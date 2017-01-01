От мартена к биткоину За 10 лет пермская промышленность сделала шаг от сохи к майнинг-ферме

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С 2008 по 2018 год промышленность Пермского края прошла огромный путь. Предприятия края пережили масштабные реорганизации, интеграционные процессы, модернизацию. На долю пермских промышленников выпало два финансовых кризиса. Но, несмотря ни на что, пермские предприятия нарастили объёмы производства и смогли приспособиться к новой экономической реальности. В 2008 году было трудно себе представить, что именно в Пермском крае будут производиться известные во всём мире роботы, создаваться мобильные приложения с использованием технологий дополненной реальности, а в одном из городов края появится ферма для майнинга криптовалюты.

За десятилетие пермская промышленность пережила все стадии закаливания стали и «переплавилась» в совершенно новый продукт

Десять лет назад, в 2008 году, «грянул» мировой экономический кризис, ударивший сильнее других по наиболее фондоёмким отраслям отечественной промышленности и заметно сказавшийся на экономике тех регионов России, которые активно взаимодействовали с другими странами, в частности Пермского края.

Кризис «наложился» на процессы «перетягивания одеял», которые шли на предприятиях с конца 1990-х годов. Сменяли друг друга собственники, интереснейшие активы буквально «раздирали на части». В эти годы начались процессы интеграции в государственные холдинги. Так, именно в 2008 году ОАО «ОПК «Оборонпром» по указу президента начало интеграцию предприятий пермского моторостроительного куста в Объединённую двигателестроительную корпорацию и приобрело контрольный пакет акций Пермского моторного завода.

В тот период вскрылись основные проблемы региональной промышленности, с которыми необходимо было работать: зависимость от конъюнктуры мировых рынков, слабая диверсификация производства, незначительная доля в промышленности малого бизнеса, высокая степень износа основных фондов, низкие темпы их обновления. Было очевидно, что с проблемами нужно бороться и на региональном, и на федеральном уровне.

Несмотря на дефицит средств, уже тогда предприятия края задумались о модернизации и цифровизации производственных процессов. Ведущие предприятия края стали вводить электронный документооборот, автоматизированные системы управления производством. Так, ЗАО «Сибур-Химпром» завершило в 2008 году модернизацию корпоративной сети передачи данных в рамках программы создания собственной IТ-инфраструктуры. ОАО «Минеральные удобрения», впоследствии влившееся в холдинг «Уралхим», в 2009 году завершило модернизацию агрегата аммиака. Активно модернизировался «Метафракс», только в 2012 году инвестировавший в своё развитие 570 млн руб. Часть денег компания тогда вложила в строительство установки микронизированного уротропина и пентаэритрита.

Модернизировались не только сидящие «на сырье» предприятия химии и нефтехимии. В процесс борьбы с изношенными мощностями влились и другие отрасли — металлургия, машиностроение. «Мотовилихинские заводы» в 2012 году завершили модернизацию артиллерийского производства, вложив в неё 2,28 млрд руб. На Лысьвенском металлургическом заводе с 2006 по 2013 год вклад в модернизацию составил более 1,2 млрд руб. Реконструкцию в той или иной степени переживали почти все пермские предприятия. Это стало причиной серьёзной закредитованности некоторых из них, но это был едва ли не единственный выход из ситуации, поскольку изношенность фондов на отдельных предприятиях доходила до 90%.

Акция «кластеризация»

В 2012 году на федеральном уровне был объявлен переход России к кластерной модели экономики. Создание кластеров для региональных предприятий стало возможностью получить дополнительные деньги из федерального бюджета. Пермский край присоединился к федеральному тренду с большим энтузиазмом. Эксперты прогнозировали создание в регионе до 15 кластеров. От этого получили свои бонусы технополис «Новый Звёздный», ПАО «ПНППК» (кластер оптики и фотоники), «Медисорб» (кластер биотехнологий). С 2013 года в крае был заявлен и новый кластер IT, в который вошли АО «Прогноз», ООО «Парма-Телеком», АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Морион».

Разумеется, создать 15 кластеров не удалось. Однако положительное влияние «кластерная ветрянка» на развитие предприятий оказала. Главным плюсом этого поветрия стали даже не федеральные деньги, а то взаимодействие, к которому создание кластеров подвигло пермские предприятия и вузы. На этой волне в Пермском политехническом университете и в Пермском государственном университете появился целый ряд современнейших направлений, был громадный стимул для развития дуального образования, в котором Пермский край стал первопроходцем и примером для других регионов. На волне кластеризации стали говорить о создании в Перми центра робототехники мирового уровня.

