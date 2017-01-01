Вячеслав Торчинский: Арт-объектов и фонтанов не может быть слишком много Заместитель главы администрации Перми подробно ответил на вопросы о двух городских локациях, которые сейчас активно обсуждаются, — эспланаде и набережной

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Фото: Константин Долгановский

— На прошлой неделе СМИ обнародовали планы готовящейся реконструкции городской эспланады. Так и хочется сказать: «Революция, о необходимости которой говорили большевики...» И в самом деле, тема много раз возникала на протяжении последних нескольких лет. Как это всё происходило?

— Для меня всё началось в декабре 2011 года, когда мы построили первый большой ледовый городок. Впервые на эспланаде появились не просто горки, а целый комплекс с собственным художественным и событийным потенциалом. В июне 2012 года на эспланаде появился большой фестивальный городок — креативное пространство, где каждый элемент играл свою роль. Делали по-взрослому, по-серьёзному: дорожки, трапики из дерева, благоустройство... По сути, это был прообраз будущего универсального парка. Или, как раньше говорили, парка культуры и отдыха.

Это было достаточно дорого, но при этом временно: закончился летний фестиваль — городок разобрали, а на следующий год стали строить заново. Конечно, некоторые элементы инфраструктуры, коммуникации завели надолго: построили колодцы водоснабжения и водоотведения, провели мощное электричество — 800 кВт. Сейчас уже нет проблем с подключением, с установкой санузлов и т. д. Но всё равно — сам городок строили на время, а когда праздник завершался, площадка оставалась в ужасном состоянии.

Отсюда и возникла идея об универсальном парке с постоянной инфраструктурой, который может трансформироваться для проведения фестивалей, ярмарок и тому подобных мероприятий. Так, чтобы не нужно было заново, с нуля строить ограждения, сценические площадки, зрительские места, завозить светильники и т. д. Всё должно быть на месте, готовое к эксплуатации.

Понятно, что мы не можем «фестивалить» круглый год. Поэтому речь идёт о сквере, в который должно превращаться это пространство после завершения событий, чтобы был не пустырь, а именно сквер. Наша задача утилитарная — облагородить квартал от здания Законодательного собрания до ул. Попова и сделать его максимально удобным для проведения массовых мероприятий.

— Значит, о торговых центрах речь не идёт?

— Я вообще не понимаю, откуда журналисты это взяли. Подземный торговый центр — один из проектов, от которого все уже, включая инвесторов, давно отказались. В качестве ретроспективы экспертам показывали комплексное двухуровневое решение эспланады. Но и там никаких подземных торговых центров не было!

— А откуда взялся нынешний проект — с фонтаном и амфитеатром?

— Это инициатива частной компании, которая захотела подарить Перми фонтан. Я считаю, что фонтанов, как и арт-объектов, в городе не может быть слишком много: чем больше, тем лучше. Пермяки их любят, достаточно вспомнить, какой ажиотаж вызвало открытие фонтана перед Театром-Театром. Поэтому мы согласились, но сказали потенциальным инвесторам, что нам, вообще-то, нужно полностью преобразовать этот квартал, а не просто построить фонтан. Авторский коллектив Wedemann John Kalvin и «СБ Девелопмент», которые этот проект разрабатывали, в своей работе постарались учесть особенности нашей площадки, объединяющей тихий сквер и фестивальное пространство.

Они создали художественный проект, который сейчас будет дорабатываться. Фонтан, который будет в центре площадки, спроектировала челябинская компания «ITK», та же, которая делала фонтан у Театра-Театра, но на сей раз они предлагают более интересный вариант, с большим количеством возможностей. Так, можно будет создать водяную стену для видеопроекций. При этом фонтан тоже будет плоским, чтобы его можно было выключить и получить полезное пространство. И он, конечно, будет светомузыкальным, но с большим разнообразием конфигураций.

— На какой стадии сейчас проект? Когда можно ожидать его реализации и в какую сумму это «выскочит»?

