изменения дивидендной политики. Сейчас в среднем выплаты акционерам составляют 2—3% годовых. Когда этот процент поднимется до уровня доходности вкладов, интерес людей к акциям предприятий увеличится.

Риск остаётся

Возможная проблема связана с замалчиванием того факта, что, несмотря на систему страхования, при инвестировании в фондовый рынок возможны потери. «Остаётся риск колебания котировок или даже риск банкротства предприятия, когда инвестор теряет все вложенные средства. Тут необходима правильная информационная политика при введении системы страхования, а также при оказании брокерских услуг. В последнем случае проблема может быть решена введением стандартов обслуживания в рамках СРО профучастников фондового рынка», — говорит Марат Сафиулин.

Тем не менее даже с учётом этого значение предлагаемой системы страхования велико: она полностью нейтрализует важный риск, уверен эксперт. «Профучастники фондового рынка значительно мельче банков, соответственно, выше вероятность того, что в ситуации острого кризиса они не смогут выжить. А законопроект полностью защищает инвесторов от этого», — продолжает он.

Но есть и ещё один вопрос. Существует вероятность, что введение системы гарантирования ИИС приведёт к росту стоимости брокерских услуг, поскольку она возлагает на профучастников обязательные отчисления в страховой фонд. «Планируется, что в качестве взносов в фонд страхования будут приниматься денежные средства, имущество, полученное от удовлетворения прав требования оператора фонда, доходы от инвестирования временно свободных средств фонда, а также иные доходы. Соответственно, увеличение расходов профучастников, вероятно, может привести к росту комиссии за управление ИИС, которую платит инвестор», — считает Владимир Зотов.

Как сложится практика, пока сказать не может никто. Ирина Котова предполагает, что дополнительные расходы профучастников, возможно, будут покрыты за счёт повышения стоимости обслуживания счетов, поскольку увеличение комиссии слишком сильно повлияло бы на издержки активных инвесторов. То есть вести активные операции по счёту станет более выгодно, чем занимать пассивную позицию «купил и держи».

Марат Сафиулин, в свою очередь, полагает, что это не единственный возможный исход. «Это будет зависеть от того, насколько сильно увеличится поток клиентов: если он уже в первое время возрастёт на 20—30%, то, возможно, роста комиссии не произойдёт. В любом случае не думаю, что рост комиссии будет слишком существенным», — считает он.

Согласно законопроекту, максимальная сумма страховой выплаты составляет 1,4 млн руб., как и по вкладу. «Можно сказать, что ограничение суммы компенсации не стимулирует к долгосрочному инвестированию. По достижении предельной суммы частный инвестор снова столкнётся с вопросом сохранности личных средств, поскольку по закону (в отличие от банковского вклада) человек может открыть только один ИИС», — отмечает Владимир Зотов. Тем не менее, добавляет он, средняя сумма вложений на ИИС в год существенно меньше максимальной суммы, поэтому предел может быть достигнут не скоро.