Период после 2010 года знаменуется расцветом пермских IT-компаний. Так, в 2011 году появился производитель мобильных приложений — лаборатория «Маугри», в 2014 году заработал производитель сервисных роботов, ныне продаваемых по всему миру, — ООО «Промобот».

Алексей Заболотных, генеральный директор ООО «Академия Бизнес Решений», в мае 2017 года приводил следующие цифры: «В регионе представлено около 30 сегментов IT-отрасли, в них трудится порядка 1700 предприятий Пермского края. В производстве элементной базы занято не более 3%. Операционными системами занимается ещё меньше компаний. Разработкой приложений — порядка 40%. 70% инфраструктуры пермских IT-компаний находится у нас, 30% арендует площади за рубежом. Объёмы регионального IT-рынка оцениваются в 60—100 млрд руб. в год».

Сегодня IT-технологии без преувеличения можно назвать «золотой жилой». И в Перми для развития этого направления есть всё: сформированный пул мощных разработчиков, сильные университеты. Сегодня в Пермском политехническом университете делаются попытки соединить робототехнику и IT-технологии. Выпускники ПГНИУ приняли участие в создании композитных деталей для ПД-14. В том же вузе разработан роботизированный комплекс для плазменной сварки и резки материалов. Наконец, апофеозом развития высоких технологий в Перми стало создание в Березниках майнинг-фермы.

Несмотря на очевидное влияние кризисов, многочисленные негативные тенденции, за пять лет (с 2012 по 2016 год) ведущие предприятия смогли нарастить объёмы продаж продукции, некоторые из них — многократно (см. табл. 1).

Не было бы счастья

Новый кризис, наступивший в 2014 году, стал серьёзным стимулом для развития экономики России. Снижение цен на нефть простимулировало уход от сырьевой экономики, западные санкции дали толчок к импортозамещению. Пермский край влился во все эти процессы весьма органично — во многом благодаря тем формам поддержки промышленных предприятий, которые были созданы в крае за последние годы. Пермский край одним из первых стал работать со специнвестконтрактами. По поручению губернатора Максима Решетникова краевым минпромом разработаны механизмы оказания содействия предприятиям ОПК в диверсификации производства. Региональный фонд развития промышленности и Фонд развития промышленности подписали соглашение о взаимодействии по программе «Конверсия», в рамках которого предприятия ОПК получают льготные займы для развития производства продукции гражданского назначения. В число предприятий, которым предоставлены займы, вошли завод «Машиностроитель», НПО «Искра».

Можно назвать несколько неоспоримых достижений пермских предприятий, которые стали возможны благодаря возросшей необходимости создавать отечественные продукты на замену импортным. Так, пермские моторостроители разработали и собрали двигатель пятого поколения ПД-14, который будет установлен на самолёт МС-21. Сейчас идёт третий этап лётных испытаний двигателя. «Аэрофлот» 1 февраля уже подписал договор о поставке 50 самолётов МС-21. В то же время пермские конструкторы работают над ПД-35 — двигателем для дальнемагистральных самолётов. Под этот двигатель предполагается построить три новых испытательных стенда. Стоимость работ оценивается в 15—20 млн руб. АО «Пермский завод «Машиностроитель» разработало проект подготовки серийного производства узлов мотогондол и двигателей для двигательной установки ПД-14. Проект разработки узлов мотогондол и двигателей для двигательной установки ПД-14 находится в стадии завершения ОКР. На заводе «Машиностроитель» уже изготовлены опытные комплекты реверсивных устройств.

На загородной площадке ПАО «Протон-ПМ» по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение заготовительного, механосборочного и испытательного производства» завершается возведение нового объекта. В новом корпусе площадью более 9 тыс. кв. м предусмотрено создание замкнутого цикла заготовительного производства на основе современного автоматизированного оборудования.

Будущее по контракту

Сегодня в разных стадиях реализации в крае находятся десятки инвестпроектов. Общий объём инвестиций по этим проектам составляет порядка 500 млрд руб., их реализация позволит создать 10 тыс. рабочих мест.

Пермский край первым из регионов России начал применять такой вид нефинансовой поддержки бизнеса, как специнвестконтракт (СПИК). Сегодня в Пермском крае реализуются проекты в рамках семи специнвестконтрактов, шесть из которых региональные и один федеральный («ЕвроХим»). Общий объём инвестиций по СПИКам составляет более 150 млрд руб., количество рабочих мест, которые будут созданы в итоге, — более 4 тыс.

На данный момент специнвестконтракты заключены с компаниями «ЕвроХим», «Уралкалий», «Сода-хлорат», «Сибур-Химпром», «ЛМЗ», «Новые фитинговые технологии», «Протон-ПМ».