— Стадию я бы назвал активным стартом. Идёт широкое обсуждение с привлечением экспертов. Мы планируем к концу марта завершить разработку проектно-сметной документации, тогда будут вырисовываться суммы необходимых инвестиций. Реализацию должны осуществить за два сезона.

При создании проекта этого сквера необходимо учитывать эстетические, градостроительные моменты. Во-первых, общий вид с трёх главных точек: с ул. Попова по направлению от моста в город, с той же улицы, но в обратном направлении — от рынка к мосту, а также с площадки у торгового центра «Колизей». Кроме того, нужно проработать эстетику внутреннего пространства этого сквера, а также архитектурно-урбанистическое единство всей эспланады — от здания Законодательного собрания до Театра-Театра.

— Так сказать, и фонтан с фонтаном говорит... На набережной тоже, говорят, будет фонтан?

— Ну, их ведь не может быть слишком много... На набережной фонтан будет одним из множества объектов, которые должны существовать в цивилизованном городе, чтобы привлекать внимание, в том числе приезжих. Они обрастают легендами, становятся символами, создают особый образ города. У нас подобных элементов слишком мало.

Мы стремились изменить социально-психологическое отношение к набережной — территории, которая считалась опасной, неблагополучной, криминальной и ассоциировалась с неряшливыми шашлычными. За одно лето нам удалось эти стереотипы переломить — за счёт изменения атмосферы. Сейчас там другие люди, другое поведение. Это уже победа. Теперь можно вкладываться в это пространство, потому что вложения без изменения содержания бессмысленны.

Уже сейчас на набережной бегают и занимаются скандинавской ходьбой люди, которые год назад ни за что туда не пришли бы.

Осенью для изучения общественного мнения проводилась серия обсуждений под общим названием «Кухни на набережной», где социологи, культурологи, спортсмены обсуждали эту территорию и в ходе обсуждения выработали зонирование всей набережной, чередование активных и спокойных зон.

Первый центр активности будет возле Речного вокзала: там набережная широкая, на ней будут организованы детские площадки, открыт хороший ресторан, установлены арт-объекты. Это визитная карточка набережной.

Дальше в направлении моста — узкая променадная зона. У лестницы на Соборную площадь — следующий событийный центр: большая детская площадка, адаптированная для детей с ограниченными возможностями, очень яркая и красивая, а также сервисная комната для мам с младенцами.

За ней будет расположена зона для спокойного отдыха с интересной городской мебелью — диванчиками для загорания и скамейками, в том числе двухместными скамейками для парочек. «Фишкой» этой площадки будут качели, светящиеся в темноте.

После этой зоны — универсальная концертная площадка вместимостью не менее 1000 зрителей, напротив которой прямо на воде планируется разместить погружаемый фонтан. А ещё будет смотровая площадка. Главное украшение — арт-объект в виде светящихся органных труб.

Ближе к мосту — ещё одна лаунж-зона с кафе и танцполом, которая переходит в арт-поле — скульптурный сад со множеством тропинок и дизайнерскими светильниками. Там же планируется разместить пирс, по которому можно будет гулять и с реки смотреть на набережную.

От моста до порта — большая многофункциональная спортивная зона. Мы обсуждали её устройство со спортивными федерациями. Такого количества спортивных объектов нигде в городе нет! Поле для мини-футбола, универсальная баскетбольно-волейбольная площадка, беговая дорожка, теннисный корт, он же площадка для занятий йогой, уличные тренажёры (хорошие, не такие, как обычно ставят). Будут специальные площадки для силовых видов спорта и для боевых искусств, все со специальным оборудованием и специальными покрытиями. Раздевалки, кафе, помещение для клуба зимнего плавания.

— Неизбежный вопрос: суммы и сроки...

— Они будут понятны, когда закончим проектирование. Но в любом случае очередной этап работ начнётся в этом году.