В рамках Сочинского инвестиционного форума на минувшей неделе подписан специнвестконтракт с компанией «Метафракс». Ведётся дальнейшая работа по заключению новых специнвестконтрактов стоимостью ещё 122 млрд руб. с созданием 2 тыс. рабочих мест.

Ещё несколько проектов реализуются в рамках программы импортозамещения, инициированной президентом РФ. Один из них связан с созданием крупномасштабного производства пластификатора ДОТФ, продукты из которого обладают высочайшей прочностью и износо- и морозостойкостью. Пластификатор включён в федеральный перечень импортозамещающих товаров и будет производиться АО «Сибур-Химпром».

На «Чайковском текстиле» в рамках той же программы открыт новый ткацкий цех и начат выпуск тканей с мембранными покрытиями. В новом цехе будут выпускать инновационный текстиль для спецодежды и униформы, ткани для школьной формы. Проект модернизации ГК «Чайковский текстиль» рассчитан до 2021 года с суммой инвестиций более 2 млрд руб.

Компания «Медисорб» в рамках программы импортозамещения строит новый цех по производству фармацевтических препаратов европейского качества. В нём будет выпускаться новый ингаляционный анестетик «Севофлуран медисорб», разработанный Пермским фармацевтическим промышленным кластером. Инвестиции в проект насчитывают 11,5 млн евро. Препарат выпускают всего три-четыре компании в мире. Весь комплекс по разработке лекарства, включая субстанцию, выполняется в Перми. «Севофлуран» будет замещать импортные аналоги на российском рынке (на сегодня используются только препараты импортного производства).

Импортозамещающие проекты пермяков имеют большое будущее. В ПНИТИ разработали подземную машину колонкового бурения (БПМ-1к), аналогов которой в России пока нет. Опытно-промышленный образец был разработан и изготовлен по заказу ООО «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат». На разработку и создание машины ушло порядка полутора лет. С помощью мобильной машины калийщики смогут оперативно решать вопросы, связанные с бурением.

На «Специализированной швейной фабрике РОСОМЗ» появилось новое швейное производство спецодежды для работы в экстремальных условиях. Общий объём вложений в проект составит 122,6 млн руб. Реализация проекта позволила создать в Суксуне 70 новых рабочих мест.

Интерес к разработкам пермских предприятий проявили представители компании «Газпром». Так, заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге предложил расширять географию строительства заводов по технологии Чусовского завода по восстановлению труб (работает на базе ТОСЭР «Чусовой») для нужд дочерних организаций «Газпрома». Кроме того, топ-менеджер отметил уникальность пермского робота-дефектоскопа от «ИнтроСкан Технолоджи», позволяющего осуществлять контроль основного металла и сварных швов, не разрушая их.

В августе 2017 года в Пермском крае открылся Центр поддержки экспорта, который создан для того, чтобы помочь предприятиям наладить связи с потенциальными партнёрами за рубежом. Центр организует бизнес-миссии, в результате которых их участники договариваются с представителями других стран о сотрудничестве.

Одним из наиболее популярных «направлений» сотрудничества является Китай. За девять месяцев 2016 года товарооборот Пермского края с Китайской Народной Республикой составил более $522,5 млн.

По итогам бизнес-миссии в Объединённые Арабские Эмираты в январе 2018 года ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» договорилось о заключении четырёх контрактов и в данный момент ведёт переговоры об открытии дилерского центра в Дубае. А пермская компания ООО «ТЭССО» обсудила с потенциальными партнёрами возможность строительства завода на территории ОАЭ.

Дорогой ВРП

Успехи промышленных предприятий непосредственно влияют на экономические показатели края и уровень жизни людей. Сегодня Пермский край как по абсолютному размеру валового регионального продукта, так и по ВРП на душу населения занимает ведущие позиции в Приволжском федеральном округе (ВРП на душу населения в 2015 году составил 397,6 тыс. руб., второе место) и входит в число 20 крупнейших регионов РФ.

О том, что экономика развивается хорошими темпами, говорит индекс промышленного производства в 2017 году — 104,4%. Вот ещё несколько статистических показателей, иллюстрирующих результаты проводимой в регионе промышленной политики. Объём отгруженных товаров в минувшем году составил 1,3 млрд руб. Несколько отраслей по итогам года продемонстрировали темпы роста выше 15%: это обрабатывающая текстильная промышленность, производство лекарств, металлургическое производство, отдельные отрасли машиностроения. По инвестициям в основной капитал по итогам 2016 года Пермский край занял четвёртое место среди регионов ПФО (237,01 млрд руб.).